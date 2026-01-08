Nacho Torres "a lo Perón" en Chubut; María Corina a Marco Rubio: "me engañaste, me mentiste"

1-María Corina Machado despechada
La creadora de Vente Venezuela vivió un mes vertiginoso. Tras dejar un año de encierro y clandestinidad, escapó de manera cinematográfica.
Incendio en Chubut: Nacho Torres imitó a Perón; ¿María Corina Machado enojada con Marco Rubio?; IA para controlar a los colectiveros pero faltan protecciones.
Más tarde llegó a Oslo y fue distinguida con el Premio Nobel de la Paz, en lo que parecía el punto más alto de su recorrido político.
Cuando asomaba un final feliz, la administración de Donald Trump la descalificó y eligió como interlocutora a su archienemiga, Delcy Rodríguez, reabriendo la incertidumbre.
El comunicador había realizado fuertes acusaciones sobre supuestos desvíos de fondos nacionales destinados a socorrer a las víctimas del desastre.
El episodio hizo recordar un histórico cruce del ex presidente Juan Domingo Perón cuando una periodista denunció masacres de grupos parapoliciales de ultraderecha en unidades básicas.
Los choferes de autobuses serán controlados mediante inteligencia artificial para evitar que se duerman, usen el celular o se distraigan al volante.
La medida apunta a mejorar la seguridad vial, aunque muchos advierten que no alcanza solo con la tecnología.