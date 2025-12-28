Franco Mastantuono no se va a ningún lado. El joven argentino se quedará en Real Madrid por un sólido y estructural motivo, luego de las versiones que circulaban sobre una posible salida a préstamo, tras unos últimos meses sin demasiado rodaje en el equipo de Xabi Alonso.
FIN DEL MISTERIO
El motivo por el que Franco Mastantuono se queda en el Real Madrid
Tras los rumores de un posible préstamo por su falta de rodaje, Xabi Alonso y el club tomaron una postura firme sobre el futuro de Franco Mastantuono.
Los 70 millones que quedaron en el banco
Han pasado apenas cuatro meses y algunas semanas desde el arribo de Franco Mastantuono al Real Madrid. En un fichaje histórico, el conjunto Merengue desembolsó una cifra millonaria, poco más de 70 millones de dólares, para quedarse con la joya del fútbol argentino que había sorprendido todos, incluido Lionel Scaloni en la Selección Argentina.
Desde su irrupción en la Primera de River, en 2024, hasta este diciembre de 2025, el ascenso del chico ha sido meteórico. Citación al combinado albiceleste incluido, acumulando chances de ir al Mundial 2026.
También logró meterse rápido en la consideración de Xabi Alonso, ya que a los pocos días de ser presentado oficialmente como refuerzo, el entrenador le dio minutos en cancha. Mastan incluso llegó a tener algunas titularidades en el equipo. Hasta que comenzó a perder terreno y le llegó una molestia pubalgia que lo marginó obligatoriamente del campo durante más de un mes.
"Xabi Alonso y el club ven a Franco como pieza clave del proyecto"
Luego del torbellino de los primeros tiempos, el furor se fue apagando y Alonso ha preferido inclinarse por otros mediocampistas. Tanto, que algunas versiones comenzaron a circular sobre una posible salida a préstamo para no quedarse sin minutos, pensando en seguir forjando al futbolista y en sus chances de Copa del Mundo en 2026.
Sin embargo, a pesar de su recurrencia en el banco de suplentes, Franco Mastantuono sigue siendo fundamental para él. Para el proyecto Real Madrid. El periodista especializado en el mercado de pases internacional, Fabrizio Romano, palabra autorizada en estos temas, lo confirmó.
"Xabi Alonso y el club ven a Franco como pieza clave del proyecto", dijo Romano en su cuenta personal de X.
Como manifiesto de ello, el ex River volvió a las canchas tras la pubalgia que lo afectó más de un mes, y el DT le dio un voto de confianza importante: la titularidad. Franco Mastantuono fue titular en el partido del 17/12, por la Copa del Rey, ante el Talavera.
No era un rival de gran envergadura -el Talavera milita en el Ascenso español, donde juega otro argentino, Gonzalo Di Renzo, surgido en Lanús- por lo que se presentaba como una buena oportunidad para que el volante sume minutos. Un espaldarazo de Alonso, también, que muestra su consideración hacia el argentino.
En un club plagado de estrellas, como Vinicius, Bellingham, Mbappé, Rodrygo o Tchouameni, además de otros futbolistas emergentes como Arda Guller o Endrick, Franco Mastantuono busca hacerse un lugar. Ahora deberá recuperar el terreno perdido; tiene la seguridad de que forma parte del proyecto a largo plazo del Real Madrid. Y eso no es poco.
+ de Golazo24
Gustavo Costas sorprendió a todos y confirmó su futuro en Racing
Giro inesperado: La decisión de Dybala que deja en shock al mundo Boca
River aceleró para comprar a uno de los mejores socios de Messi
Eligen al mejor entrenador del mundo, es sorpresa, y no es Lionel Scaloni