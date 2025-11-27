En medio de una crisis de credibilidad, el miércoles 26 de noviembre fue otro día agitado para la gestión de Chiqui Tapia y Pablo Toviggino en la AFA. Hubo insultos hacia la dirigencia en la cancha de Lanús, un mensaje de “apoyo” de distintos clubes y declaraciones del presidente, todo en menos de 24 horas.
INSULTOS Y APOYO
Chiqui Tapia (y Pablo Toviggino) nuevamente en el ojo de la tormenta
Chiqui Tapia (y Pablo Toviggino), entre los insultos en Lanús y el "respaldo" de distintos clubes de AFA.
El fútbol argentino atraviesa uno de los momentos más turbulentos de la era Tapia, y por eso mismo, desde la conducción buscan alinear las tropas y reforzar la imagen institucional en plena tensión interna.
Chiqui Tapia, Pablo Toviggino y el "apoyo" de los clubes
En un momento de fuertes turbulencias para la gestión, varios clubes del fútbol argentino —principalmente del ascenso— publicaron comunicados de respaldo a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino.
Desde la Primera División, Central Córdoba y Aldosivi también se sumaron al apoyo.
Los comunicados repetían tres ejes centrales:
- Respaldo absoluto a la gestión de la Asociación del Fútbol Argentino, encabezada por Claudio Tapia y el Comité Ejecutivo.
- Repudio a “maniobras que intentan vulnerar la autonomía de la AFA”.
- Ratificación de la vigencia innegociable del modelo de Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro.
Según trascendió, desde la conducción de AFA se envió un mensaje en los grupos oficiales del ascenso solicitando apoyo público, y buena parte de los clubes accedieron rápidamente.
Ese mismo día, durante la ceremonia de los Premios Alumni, Tapia tomó la palabra. Entre lo más destacado, afirmó: “Pasaron tres presidentes en apenas nueve años que me ha tocado presidir y me quedan muchos años más. No tengan dudas de que cuando se venza mi mandato, van a tener la posibilidad de presentarse los que quieran”.
Luego, apuntó de forma indirecta contra Estudiantes de La Plata: “Hay algunos que por ahí se olvidan de que jugaron dos días antes que Barracas Central y estaban afuera del reducido. Porque no ganó Huracán ni Belgrano clasificaron y tienen la posibilidad de pelear el torneo”.
Insultos en la cancha de Lanús (y recital de Calamaro)
Así como muchos dirigentes mantienen su respaldo al presidente de la AFA y a su gestión, una parte del público futbolero muestra signos de cansancio respecto del rumbo actual del fútbol argentino.
Lo ocurrido en la cancha de Lanús fue un buen reflejo de esa contradicción. Por un lado, apareció una bandera con el mensaje “Gracias Chiqui por acompañarnos”. Pero, una vez finalizado el partido ante Tigre, la tribuna estalló en insultos dirigidos a Chiqui Tapia.
El Granate —que venía de consagrarse campeón de la Copa Sudamericana— cayó ante el conjunto de Victoria en los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
En medio de la polémica instalada por “los pasillos”, Tigre se lo realizó de manera normal a Lanús.
El repudio hacia Tapia también se manifestó fuera del ámbito estrictamente futbolístico.
El periodista Nicolás Singer difundió un video en el que se observan insultos al presidente de la AFA durante el recital de Andrés Calamaro en el Movistar Arena
