Nicolás Maduro y Cilia Flores ya se encuentran en suelo estadounidense tras una operación militar de élite severamente custudiada por la DEA y el FBI. La Fiscal General Pam Bondi advirtió que enfrentarán la "furia total" de la justicia en un proceso histórico que podría culminar en múltiples cadenas perpetuas en prisiones de máxima seguridad, según El Nacional y NYT.
ANTE TRIBUNAL EXTRANJERO
Nicolás Maduro esposado en NY: El "Juicio del Siglo" por narcoterrorismo y armas de guerra
DEA Y FBI custudiaron los traslados de Maduro y de Cilia Flores. Mañana, 5/1 comparecerían ante tribunal de New York: se presumen múltiples cadenas perpetuas
El traslado a Manhattan: Bajo custodia de la DEA y el FBI
Tras aterrizar en la Base Stewart en un Boeing 757 militar, Nicolás Maduro fue trasladado en helicóptero hacia Manhattan bajo temperaturas de dos grados bajo cero. Las primeras imágenes difundidas por la Casa Blanca muestran al líder chavista esposado y escoltado por agentes federales. Actualmente, permanece recluido en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, a la espera de su comparecencia ante un juez federal este lunes.
La Fiscal General de USA Pam Bondi, fue enfática al señalar que la pareja presidencial venezolana "enfrentará pronto la furia total de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses". Bondi también agradeció al presidente Trump por la "valentía de exigir rendición de cuentas" y a las fuerzas especiales por una misión que calificó de "increíble y altamente exitosa"
Bondi refiere cadenas perpetuas por narcotráfico global
La acusación presentada en el Distrito Sur de Nueva York (SDNY) no es política, sino estrictamente criminal. Según el Departamento de Justicia (DOJ), Maduro lideró una estructura que utilizó el Estado para inundar USA. de cocaína. Los cargos principales son:
- Conspiración de narcoterrorismo: Por la alianza con grupos como las FARC para atacar la seguridad nacional mediante el tráfico de drogas.
- Conspiración para la importación de cocaína: Por la introducción masiva de estupefacientes en territorio americano.
- Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos: Un cargo técnico que eleva las penas por el uso de armamento de guerra en actividades ilícitas.
- Conspiración para Poseer Armas de Guerra: Vinculado al control de milicias para proteger rutas de tráfico.
¿Cuántos años de cárcel podría recibir Maduro?
El panorama jurídico para Maduro y Flores es sombrío. Al ser procesados bajo el marco federal, las penas suelen acumularse de forma consecutiva.
El cargo de narcoterrorismo conlleva una mínima obligatoria de 20 años y un máximo de cadena perpetua. Sin embargo, el cargo por uso de ametralladoras añade una sentencia mínima de 30 años que debe cumplirse por separado a cualquier otra pena.
En términos prácticos, si es hallado culpable, la condena base partiría de los 50 años de prisión, con una altísima probabilidad de recibir múltiples cadenas perpetuas. Dado que en el sistema federal no existe la libertad condicional para estos delitos, el destino final de Maduro sería, casi con total certeza, una celda en una prisión de máxima seguridad (ADX), siguiendo los pasos de Joaquín "El Chapo" Guzmán.
Un nuevo capítulo para la región
Mientras en Caracas la incertidumbre reina tras la desaparición de la cadena de mando, en Washington se prepara el escenario para lo que expertos denominan el "Juicio del Siglo". Pam Bondi cerró su declaración asegurando que la prioridad actual es la seguridad de las pruebas y la preparación de un caso sólido para lograr una condena ejemplar contra quienes Washington define como "narcotraficantes internacionales".
