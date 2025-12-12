La nueva miniserie de 8 episodios tan buena que la terminás en una noche

Hay historias que parecen arrancar tranquilas y de repente te cambian el aire: esta miniserie de Prime Video propone justamente eso, un thriller que empieza con una situación común y se vuelve cada vez más incómodo. Y cuando pensás que entendiste a dónde va, te deja dudando si realmente conocés a la gente con la que convivís todos los días.
Su peor pesadilla (All Her Fault en inglés) es el título de esta serie, adaptación de la novela de Andrea Mara, y si bien tiene el envase clásico del thriller, propone algo más humano y más incómodo. La protagonista, Marissa Irvine, interpretada por Sarah Snook (Succession), llega a buscar a su hijo Milo y solo encuentra una mujer que jamás escuchó el nombre del nene. Lo sigue una puerta que se abre y la mirada perdida de la desconocida, el primer golpe en una cadena de tensiones que no afloja en ningún momento.
La serie, estrenada el 7 de noviembre de 2025 en Prime Video, se apoya fuerte en las actuaciones. Snook demuestra que puede meterse sin miedo en la angustia más cruda. Dakota Fanning, como Jenny Kaminski, funciona como una aliada que surge casi de casualidad pero que termina siendo la única persona en la que Marissa puede apoyarse cuando todo se vuelve un delirio. Es un vínculo lleno de rarezas, silencios y una desconfianza latente que le suma una capa más a la historia.
Jake Lacy encarna a Peter, el marido de Marissa, un tipo que parece siempre estar guardando una verdad incómoda; y Michael Peña, como el detective Alcaras, le da densidad a la parte policial mientras lidia con una vida que lo deja al borde del desgaste emocional.
Algo que la serie hace muy bien es mostrar que cada personaje arrastra su propio equipaje: adicciones, secretos financieros, presiones laborales, vínculos familiares fracturados. La desaparición de Milo simplemente ilumina esos problemas y los vuelve imposibles de ignorar.
El mundo que plantea la serie es tenso, lleno de detalles chiquitos que suman: chats que no coinciden, vecinos que miran más de lo que dicen, una escuela que prefiere no admitir fallas, el grupo de padres que opina desde la comodidad de sus prejuicios. Es una historia donde lo cotidiano se vuelve extraño, y lo extraño empieza a tener sentido demasiado rápido, como si la vida tuviera un margen de error mucho más finito del que nos gusta admitir.
Lo que la crítica vio en este thriller y que quizás te pase por alto
La recepción internacional fue bastante sólida y, lo más interesante, bastante coincidente en el tono. The Wrap señaló que "brilla sobre todo como un thriller psicológico lleno de adrenalina y de giros inesperados", mientras que en The Hollywood Reporter, la lectura fue todavía más fina: "una historia siempre atractiva, llena de revelaciones ingeniosas y observaciones contundentes sobre la culpa materna, la arrogancia paterna y la incómoda línea que separa el deseo de proteger de la necesidad de controlar"
Y rogerebert.com la describió como "un thriller que induce a la ansiedad, con las caídas repentinas de un sumidero y los giros venenosos de un nido de serpientes.", una definición que calza perfecto con la estructura narrativa de la serie.
Esta ficción también fue celebrada en otros medios que destacaron la construcción del misterio y el despliegue del elenco. En particular, ScreenRant subrayó que la historia es "magnífica tejiendo una historia con múltiples capas y personajes igualmente intrigantes", y ese es, quizás, el mejor resumen externo del atractivo real de la serie.
En definitiva, Su peor pesadilla no intenta reinventar el género, pero sí aprovecha cada recurso emocional, cada silencio, cada grieta familiar para armar un thriller que incomoda sin golpear bajo. 8 episodios en Prime Video, un reparto ajustado y una historia que te deja sin respiro, pero también con qué tan sólida es la vida que creemos tener bajo control.
