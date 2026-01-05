Reelección indefinida VS. Boleta única: La pelea por las reglas del poder en Buenos Aires

Desde el Ejecutivo sostienen que la prohibición es injusta y que restringe la voluntad popular. Así lo expresó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, quien confirmó que la iniciativa volverá a formar parte de la agenda oficial y cuestionó el carácter “proscriptivo” de la limitación actual.

El reclamo no es nuevo. Los intendentes vienen presionando desde hace años para revertir la ley sancionada durante el gobierno de María Eugenia Vidal, con el respaldo de amplios sectores del peronismo y del Frente Renovador. De cara a 2027, el tema cobra mayor urgencia: decenas de intendentes no podrían competir por un nuevo mandato si la norma se mantiene.

Sin embargo, el kicillofismo no solo enfrenta resistencias en la oposición. Dentro del propio peronismo persisten diferencias profundas. El massismo, impulsor original de la ley de 2016, mantiene reparos, y las tensiones con el kirchnerismo suman complejidad a una negociación que hasta ahora no logró consolidar mayorías claras.

La apuesta libertaria: Boleta única

En paralelo, La Libertad Avanza comenzó a mover sus fichas para instalar otro debate: la implementación de la Boleta Única de Papel en la provincia de Buenos Aires. Con una estrategia coordinada en redes sociales, referentes nacionales y provinciales del espacio libertario salieron a marcar posición.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, planteó que la boleta única permitiría terminar con prácticas que, según su visión, distorsionan la voluntad del electorado, como el uso de colectoras o la proliferación de boletas en un mismo cuarto oscuro.

image

El mensaje fue rápidamente replicado por Sebastián Pareja, principal armador de LLA en territorio bonaerense, quien acusó al gobierno provincial de no mostrar interés en avanzar hacia un sistema de votación más simple y transparente. Desde los bloques legislativos libertarios prometieron impulsar el debate tanto en Diputados como en el Senado provincial.

La iniciativa también fue respaldada por otros dirigentes del espacio, que presentaron la boleta única como una herramienta para ordenar el sistema electoral y fortalecer la transparencia, con la mira puesta en las elecciones de 2027.

Un año sin elecciones, pero con definiciones clave

La coincidencia temporal de ambas discusiones no es casual. En un año sin comicios, la Legislatura aparece como el ámbito natural para reabrir negociaciones que quedaron pendientes y para redefinir alianzas. Mientras el oficialismo busca sostener su entramado territorial, la oposición libertaria intenta diferenciarse con una agenda de reformas institucionales.

Por ahora, el escenario sigue abierto. Sin consensos firmes y con internas cruzadas, el futuro de ambas iniciativas dependerá de una Legislatura que, lejos de ordenar el debate, expone las tensiones políticas que atraviesan a la provincia de Buenos Aires.

______________________________

Más noticias en Urgente24:

Donald Trump aclaró sus prioridades: "Ahora mismo el petróleo" no los presos políticos

Gustavo Petro le respondió a Trump: "Por la Patria tomaré de nuevo las armas"

China le puso un límite a la carne argentina hasta 2028 con un arancel del 55%