Nacho Torres "a lo Perón" en Chubut; María Corina a Marco Rubio: "me engañaste, me mentiste"

El episodio hizo recordar un histórico cruce del ex presidente Juan Domingo Perón cuando una periodista denunció masacres de grupos parapoliciales de ultraderecha en unidades básicas.

Embed - Cruce tenso en Chubut: incendios, acusaciones y un recuerdo histórico

3-Colectiveros: bienvenida la IA pero piensen también en su seguridad

Los choferes de autobuses serán controlados mediante inteligencia artificial para evitar que se duerman, usen el celular o se distraigan al volante.

La medida apunta a mejorar la seguridad vial, aunque muchos advierten que no alcanza solo con la tecnología.

También reclaman la colocación de mamparas protectoras, ya que en el AMBA al menos un chofer es asaltado o agredido cada día.