Argentina primaria: Se buscan dólares en la energía y el agro mientras se derrumba la industria

La crisis por el quiebre del sistema se hace notar en varias jurisdicciones. Sin subsidios nacionales, y con muchas tarifas atrasadas, el único distrito que sostiene el funcionamiento sustentable es el AMBA, con asistencia de la Casa Rosada.

En ese sentido, en Resistencia, Chaco, se avecina un fuerte conflicto con tres empresas que pidieron concurso preventivo de acreedores. Según los empresarios del transporte, el cuadro actual de financiación está desbalanceado y las operaciones van a pérdida sin ajustes de tarifa y sin ingresos de recursos públicos.

Se trata de las empresas que operan las líneas 3, 8, 12, 111 y 206 de la capital chaqueña.

Al respecto, la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) advirtió inconvenientes en al menos 15 jurisdicciones donde no se podrían afrontar los costos salariales de diciembre ni el depósito correspondiente al medio aguinaldo restante. En diálogo con Cadena 3, la entidad que nuclea a las empresas transportistas señalaron una caída en la demanda que terminó por catalizar la crisis que se venía arrastrando hace meses.

