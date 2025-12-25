La fenomenal miniserie de 10 episodios que vas a terminar en un día

image El protagonista investiga un asesinato mientras enfrenta algunos dilemas éticos y personales en la ciudad.

La segunda temporada, que arranca 30 años después, trae a Anthony Mackie como el nuevo Kovacs y profundiza en su búsqueda de Quellcrist Falconer (Renée Elise Goldsberry), su amor perdido y líder de su viejo grupo. Esta temporada presenta personajes nuevos como Danica Harlan, gobernadora de Harlan’s World, y la cazarrecompensas Trepp (Simone Missick), y desarrolla dilemas éticos y personales que cruzan la política, la tecnología y los sentimientos humanos, mostrando un mundo donde los límites de la vida y la muerte se confunden constantemente.

Por qué esta serie vale cada minuto de tu tiempo

A pesar de que Netflix canceló la serie en agosto de 2020, "Altered Carbon" logró construir un universo visual y narrativo que pocas veces se vio en televisión. La serie clavó el estilo cyberpunk: neón, lluvia constante, calles laberínticas y decadentes, con una ciudad que parece respirar entre la tecnología y la corrupción.

Como señaló IGN, "En el mejor de los casos, 'Altered Carbon' es un fascinante thriller de ciencia ficción que rivaliza con 'Blade Runner' en la profundidad de su universo (...) Un titán visual con una historia estelar". Variety agregó: "Según avanza a través de sus 10 episodios, 'Altered Carbon' encuentra su propio ritmo".

image La serie combina un estilo cyberpunk visualmente impactante con una historia profunda y compleja.

La cancelación se compuso de varias aristas: costos de producción altísimos, cambio de protagonista entre temporadas y diferencias con la novela original, pero la serie mantuvo una calidad narrativa y visual que la hizo única. Incluso se expandió con una precuela en formato anime en 2020, profundizando en los discos que almacenan la conciencia humana, y en la historia de Kovacs y los Enviados.

Netflix no encontró rentable una tercera temporada, aunque la historia tenía potencial para crecer y seguir explorando los límites del cuerpo, la mente y la moralidad en un mundo donde los ricos literalmente no mueren.

Hoy, sus 18 episodios siguen disponibles en la plataforma, y ofrecen un viaje intenso, complejo y emocionante repleto de acción, intriga y reflexión sobre la vida y la inmortalidad. Si buscás una serie llena de filosofía, estética y ciencia ficción sin concesiones, tenés que mirar sí o sí "Altered Carbon".

