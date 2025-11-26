Javier Milei usó el escenario del Teatro Colón para reforzar su alineamiento con Israel y para marcar diferencias con administraciones anteriores: evocó el papel del presidente norteamericano Donald Trump en la liberación de rehenes israelíes retenidos por Hamas durante la invasión del 7 de Octubre de 2023 , entre ellos 3 argentinos.
EN EL TEATRO COLON
Milei en el aniversario de la DAIA: "el mundo libre le dio la espalda al pueblo judío"
Milei participó del acto por los 90 años de DAIA y tomó una vez más partido por Israel. Cuestionó a la República Islámica de Irán y el avance del antisemitismo.
“Ese episodio fue un milagro. Debemos mantener la defensa de los valores judío-cristianos frente al avance del terrorismo a nivel internacional. En Argentina hay tolerancia cero con el antisemitismo”.
“Hubo gobiernos que eligieron mirar hacia otro lado tras los ataques” denunció el presidente.
El primer mandatario fue muy crítico con el crecimiento del antisemitismo global, señalando que “mientras la gran mayoría hacía oídos sordos... nosotros los denunciamos con más ímpetu, porque al mal no se le puede responder con indiferencia”.
Defensa del estado judío
“Israel es un ejemplo de los valores que hicieron grande a Occidente. Debemos apoyar a Israel desde Argentina y defender esos principios en un contexto global cada vez más desafiante”.
El Jefe de Estado ratificó el completo alineamiento geopolítico de Argentina con Estados Unidos e Israel:
“En casi 80 años, Israel fue convertido en una base de prosperidad y crecimiento. Por eso, apoyar a Israel es importante para nuestro país, porque es apoyar los valores que hace 100 años nos hicieron grandes, pero que abandonamos y por ello caímos a la miseria”.