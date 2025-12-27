Llega la Era de los Hongos Mágicos: Biotecnología y Psicodelia

La nueva ola de tratamientos cuenta con un influyente defensor: Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud y Servicios Humanos de USA, quien desde hace mucho tiempo apoya su uso, especialmente para veteranos que sufren de TEPT.

"Estas son personas que necesitan urgentemente algún tipo de terapia; ninguna otra les funciona", declaró Kennedy a los legisladores estadounidenses a principios de este año.

También hizo una promesa: la Administración Trump trabajaría arduamente para garantizar que estos medicamentos estuvieran disponibles en entornos clínicos en un año. Esto ya está ocurriendo con el cannabis: el 18/12/2025 el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para flexibilizar las restricciones a la marihuana, citando sus beneficios médicos.

hongos magicos2 Hongos mágicos y psicodelia, según Grok. FOTO: xAI / Grok.

Hongos mágicos

Ashleigh Furlong y Tala Ahmadi en Bloomberg:

"Tras las pesadas puertas de madera de un edificio con corrientes de aire de la década de 1920 en el centro de Londres, una mezcla ecléctica de científicos, psicólogos, inversores e incluso un filósofo se reunieron en una lluviosa mañana de diciembre para discutir el estado de la industria de los psicodélicos

Un ponente vestía un traje pantalón de terciopelo azul eléctrico con zapatillas brillantes, otro un grueso abrigo de piel, en contraste con los inversores y ejecutivos con chaquetas y camisas de cuello.

Las conversaciones en medio de la penumbra invernal incluyeron el poder transformador de los retiros de ayahuasca, las "pociones de amor" y la naturaleza esquiva de la realidad.

El evento distaba mucho de ser una conferencia tradicional de la industria farmacéutica, aunque un aspecto era familiar: las empresas estaban allí, promocionando nuevos medicamentos. Lo diferente eran los medicamentos en sí.

El mundo de los psicodélicos se prepara para su popularización tras años de trabajo para demostrar que algunos compuestos que alteran el estado de ánimo deberían usarse en tratamientos clínicos."

Embed

Compass Pathways

La empresa británica de biotecnología Compass Pathways Plc se prepara para un lanzamiento en 2027 basado en psilocibina sintética, el compuesto activo de los hongos alucinógenos.

El producto de Compass está dirigido a personas con depresión resistente al tratamiento cuya condición no mejoró con al menos otros dos medicamentos, dejándolas luchando con síntomas que podrían incluir ansiedad e impulsos suicidas.

Los pacientes deben acudir a una clínica y hablar con su terapeuta antes de tomar una pastilla y permanecer acostados hasta 8 horas. Se reproduce música especialmente seleccionada a través de auriculares y siempre hay un terapeuta disponible.

1dosis es suficiente para que la mayoría de las personas comiencen a sentirse mejor. Los efectos secundarios más comunes son dolor de cabeza y náuseas.

Compass, que cotiza en los mercados estadounidenses, está finalizando 2 ensayos clínicos sobre el tratamiento y espera presentar la solicitud ante los organismos reguladores estadounidenses el próximo año.

De aprobarse, marcaría un hito para los alucinógenos: en 2024, los organismos reguladores rechazaron el uso de la terapia asistida con MDMA para tratar el trastorno de estrés postraumático.

Embed

Docenas de drogas

Las compañías farmacéuticas modernas están adoptando el poder de los remedios antiguos, pero eliminando los compuestos activos y estandarizándolos para que puedan ofrecer un "viaje" más predecible.

Algunos usos tradicionales son medicinales, como la bebida amazónica ayahuasca.

El objetivo es abordar algunas afecciones intratables, especialmente en la salud mental, como la depresión, la anorexia y el TEPT

"No puedo pensar en ningún otro momento en el que hayamos tenido una medicina que esté en proceso de obtener una licencia y que además tenga cientos, si no miles, de años de uso", dijo Grace Blest-Hopley, fundadora de Hystelica, una organización sin fines de lucro enfocada en promover el uso de psicodélicos para afecciones femeninas, incluida la menopausia.

Aún quedan obstáculos: modificar la legalidad de la psilocibina en los 50 estados de USA capacitar a suficientes profesionales sanitarios.

Sin embargo, Kabir Nath, director ejecutivo de Compass, confía en que el proceso regulatorio avance con rapidez.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha mostrado "una firme disposición a colaborar con nosotros para intentar acelerar una posible aprobación mediante una solicitud continua", declaró en una entrevista. "Nos estamos preparando para el lanzamiento a principios de 2027".

Y Compass no está sola: la canadiense Cybin Inc., que cambiará su nombre a Helus Pharma al cotizar en el Nasdaq, está desarrollando otro fármaco derivado de la psilocibina para la depresión.

También hay docenas de otros fármacos experimentales en desarrollo basados en sustancias como la psilocibina, el MDMA y la ibogaína , un alcaloide derivado de plantas tradicionalmente utilizadas por los recolectores de África central.

