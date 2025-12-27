Donald Trump y Bola Tinubu perpetraron ataque aéreo contra Nigeria para subyugar a ISIS

Conflicto Nigeria - ISIS

Expertos en seguridad sugieren que el ataque podría estar dirigido al grupo Lakurawa, una organización compuesta principalmente por extranjeros del Sahel. Aunque el vínculo formal entre Lakurawa e ISIS sigue siendo objeto de debate técnico, la inteligencia de ambos países identificó estos campamentos como puntos críticos de infiltración.

El ministro de Asuntos Exteriores, Yusuf Tuggar, advirtió que vendrán más operaciones. Mientras tanto, analistas como Bulama Bukarti subrayan la necesidad de transparencia para evitar que la opacidad gubernamental alimente el pánico social.

Esta acción conjunta subraya la creciente preocupación internacional por la expansión del extremismo islámico desde el Sahel hacia el sur de África Occidental.

