Criptomonedas en tensión: Bitcoin resiste, Wall Street avanza y el mercado espera una señal

Además, productos financieros como ETP (Exchange Traded Products) sobre Bitcoin mantuvieron un flujo de entrada positivo, acumulando cientos de millones en activos bajo gestión, lo que sugiere que el interés institucional por exposición cripto no se detuvo durante la Navidad.

Regulación y adopción institucional

En el plano regulatorio y financiero, JPMorgan Chase está explorando la posibilidad de ofrecer servicios de trading de criptomonedas a sus clientes institucionales, abriendo la puerta para una mayor integración entre finanzas tradicionales y activos digitales.

Este movimiento se produce en un entorno donde los grandes bancos y firmas de inversión evalúan su estrategia frente a la demanda de productos cripto, especialmente tras un año marcado por fluctuaciones económicas y decisiones de política monetaria global.

Eventos legales y reputacionales

No todo fueron cifras y mercados: un hecho relevante de carácter legal sacudió a la comunidad. Caroline Ellison, ex-CEO de Alameda Research y figura central en el escándalo de FTX, será liberada anticipadamente de prisión tras colaborar con la justicia, después de su condena por fraude relacionado con el colapso de la plataforma.

Tendencias para el cierre de año

Finalmente, diferentes informes señalan que aunque 2025 fue un año volátil con altibajos marcados y preocupaciones de seguridad, el sector encara 2026 con una mezcla de optimismo institucional y cautela minorista. Las expectativas de recortes de tasas de interés y avances regulatorios podrían reavivar interés en criptomonedas si se traducen en mayor claridad de reglas y adopción.

