Telefe encontró en Yanina Latorre el picante que le faltaba a MasterChef

El momento más comentado llegó cuando ambas se enrostraron haber sido bloqueadas en redes por la otra, un tema central en el mundo mediático actual. "Vos me bloqueaste a mí, reina", lanzó Yanina, a lo que Wanda retrucó: "Te hice el favor de bloquearte en Instagram, no en WhatsApp que es más íntimo" y remató con "Instagram hacete una cuenta trucha, que debés tener".

El estudio se rió, Martitegui cerró con "¿Yo puedo renunciar ahora?" y la escena quedó sellada como uno de los picos de la noche.

tweet-2008730720798224531

Ver posteo original en X

Telefe terminó de confirmar que el quilombo suma puntos

Todo este show tendría poco valor si no impactara en el rating. Pero impactó. MasterChef Celebrity arrancó con picos de 13 puntos y llegó a una marca máxima de 13.1, cuando el promedio de las últimas emisiones rondaba los 11, según datos difundidos por la cuenta especializada Moskitamuerta en X. El promedio final se ubicó en 11.8 puntos, muy por encima de cualquier competidor de la franja.

Mientras El mundo del espectáculo (El Trece) apenas alcanzaba los 2.9 puntos y otros ciclos como Bienvenidos a ganar o Polémica en el Bar (América TV) peleaban muy abajo, Telefe volvió a confirmar que cuando MasterChef se corre un poco de la cocina y se apoya en lo mediático, gana. No es casual que Wanda concentre los cruces más picantes del ciclo ni que Yanina haya sido anunciada y promocionada con anticipación.

image El conflicto impactó directo en los números: MasterChef subió el rating y dominó la franja.

Además, Latorre también cocinó, presentó su plato, fue evaluada y terminó en el balcón, con lo cual se ganó su lugar dentro del juego. No entró a hacer un cameo, entró a competir y a generar contenido. Y eso, es oro para un reality en esta etapa.

tweet-2008712106561229268 Telefe confirmó que, en esta edición, el choque mediático rinde más que cualquier plato.

Ver posteo original en X

En una edición donde lo culinario quedó claramente en segundo plano frente a lo mediático, la llegada de Yanina confirmó que el conflicto genuino, con historia y sin caretas, sigue siendo el mejor ingrediente de la televisión abierta. Telefe lo sabe, Wanda lo ejecuta y el rating lo confirma.

---------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La miniserie de 8 capítulos ideal para arrancar el año

Racing aceleró y va por un peso pesado del plantel de River

Jorge Rial se le plantó a Eduardo Feinmann por Venezuela y dejó una verdad incómoda

Catherine Fulop y Delcy Rodríguez parejas de Fernando Carrillo; 60 % de ocupación en Mar del Plata

"El humo de los bombardeos tapa un posible default de Argentina o una bruta devaluación"