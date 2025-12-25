Imaginá un futuro donde la muerte es opcional y la identidad se puede cambiar como cualquier otra cosa; en ese mundo, los secretos de poder y la tecnología avanzada definen quién sobrevive y quién desaparece. Esta miniserie de Netflix mezcla ciencia ficción y misterio en un thriller que desafía la lógica y te va a mantener al borde del asiento.
IMPERDIBLE HASTA EL FINAL
La fenomenal miniserie de 10 episodios que vas a terminar en un día
En Netflix hay una miniserie futurista donde nadie muere, el crimen no tiene límites y cada episodio te deja pegado a la pantalla. Enterate de cuál se trata.
La miniserie de Netflix que redefine la ciencia ficción
Estamos hablando de "Altered Carbon", la serie de Netflix que debutó el 2 de febrero de 2018 con una primera temporada de 10 episodios y que continuó en 2020 con 8 episodios más, sumando un total de 18 episodios que hoy siguen disponibles en la plataforma.
Adaptada de la novela homónima de Richard K. Morgan, la historia nos ubica en 2384, en Bay City, una metrópolis futurista donde la conciencia humana puede transferirse a nuevos cuerpos, y donde los más ricos nunca mueren de viejos gracias a la tecnología.
El protagonista es Takeshi Kovacs, interpretado por Joel Kinnaman en la primera temporada, un exsoldado y último sobreviviente de los Enviados, un grupo rebelde que fue eliminado 250 años antes de los hechos de la serie. Kovacs es liberado de prisión por el multimillonario Laurens Bancroft (James Purefoy), quien le propone resolver su propio asesinato a cambio de una nueva oportunidad en la vida.
Junto a Kovacs, encontramos a Kristin Ortega (Martha Higareda), una policía inteligente y dura que se enfrenta a algunos dilemas morales en un mundo sin límites éticos; Edgar Poe (Chris Conner), una inteligencia artificial con la apariencia de Edgar Allan Poe que administra el hotel donde Kovacs se refugia; y Reileen Kawahara (Dichen Lachman), su hermana, que comparte un pasado violento y que redefine lo que significa la familia en un universo donde la muerte no es definitiva.
La segunda temporada, que arranca 30 años después, trae a Anthony Mackie como el nuevo Kovacs y profundiza en su búsqueda de Quellcrist Falconer (Renée Elise Goldsberry), su amor perdido y líder de su viejo grupo. Esta temporada presenta personajes nuevos como Danica Harlan, gobernadora de Harlan’s World, y la cazarrecompensas Trepp (Simone Missick), y desarrolla dilemas éticos y personales que cruzan la política, la tecnología y los sentimientos humanos, mostrando un mundo donde los límites de la vida y la muerte se confunden constantemente.
Por qué esta serie vale cada minuto de tu tiempo
A pesar de que Netflix canceló la serie en agosto de 2020, "Altered Carbon" logró construir un universo visual y narrativo que pocas veces se vio en televisión. La serie clavó el estilo cyberpunk: neón, lluvia constante, calles laberínticas y decadentes, con una ciudad que parece respirar entre la tecnología y la corrupción.
Como señaló IGN, "En el mejor de los casos, 'Altered Carbon' es un fascinante thriller de ciencia ficción que rivaliza con 'Blade Runner' en la profundidad de su universo (...) Un titán visual con una historia estelar". Variety agregó: "Según avanza a través de sus 10 episodios, 'Altered Carbon' encuentra su propio ritmo".
La cancelación se compuso de varias aristas: costos de producción altísimos, cambio de protagonista entre temporadas y diferencias con la novela original, pero la serie mantuvo una calidad narrativa y visual que la hizo única. Incluso se expandió con una precuela en formato anime en 2020, profundizando en los discos que almacenan la conciencia humana, y en la historia de Kovacs y los Enviados.
Netflix no encontró rentable una tercera temporada, aunque la historia tenía potencial para crecer y seguir explorando los límites del cuerpo, la mente y la moralidad en un mundo donde los ricos literalmente no mueren.
Hoy, sus 18 episodios siguen disponibles en la plataforma, y ofrecen un viaje intenso, complejo y emocionante repleto de acción, intriga y reflexión sobre la vida y la inmortalidad. Si buscás una serie llena de filosofía, estética y ciencia ficción sin concesiones, tenés que mirar sí o sí "Altered Carbon".
