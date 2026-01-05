Como ya hizo con Zelenski, Milei se prepara para traicionar a María Corina Machado

"Con la caída de Maduro, el Presidente de la Nación, Javier G. Milei, expresa su apoyo para que las autoridades electas por el pueblo venezolano en las elecciones celebradas en 2024, y en especial el Presidente electo Edmundo González Urrutia, puedan finalmente ejercer su mandato constitucional conforme a la voluntad popular expresada en las urnas, destacando también el liderazgo de María Corina Machado, Premio Nobel de la Paza en la defensa de la democracia y de la libertad de Venezuela", reza el comunicado de la Casa Rosada.

Antes, había sido la Cancillería la que se expresó en el mismo sentido. En un comunicado, sostuvo que el Gobierno "espera y apoya que esta nueva situación haga posible que las autoridades legítimamente elegidas por el pueblo venezolano en las elecciones celebradas en 2024, incluido el presidente electo Edmundo González Urrutia, puedan finalmente ejercer su mandato constitucional conforme a la voluntad popular expresada en las urnas y a las normas democráticas vigentes".

Además, tanto Milei con el canciller, Pablo Quirno, reposteraron en su redes la carta de Machado en la que enfatiza que desde su espacio "estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder".

Todas esas expresiones cayeron en saco roto cuando Donald Trump deslegitimó a Machado y por extensión a González Urrutia, cuando dijo que la premio Nobel (galardón al que aspiraba el presidente de USA, por cierto) "no cuenta con apoyo ni respeto dentro de su país".

Con eso abrió serios interrogantes sobre cómo será la transición democrática en Venezuela. En primer término, afirmó que sería USA el que quedaría a cargo del poder hasta que lo considere pertinente. En esto juega un fuerte papel el interés por las reservas de petróleo, algo que Trump ni siquiera disimuló.

Luego, aunque un fuerte condicionamiento, permitió que el chavismo continúe en el poder, ya que asumió como presidente Delcy Rodríguez, vice de Maduro y una figura central del régimen bolivariano. Rodríguez ya se mostró predispuesta a "colaborar" con USA, luego de que le advirtiera que "si no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, probablemente más alto que Nicolás Maduro".

Esto deja a Milei en offside y en situación en la que no puede optar, ya que su alineamiento incondicional a Trump, en términos políticos pero también por necesidades financieras (ahí está el swap cuando se acerca un importante vencimiento de deuda), no le deja espacio para convertirse en uin libre pensador.

No hubo después de las declaraciones de Trump ninguna otro pedido para que Urrutia asuma el poder.

"Completamente en falsa escuadra quedó el comunicado de Cancillería de ayer respecto de lo que está decidiendo Trump en Venezuela. Pero seguramente no vamos a ver un reclamo a Trump sobre esto que marcaba el comunicado. Porque acá no hay una sociedad con EEUU, hay solo seguidismo", comentó el analista político y titular de la consultora Synopsis, Lucas Romero.

De esa manera, se espera que de un momento a otro Milei le suelte la mano a Machado. De hecho, informalmente, la Casa Rosada deja trascender su cambio de posición, en la que apoyan la posición de Trump de no abrirle el juego a Machado y Urrutia.

"Maduro armó un Estado propio en el que las estructuras políticas, empresariales y militares le siguen jurando fidelidad. Si Estados Unidos deja todo como está, el chavismo va a seguir en el poder. Pero si colocan a alguien de la nada como a González Urrutia, el país se va a convertir en Siria. No tenía la legitimidad como líder opositor, ni siquiera cuando fueron las elecciones dos años atrás. Tiene que ser partícipe de un diálogo posterior junto a Corina Machado, que tiene más pasta. Pero ahora es todo complejo”, explica un integrante de la Mesa Política de Milei, según publicó el portal Infobae.

Que Milei se desmarque de su posición histórica respecto de Machado para responder a Trump no debería sorprender. Ya hay un antecedente con Volodimir Zeleneski. Milei abrazo la causa de Ucrania tras la invasión rusa y entabló un estrecho vínculo con Zelenski, que incluso vino a la Argentina para la asunción del libertario.

Pero con la llegada de Trump a la Casa Blanca, el gobierno estadounidense mermó el apoyo a Ucrania y entró en tensión con Zelenski (a quien vapuleó en el Salón Oval), mientras inició conversaciones con Vladimir Putin hasta promover un acuerdo de paz más benefioso para el Kremlin.

El cambio de posición de Milei se verificó cuando la Argentina se abstuvo de votar una resolución que reclamaba la salida “de inmediato y sin condiciones” de las tropas rusas de territorio ucraniano. Si bien no rechazó el pedido, no la acompañó con lo que evitó confrontar con USA e Israel, que votaron en contra.

Fue la traición de Milei a Zelenski. Ahora se prepara para hacer lo mismo con María Corina Machado.

Más contenido de Urgente24

"El humo de los bombardeos tapa un posible default de Argentina o una bruta devaluación"

Donald Trump aclaró sus prioridades: "Ahora mismo el petróleo" no los presos políticos

Policía Secreta: Diputados llevaron a la Justicia el DNU de Inteligencia

Reelección indefinida VS. Boleta única: La pelea por las reglas del poder en Buenos Aires