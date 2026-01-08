¿Se acerca una ciclogénesis? Últimos detalles del clima alarmante en Argentina

Mientras, Catamarca, Chaco, Corrientes, Jujuy, Salta y Tucumán, se encuentran bajo alerta amarillo por tormenta.

Todo esto apunta a que se acerca una ciclogénesis, de acuerdo con especialistas.

Las precipitaciones en el oeste argentino "responden a un proceso de ciclogénesis que está iniciando actualmente", señala el meteorólogo Christian Garavaglia, en el sitio Meteored.

Y avisa: "Con el correr de las próximas 48 horas aproximadamente, estará produciéndose la etapa madura de este proceso de ciclogénesis".

"Caracterizado por la formación de un profundo centro de bajas presiones a nivel superficial que se moverá desde el oeste hacia el noreste argentino produciendo un desmejoramiento generalizado de las condiciones con fenómenos que pueden ser de alto impacto", agrega.

En el caso de Capital Federal recién se esperan lluvias para el sábado 10/01.

¿Qué es una ciclogénesis?

La Enciclopedia Británica (Encyclopædia Britannica) explica en su web que, "la ciclogénesis se inicia por una perturbación que ocurre a lo largo de un frente estacionario o de movimiento muy lento entre aire frío y cálido".

Y sigue: "Esta perturbación distorsiona el frente adoptando una configuración ondulatoria. A medida que la presión atmosférica dentro de la perturbación continúa disminuyendo, adquiere la apariencia de un ciclón y fuerza los movimientos de aire cálido y frío hacia los polos y el ecuador, respectivamente".

Pero, ¡Calma!, de acuerdo con el SMN, si bien el término puede generar pánico, no hay motivos para alarmarse.

En un posteo del SMN en X, explicaron que el término ciclogénesis, "se utiliza en meteorología para referir al proceso que origina una baja presión, y nada más que eso".

"Estos sistemas son bastante comunes en nuestro país, se desplazan de oeste a este y provocan algunos fenómenos (aunque no siempre), principalmente lluvia y ráfagas", agregan.

