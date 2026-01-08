El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene a varias provincias de Argentina bajo alerta meteorológico por diferentes fenómenos del clima. El panorama es complejo, e incluso, meteorólogos avisan que podría estar aproximándose una ciclogénesis al país. De qué se trata realmente.
¿Se acerca una ciclogénesis? Últimos detalles del clima alarmante en Argentina
Clima en Argentina: ¿Se aproxima una ciclogénesis?
Este jueves 08/01 el clima ha dado de qué hablar en Argentina. El SMN ha activado varias alertas por tormentas, lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo.
Ante este panorama, ha trascendido que posiblemente se acerca una ciclogénesis al país.
En el informe del SMN destaca el nivel de alerta naranja que implica fenómenos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.
Este nivel de alerta naranja por tormenta ha sido activado para zonas de las provincias de Mendoza, San Juan, La Rioja, San Luis, Córdoba, Santiago del Estero, Santa Fe y Entre Ríos.
Mientras, Catamarca, Chaco, Corrientes, Jujuy, Salta y Tucumán, se encuentran bajo alerta amarillo por tormenta.
Todo esto apunta a que se acerca una ciclogénesis, de acuerdo con especialistas.
Las precipitaciones en el oeste argentino "responden a un proceso de ciclogénesis que está iniciando actualmente", señala el meteorólogo Christian Garavaglia, en el sitio Meteored.
Y avisa: "Con el correr de las próximas 48 horas aproximadamente, estará produciéndose la etapa madura de este proceso de ciclogénesis".
"Caracterizado por la formación de un profundo centro de bajas presiones a nivel superficial que se moverá desde el oeste hacia el noreste argentino produciendo un desmejoramiento generalizado de las condiciones con fenómenos que pueden ser de alto impacto", agrega.
En el caso de Capital Federal recién se esperan lluvias para el sábado 10/01.
¿Qué es una ciclogénesis?
La Enciclopedia Británica (Encyclopædia Britannica) explica en su web que, "la ciclogénesis se inicia por una perturbación que ocurre a lo largo de un frente estacionario o de movimiento muy lento entre aire frío y cálido".
Y sigue: "Esta perturbación distorsiona el frente adoptando una configuración ondulatoria. A medida que la presión atmosférica dentro de la perturbación continúa disminuyendo, adquiere la apariencia de un ciclón y fuerza los movimientos de aire cálido y frío hacia los polos y el ecuador, respectivamente".
Pero, ¡Calma!, de acuerdo con el SMN, si bien el término puede generar pánico, no hay motivos para alarmarse.
En un posteo del SMN en X, explicaron que el término ciclogénesis, "se utiliza en meteorología para referir al proceso que origina una baja presión, y nada más que eso".
"Estos sistemas son bastante comunes en nuestro país, se desplazan de oeste a este y provocan algunos fenómenos (aunque no siempre), principalmente lluvia y ráfagas", agregan.
