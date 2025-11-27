urgente24
Argentina primaria: Se buscan dólares en la energía y el agro mientras se derrumba la industria

El Gobierno encamina el rediseño económico de Argentina a un modelo de explotación primaria. La energía y el agro, las apuestas; la industria en el olvido

27 de noviembre de 2025 - 13:45

27 DE NOVIEMBRE DE 2025. La segunda etapa de la administración de Javier Milei ya deja ver el molde económico que se proyecta en Argentina. Con una clara tendencia a un modelo de exportación primaria, los sectores de energía y agro son los apuntados para motorizar el ingreso de inversiones extranjeras y así poder ampliar el grueso de las reservas en el mediano plazo.

Esa apuesta, cada vez más evidente, tiene como pilares las reformas estructurales que la Casa Rosada ensayará en el Congreso. Con un escenario más beneficioso desde las elecciones de medio término, y con negociaciones vigentes con varios gobernadores, las primeras estocadas en ese rumbo serán la reforma laboral, la reforma penal y el proyecto de Presupuesto 2026, en orden de generar un clima atractivo para los capitales externos.

Una muestra de esto último sería la ampliación de las excensiones a las retenciones del crudo de petróleo a la que accederán a partir de hoy las provincias de Santa Cruz y Neuquén, como parte de las tratativas de entendimiento entre Balcarce 50 y los mandatarios provinciales. Algo a lo que ya accedió Chubut con pocos días de diferencia.

La otra cara de la moneda la muestra el complejo industrial, decididamente golpeado por el ingreso deliberado de productos importados en todas las categorías. Con cierres y suspensiones proliferando, el empleo calificado sería la variable de ajuste desplazando como preocupación central a la inflación.

Merval: Así reacciona el mercado post licitación del Tesoro

Aunque Wall Street permanece sin actividad por el feriado, el Merval sostiene una jornada con predominio de compras y un rebote generalizado. La falta de precios internacionales podría haber enfriado la operatoria, pero el mercado doméstico aprovechó el vacío externo para reposicionarse.

Los inversores buscan cerrar noviembre con más exposición a renta variable local y el repunte del EMAE reciente agrega combustible a la idea de que la economía dejó atrás su peor fase.

El mapa de calor revela un predominio claro del verde, con apenas movimientos negativos aislados. La rueda se apoya en volumen aceptable y en recompras tácticas luego de correcciones previas.

El INDEC y el fantasma de la manipulación de datos

En medio de la polémica por las correcciones que realizó el INdEC sobre los datos del EMAE de los meses anteriores, que terminó dando un resultado positivo al cierre del 3er. trimestre (evitando la recesión), el titular del organismo, Marco Lavagna, publicó un comunicado con aclaraciones. Pero no terminó de convencer...

Tal como informó Urgente24, varios economistas salieron a remarcar las modificaciones "s ignificativas" que realizó el INdEC y, aunque no lo quisieron decir explícitamente, se generaron suspicacias acerca de si las correcciones fueron en realidad para evitar que haya recesión técnica...

Fin de año de agonía para el transporte en las provincias

La crisis por el quiebre del sistema se hace notar en varias jurisdicciones. Sin subsidios nacionales, y con muchas tarifas atrasadas, el único distrito que sostiene el funcionamiento sustentable es el AMBA, con asistencia de la Casa Rosada.

En ese sentido, en Resistencia, Chaco, se avecina un fuerte conflicto con tres empresas que pidieron concurso preventivo de acreedores. Según los empresarios del transporte, el cuadro actual de financiación está desbalanceado y las operaciones van a pérdida sin ajustes de tarifa y sin ingresos de recursos públicos.

Se trata de las empresas que operan las líneas 3, 8, 12, 111 y 206 de la capital chaqueña.

Al respecto, la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) advirtió inconvenientes en al menos 15 jurisdicciones donde no se podrían afrontar los costos salariales de diciembre ni el depósito correspondiente al medio aguinaldo restante. En diálogo con Cadena 3, la entidad que nuclea a las empresas transportistas señalaron una caída en la demanda que terminó por catalizar la crisis que se venía arrastrando hace meses.

El caso ANDIS sigue complicando al Gobierno: Ahora, Patricia Bullrich

Patricia Bullrich quedaría tocada por un incidente alrededor de la causa ANDIS, la trama de corrupción que involucra a exfuncionarios, laboratorios y lobbistas para defraudar al Estado. Resulta que a Migraciones y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), ambas bajo la órbita del ministerio de Seguridad que Bullrich conducirá hasta que asuma como senadora nacional, permitieron que desapareciera el celular de uno de los sospechados del caso.

Se trata del empresario Sergio Mastropietro, quien fue señalado por el fiscal Franco Picardi como quien recibió fondos de algunas de las empresas a las que se direccionaban las licitaciones para la compra de medicamentos de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Enfermedades venéreas en incremento en Argentina toman estado político

En medio de un fuerte aumento de los casos de sífilis y otras infecciones de transmisión sexual (ITS) en todo el país, un sector de la oposición presentó en el Congreso un proyecto de ley que apunta directamente al Gobierno de Javier Milei por el incremento de los contagios y la falta de políticas públicas de prevención.

El texto, impulsado por los diputados Esteban Paulón y Mónica Fein, propone declarar la situación como un problema urgente de salud pública y destinar fondos especiales para frenar lo que consideran “un brote histórico”.

