Donald Trump en coordinación con el gobierno de Nigeria, ejecutaron una operación aérea letal contra dos bastiones del Estado Islámico (ISIS) en el bosque de Bauni. "El ataque, que utilizó drones MQ-9 Reaper y municiones guiadas, neutralizó a extremistas extranjeros que se infiltraban desde el Sahel", según Reuters y AP.
EL GENDARME DEL MUNDO RECARGADO
Donald Trump y Bola Tinubu perpetraron ataque aéreo contra Nigeria para subyugar a ISIS
Tras el anuncio de Donald Trump sobre la ofensiva, USA lanzó misiles en Sokoto para neutralizar a combatientes de ISIS infiltrados desde el Sahel
La operación, autorizada por el presidente Bola Tinubu y anunciada por Donald Trump, marca una "nueva fase" en la cooperación de seguridad bilateral.
Desde plataformas en el Golfo de Guinea, se dispararon 16 misiles de precisión tras meses de inteligencia estratégica. Según el Ministerio de Información nigeriano, el objetivo eran células vinculadas a ISIS que planeaban ataques a gran escala y que, según la administración Trump, han centrado su violencia contra poblaciones cristianas en la región.
Impacto dempgráfico en el Estado Islámico
A pesar del éxito operativo reportado por los gobiernos, el ataque generó pánico en comunidades rurales como Jabo. Residentes describieron un cielo "teñido de rojo" y vibraciones que sacudieron viviendas de adobe.
"Parecía que un avión se estrellaba", relató Sanusi Madabo, un agricultor local. Aunque no se reportaron bajas civiles, el estallido dejó escombros dispersos en los estados de Sokoto y Kwara, áreas que hasta ahora se consideraban relativamente ajenas a la violencia directa del conflicto.
Conflicto Nigeria - ISIS
Expertos en seguridad sugieren que el ataque podría estar dirigido al grupo Lakurawa, una organización compuesta principalmente por extranjeros del Sahel. Aunque el vínculo formal entre Lakurawa e ISIS sigue siendo objeto de debate técnico, la inteligencia de ambos países identificó estos campamentos como puntos críticos de infiltración.
El ministro de Asuntos Exteriores, Yusuf Tuggar, advirtió que vendrán más operaciones. Mientras tanto, analistas como Bulama Bukarti subrayan la necesidad de transparencia para evitar que la opacidad gubernamental alimente el pánico social.
Esta acción conjunta subraya la creciente preocupación internacional por la expansión del extremismo islámico desde el Sahel hacia el sur de África Occidental.
