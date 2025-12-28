El motivo por el que Franco Mastantuono se queda en el Real Madrid

alonso.jpg Xabi Alonso

Sin embargo, a pesar de su recurrencia en el banco de suplentes, Franco Mastantuono sigue siendo fundamental para él. Para el proyecto Real Madrid. El periodista especializado en el mercado de pases internacional, Fabrizio Romano, palabra autorizada en estos temas, lo confirmó.

"Xabi Alonso y el club ven a Franco como pieza clave del proyecto", dijo Romano en su cuenta personal de X.

Como manifiesto de ello, el ex River volvió a las canchas tras la pubalgia que lo afectó más de un mes, y el DT le dio un voto de confianza importante: la titularidad. Franco Mastantuono fue titular en el partido del 17/12, por la Copa del Rey, ante el Talavera.

No era un rival de gran envergadura -el Talavera milita en el Ascenso español, donde juega otro argentino, Gonzalo Di Renzo, surgido en Lanús- por lo que se presentaba como una buena oportunidad para que el volante sume minutos. Un espaldarazo de Alonso, también, que muestra su consideración hacia el argentino.

Un argentino hizo sufrir al Real Madrid de Mbappé: quién es Gonzalo Di Renzo Di Renzo, del Talavera, le metió un gol sobre la hora al Madrid y lo puso en aprietos @CFTalavera

En un club plagado de estrellas, como Vinicius, Bellingham, Mbappé, Rodrygo o Tchouameni, además de otros futbolistas emergentes como Arda Guller o Endrick, Franco Mastantuono busca hacerse un lugar. Ahora deberá recuperar el terreno perdido; tiene la seguridad de que forma parte del proyecto a largo plazo del Real Madrid. Y eso no es poco.

