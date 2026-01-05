Gustavo Petro le respondió a Trump: "Por la Patria tomaré de nuevo las armas"

“Así que sepa que se enfrenta a un comandante del pueblo. Colombia libre por siempre”, resaltó Petro.

Respuesta de la Cancillería de Colombia

A raíz de las declaraciones de Donald Trump sobre una "misión" a Colombia, la cancillería de ese país emitió un comunicado donde rechazó las amenazas y las descalificaciones a Gustavo Petro a quien calificó como "un hombre enfermo" que dirige a un país al cual también calificó de "enfermo" por la producción y venta de drogas.

"Ante las afirmaciones hechas por el presidente de los Estados Unidos de América, señor Donald Trump, hoy 4 de enero de 2026, la Cancillería de la República de Colombia expresa su más enérgico rechazo por considerar que desconocen los principios fundamentales que rigen las relaciones entre Estados soberanos y resultan incompatibles con el respeto debido a la institucionalidad democrática de Colombia", expresó la Cancillería.

image El comunicado de la Cancillería de Colombia.

Luego, mencionó que Petro fue legítimamente elegido por "voluntad soberana" de los colombianos y que ejerce la presidencia conforme al orden constitucional vigente en Colombia.

"Cualquier manifestación que pretenda descalificarlo, directa o indirectamente, constituye una injerencia indebida en los asuntos internos del país, contraria a las normas del derecho internacional", añadió la Cancillería.

"La soberanía nacional, la legitimidad de sus instituciones y el respeto debido al jefe de Estado son principios irrenunciables y considera inaceptables las amenazas o el uso de la fuerza en las relaciones entre Estados", sentenció.

Qué dijo Trump sobre Colombia

Donald Trump había dicho ayer (4/1) que “Colombia está muy enferma y la maneja un hombre enfermo al que le gusta hacer cocaína y vendérsela a Estados Unidos, pero no lo hará por mucho tiempo”.

"Tiene molinos y fábricas de cocaína. No lo hará por mucho tiempo", insistió.

"¿Entonces habrá una operación de los Estados Unidos...?", le preguntaron a Trump, en relación a repetir en Colombia lo hecho contra Maduro en Venezuela a lo que contestó: "Suena bien para mí".

