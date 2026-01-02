Franco Mastantuono se marchó de River a mediados del 2025 tras ser comprado por nada menos que el Real Madrid en 45 millones de euros. El zurdo comenzó teniendo muchos minutos pero una lesión lo marginó al punto tal de hoy en día no ser siquiera primer recambio. Ahora la directiva Merengue tomó una decisión sobre su futuro.
LO DECIDIÓ
Real Madrid confirmo dónde jugará Mastantuono en medio de rumores de su regreso a River
En medio de un contexto donde está sumando pocos minutos en Real Madrid se definió el futuro de Franco Mastantuono.
Las últimas semanas no han sido nada fáciles ni para Mastantuono ni para Real Madrid. La Casa Blanca viene dejando mucho qué desear en cuanto a rendimiento y resultados y es por eso que Xabi Alonso está en la cuerda floja, siendo el DT el principal sustento del ex River en el plantel. Por su parte el oriundo de Azul perdió terreno por una pubalgia que le demandó varias semanas de recuperación.
En base a este escenario surgió en España el rumor de que Franco Mastantuono tenía serias chances de ser cedido a préstamo para ganar minutos de juego, algo que le viene bien a él a seis meses del Mundial así como también le sirve a Real Madrid pensando en una progresión a futuro. En base a esto, de este lado del océano Atlántico se empezó a especular con la posibilidad de que el zurdo pegue la vuelta a River.
Mastantuono se queda en Real Madrid
Finalmente todo esto quedó descartado ya que desde Real Madrid dejaron en claro que no hay posibilidades de que Mastantuono salga en este mercado de pases. Uno de los que se mostró interesado en la joya formada en el Millonario fue Napoli, dispuesto a presentar una oferta que incluía un préstamo con cargo y opción de compra. En Valdebebas la descartaron de plano.
En estos momentos hay un escenario favorable para Mastantuono en Real Madrid, Endrick se marchó cedido al Olympique Lyon de Francia, mientras que Brahim Díaz se encuentra disputando la Copa de Africana con Marruecos. Esto hace que Mastantuono se convierta en una de las primeras variantes para Xabi Alonso en el comienzo de este 2026.
Los primeros meses de Mastantuono en Real Madrid fueron de muchos vaivenes, con todo lo que conlleva la adaptación a un nuevo país, nueva liga y nuevo club siendo este un gigante mundial, pero de todas maneras nadie en el Merengue se plantea una posible salida del ex River y es por eso que al menos hasta el mes de junio seguirá vistiendo de blanco.
