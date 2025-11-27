Una miniserie de 6 episodios tan buena que no vas a querer soltarla

Por eso Maxton Hall terminó convertida, según datos de FlixPatrol, en el lanzamiento internacional más exitoso de Prime Video para una producción no estadounidense, alcanzando el puesto #1 en más de 120 países, algo que ni Amazon esperaba.

image

A ese atractivo se le suma el escenario: Marienburg Castle, el castillo alemán que hace de Maxton Hall, se roba plano tras plano y suma ese tono de cuento de hadas retorcido entre lo perfecto y la vida de los alumnos. No es casualidad que tanta gente vuelva a verla ahora, justo antes del estreno del nuevo tramo.

Por qué la temporada 2 sube la apuesta (y por qué te conviene sumarte ya)

La segunda temporada, estrenada el 7 de noviembre de 2025, llega con un formato distinto: tres episodios iniciales de unos 45 minutos, ideales para una sentada nocturna, y luego estreno semanal hasta fin de mes. Y aunque eso genera ansiedad en los que prefieren maratón, también le da otra textura a la discusión semanal, donde el público puede analizar la serie en redes (donde explotó apenas Prime Video largó el tráiler oficial).

La sinopsis oficial de Amazon lo resumió con una frase fuerte: "Aquellos que vuelan alto también pueden caer bajo…", y funciona como puntapié de una temporada donde las emociones no van en piloto automático sino en caída libre.

image Con el éxito de la segunda temporada y una tercera en camino, Prime Video proyecta que la serie seguirá liderando el streaming internacional.

Fueron inevitables (y con sentido) las comparaciones con El verano en que me enamoré: las dos están repletas de romance, dolor y crecimiento; pero Maxton Hall juega en un registro más adulto, más áspero, y esa diferencia explica por qué este año terminó destronando a Belly y compañía del puesto #1 global de Prime Video, algo que parecía imposible en 2025 con semejante competencia.

Si buscás una serie que hable de primera juventud con cabeza, que explore la desigualdad sin bajada paternalista y que, encima, tenga una química protagonista que sostiene cada escena incluso en silencio, esta es la elección. Si ya venís siguiéndola, sabés que lo que viene ahora puede patear el tablero de la relación entre Ruby y James. Y si todavía no entraste, este es el mejor momento: tenés una primera temporada corta, intensa y maratoneable, y un nuevo tramo que recién empieza y promete empujar el fenómeno todavía más arriba.

