Nicolás Maduro esposado en NY: El "Juicio del Siglo" por narcoterrorismo y armas de guerra

El cargo de narcoterrorismo conlleva una mínima obligatoria de 20 años y un máximo de cadena perpetua. Sin embargo, el cargo por uso de ametralladoras añade una sentencia mínima de 30 años que debe cumplirse por separado a cualquier otra pena.

En términos prácticos, si es hallado culpable, la condena base partiría de los 50 años de prisión, con una altísima probabilidad de recibir múltiples cadenas perpetuas. Dado que en el sistema federal no existe la libertad condicional para estos delitos, el destino final de Maduro sería, casi con total certeza, una celda en una prisión de máxima seguridad (ADX), siguiendo los pasos de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Un nuevo capítulo para la región

Mientras en Caracas la incertidumbre reina tras la desaparición de la cadena de mando, en Washington se prepara el escenario para lo que expertos denominan el "Juicio del Siglo". Pam Bondi cerró su declaración asegurando que la prioridad actual es la seguridad de las pruebas y la preparación de un caso sólido para lograr una condena ejemplar contra quienes Washington define como "narcotraficantes internacionales".

