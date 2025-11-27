Chiqui Tapia (y Pablo Toviggino) nuevamente en el ojo de la tormenta

Respaldo absoluto a la gestión de la Asociación del Fútbol Argentino, encabezada por Claudio Tapia y el Comité Ejecutivo.

a la gestión de la Asociación del Fútbol Argentino, encabezada por Claudio Tapia y el Comité Ejecutivo. Repudio a “maniobras que intentan vulnerar la autonomía de la AFA” .

. Ratificación de la vigencia innegociable del modelo de Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro.

Según trascendió, desde la conducción de AFA se envió un mensaje en los grupos oficiales del ascenso solicitando apoyo público, y buena parte de los clubes accedieron rápidamente.

Ese mismo día, durante la ceremonia de los Premios Alumni, Tapia tomó la palabra. Entre lo más destacado, afirmó: “Pasaron tres presidentes en apenas nueve años que me ha tocado presidir y me quedan muchos años más. No tengan dudas de que cuando se venza mi mandato, van a tener la posibilidad de presentarse los que quieran”.

Luego, apuntó de forma indirecta contra Estudiantes de La Plata: “Hay algunos que por ahí se olvidan de que jugaron dos días antes que Barracas Central y estaban afuera del reducido. Porque no ganó Huracán ni Belgrano clasificaron y tienen la posibilidad de pelear el torneo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/AgusZabaleta95/status/1993897711599313011&partner=&hide_thread=false El ¿palito? de Claudio Tapia a Juan Sebastián Verón y #EDLP en los Premios Alumni



"Cuando se venza mi mandato van a tener la posibilidad de presentarse los que quieran. Y las luchas se dan desde adentro, no se dan desde afuera. Las discusiones se dan desde adentro, como… pic.twitter.com/1NTXR6qg0j — Agustín Zabaleta (@AgusZabaleta95) November 27, 2025

Insultos en la cancha de Lanús (y recital de Calamaro)

Así como muchos dirigentes mantienen su respaldo al presidente de la AFA y a su gestión, una parte del público futbolero muestra signos de cansancio respecto del rumbo actual del fútbol argentino.

Lo ocurrido en la cancha de Lanús fue un buen reflejo de esa contradicción. Por un lado, apareció una bandera con el mensaje “Gracias Chiqui por acompañarnos”. Pero, una vez finalizado el partido ante Tigre, la tribuna estalló en insultos dirigidos a Chiqui Tapia.

El Granate —que venía de consagrarse campeón de la Copa Sudamericana— cayó ante el conjunto de Victoria en los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

En medio de la polémica instalada por “los pasillos”, Tigre se lo realizó de manera normal a Lanús.

El repudio hacia Tapia también se manifestó fuera del ámbito estrictamente futbolístico.

El periodista Nicolás Singer difundió un video en el que se observan insultos al presidente de la AFA durante el recital de Andrés Calamaro en el Movistar Arena

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Barras_LATAM/status/1993883536122929548&partner=&hide_thread=false La gente que fue a ver el recital de Andrés Calamaro, se acordó con mucho AMOR del Chiqui Tapia. pic.twitter.com/5rVFR35zFH — BARRAS DEL MUNDO (@Barras_LATAM) November 27, 2025

