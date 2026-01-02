Real Madrid confirmo dónde jugará Mastantuono en medio de rumores de su regreso a River

En base a este escenario surgió en España el rumor de que Franco Mastantuono tenía serias chances de ser cedido a préstamo para ganar minutos de juego, algo que le viene bien a él a seis meses del Mundial así como también le sirve a Real Madrid pensando en una progresión a futuro. En base a esto, de este lado del océano Atlántico se empezó a especular con la posibilidad de que el zurdo pegue la vuelta a River.