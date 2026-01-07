MasterChef Celebrity venía prolijo, controlado y sin grandes sobresaltos, hasta que Yanina Latorre cruzó la puerta de Telefe y desacomodó todo en minutos, con chicanas, pases de factura y un duelo frontal con Wanda Nara que convirtió la cocina en un ring televisivo. El resultado fue simple: más ruido, más tensión y un rating que respondió sin hacerse rogar.
LO MÁS VISTO DE LA FRANJA
Telefe encontró en Yanina Latorre el picante que le faltaba a MasterChef
Yanina Latorre debutó en MasterChef Celebrity y armó despelote con Wanda. Tuvieron un cruce explosivo que Telefe supo capitalizar con rating en alza.
Wanda, Yanina y chicanas con historia: El duelo que cocinaba MasterChef
Nada de lo que pasó en el debut de Yanina Latorre fue ingenuo o improvisado. Wanda Nara y Yanina juegan el mismo juego, pero desde lugares distintos, y MasterChef Celebrity fue el escenario ideal para cruzarlas.
Wanda anunció la llegada de la exangelita con una ironía medida, una presentación que ya marcaba el tono: "Le voy a dar la bienvenida a otra reemplazante de Maxi. Él mismo eligió su staff de reemplazantes… Llamó a una gran amiga para ese reemplazo". No hizo falta explicar nada más: el pasado con Maxi López flotó en el aire.
Yanina entendió rápido el rol. Preguntó si la iban a tratar bien, confesó que la cara de Martitegui le daba miedo y, cuando apareció el tema de la medalla (beneficio que había dejado Claudia Villafañe como ganadora de la gala anterior), disparó: "Igual no confío en vos, andá a saber el beneficio que me toca".
La respuesta de la conductora y el jurado fue quirúrgica: "Hacés bien". No hubo desmentida ni incomodidad, porque el conflicto era parte del contrato implícito.
El momento más comentado llegó cuando ambas se enrostraron haber sido bloqueadas en redes por la otra, un tema central en el mundo mediático actual. "Vos me bloqueaste a mí, reina", lanzó Yanina, a lo que Wanda retrucó: "Te hice el favor de bloquearte en Instagram, no en WhatsApp que es más íntimo" y remató con "Instagram hacete una cuenta trucha, que debés tener".
El estudio se rió, Martitegui cerró con "¿Yo puedo renunciar ahora?" y la escena quedó sellada como uno de los picos de la noche.
Telefe terminó de confirmar que el quilombo suma puntos
Todo este show tendría poco valor si no impactara en el rating. Pero impactó. MasterChef Celebrity arrancó con picos de 13 puntos y llegó a una marca máxima de 13.1, cuando el promedio de las últimas emisiones rondaba los 11, según datos difundidos por la cuenta especializada Moskitamuerta en X. El promedio final se ubicó en 11.8 puntos, muy por encima de cualquier competidor de la franja.
Mientras El mundo del espectáculo (El Trece) apenas alcanzaba los 2.9 puntos y otros ciclos como Bienvenidos a ganar o Polémica en el Bar (América TV) peleaban muy abajo, Telefe volvió a confirmar que cuando MasterChef se corre un poco de la cocina y se apoya en lo mediático, gana. No es casual que Wanda concentre los cruces más picantes del ciclo ni que Yanina haya sido anunciada y promocionada con anticipación.
Además, Latorre también cocinó, presentó su plato, fue evaluada y terminó en el balcón, con lo cual se ganó su lugar dentro del juego. No entró a hacer un cameo, entró a competir y a generar contenido. Y eso, es oro para un reality en esta etapa.
En una edición donde lo culinario quedó claramente en segundo plano frente a lo mediático, la llegada de Yanina confirmó que el conflicto genuino, con historia y sin caretas, sigue siendo el mejor ingrediente de la televisión abierta. Telefe lo sabe, Wanda lo ejecuta y el rating lo confirma.
