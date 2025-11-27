Argentina primaria: Se buscan dólares en la energía y el agro mientras se derrumba la industria

27 DE NOVIEMBRE DE 2025. La segunda etapa de la administración de Javier Milei ya deja ver el molde económico que se proyecta en Argentina. Con una clara tendencia a un modelo de exportación primaria, los sectores de energía y agro son los apuntados para motorizar el ingreso de inversiones extranjeras y así poder ampliar el grueso de las reservas en el mediano plazo.
Merval: Así reacciona el mercado post licitación del Tesoro
Aunque Wall Street permanece sin actividad por el feriado, el Merval sostiene una jornada con predominio de compras y un rebote generalizado. La falta de precios internacionales podría haber enfriado la operatoria, pero el mercado doméstico aprovechó el vacío externo para reposicionarse.
Los inversores buscan cerrar noviembre con más exposición a renta variable local y el repunte del EMAE reciente agrega combustible a la idea de que la economía dejó atrás su peor fase.
El mapa de calor revela un predominio claro del verde, con apenas movimientos negativos aislados. La rueda se apoya en volumen aceptable y en recompras tácticas luego de correcciones previas.
