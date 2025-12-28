La última semana del año comienza con un mercado de criptomonedas que mostró un tono mayoritariamente bajista, reflejando un interés de los inversores minoristas que se mantiene bajo tras meses de volatilidad y pérdidas acumuladas. El volumen de operaciones volvieron a niveles bajos, lo que subraya un sentimiento general de cautela en el mercado global.
MUNDO CRIPTO
Criptomonedas en tensión: Bitcoin resiste, Wall Street avanza y el mercado espera una señal
Bitcoin lateraliza, crece el interés institucional y la regulación vuelve al centro. Las claves del mercado cripto esta semana.
Bitcoin y altcoins: ¿bloqueo o repunte?
El desempeño de Bitcoin y otras monedas se convirtió en tema central. Tras un período de consolidación, análisis técnicos sugieren que Bitcoin podría estar preparándose para una aceleración de precio a mediano plazo, aunque la falta de volumen limita señales claras de una recuperación sostenida.
Esto surge de la comparación entre los récords que marcan los metales preciosos y el bajón sufrido por Bitcoin, que genera esperanzas de una subida. Los futuros de plata tuvieron un rendimiento anual de casi 159% y cotizan a US$77,20. Por su parte, los futuros de oro cotizan a US$4.552,70, mostrando una variación anual de 77,87%. Sin embargo, el bitcoin cayó 6,82% en un año y está cotizando a apenas US$87.565,30.
En el segmento de altcoins, proyectos de tokens menos dominantes también captaron atención y pueden influir en la narrativa de mercado de corto plazo. Por ejemplo, UNUS SED LEO creció 25% durante la semana de Navidad, Pippin subió 34% y sigue marcando records históricos.
Inversión y financiamiento: capital sigue fluyendo
Aunque el mercado de precios estuvo flojo, la entrada de capital institucional continuó firme. La semana cerró con más de $316 millones en financiación para proyectos cripto, impulsados por varias rondas de inversión y fondos de capital riesgo interesados en nuevas tecnologías Web3. HashKey Group recaud162 US$250 millones, según Crypto.news.
Además, productos financieros como ETP (Exchange Traded Products) sobre Bitcoin mantuvieron un flujo de entrada positivo, acumulando cientos de millones en activos bajo gestión, lo que sugiere que el interés institucional por exposición cripto no se detuvo durante la Navidad.
Regulación y adopción institucional
En el plano regulatorio y financiero, JPMorgan Chase está explorando la posibilidad de ofrecer servicios de trading de criptomonedas a sus clientes institucionales, abriendo la puerta para una mayor integración entre finanzas tradicionales y activos digitales.
Este movimiento se produce en un entorno donde los grandes bancos y firmas de inversión evalúan su estrategia frente a la demanda de productos cripto, especialmente tras un año marcado por fluctuaciones económicas y decisiones de política monetaria global.
Eventos legales y reputacionales
No todo fueron cifras y mercados: un hecho relevante de carácter legal sacudió a la comunidad. Caroline Ellison, ex-CEO de Alameda Research y figura central en el escándalo de FTX, será liberada anticipadamente de prisión tras colaborar con la justicia, después de su condena por fraude relacionado con el colapso de la plataforma.
Tendencias para el cierre de año
Finalmente, diferentes informes señalan que aunque 2025 fue un año volátil con altibajos marcados y preocupaciones de seguridad, el sector encara 2026 con una mezcla de optimismo institucional y cautela minorista. Las expectativas de recortes de tasas de interés y avances regulatorios podrían reavivar interés en criptomonedas si se traducen en mayor claridad de reglas y adopción.
Más noticias en Urgente24
Patricia Bullrich a 2 votos de los 2/3, el peronismo esperaba 28 y sólo consiguió 25
La jugada que nadie esperaba: YPF se asocia con Mercado Pago y MODO
Tapia en shock: Renunció a la Selección Argentina a seis meses del Mundial
Milei/Caputo: Alerta por un enero cargado de vencimientos
Milei tiene su Presupuesto, pero lo que más quiere es tu colchón