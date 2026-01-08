urgente24
RESUMEN AUDIOVISUAL 8/1

Nacho Torres "a lo Perón" en Chubut; María Corina a Marco Rubio: "me engañaste, me mentiste"

Incendio en Chubut: Nacho Torres imitó a Perón; ¿María Corina Machado enojada con Marco Rubio?; IA para controlar a los colectiveros pero faltan protecciones.

08 de enero de 2026 - 18:38
María Corina Machado

María Corina Machado

1-María Corina Machado despechada

La creadora de Vente Venezuela vivió un mes vertiginoso. Tras dejar un año de encierro y clandestinidad, escapó de manera cinematográfica.

Más tarde llegó a Oslo y fue distinguida con el Premio Nobel de la Paz, en lo que parecía el punto más alto de su recorrido político.

Cuando asomaba un final feliz, la administración de Donald Trump la descalificó y eligió como interlocutora a su archienemiga, Delcy Rodríguez, reabriendo la incertidumbre.

2-¿Nacho Torres imitó a Juan Perón?

El gobernador de Chubut cruzó con dureza a un periodista local durante una conferencia de prensa en la que informaba sobre los incendios que afectan a la provincia.

El comunicador había realizado fuertes acusaciones sobre supuestos desvíos de fondos nacionales destinados a socorrer a las víctimas del desastre.

El episodio hizo recordar un histórico cruce del ex presidente Juan Domingo Perón cuando una periodista denunció masacres de grupos parapoliciales de ultraderecha en unidades básicas.

3-Colectiveros: bienvenida la IA pero piensen también en su seguridad

Los choferes de autobuses serán controlados mediante inteligencia artificial para evitar que se duerman, usen el celular o se distraigan al volante.

La medida apunta a mejorar la seguridad vial, aunque muchos advierten que no alcanza solo con la tecnología.

También reclaman la colocación de mamparas protectoras, ya que en el AMBA al menos un chofer es asaltado o agredido cada día. También reclaman la colocación de mamparas protectoras, ya que en el AMBA al menos un chofer es asaltado o agredido cada día.

