Milei en el aniversario de la DAIA: "el mundo libre le dio la espalda al pueblo judío"

El Jefe de Estado ratificó el completo alineamiento geopolítico de Argentina con Estados Unidos e Israel:

Nuestro compromiso es total. En el marco de nuestra última gira por Israel, firmamos el memorándum de entendimiento mientras otros gobiernos pactaban con Irán para ataques terroristas. Nosotros pactamos con Israel combatir el antisemitismo. Esperamos que este memorándum sirva como puntapié para la cooperación de toda la región. Nuestro compromiso es total. En el marco de nuestra última gira por Israel, firmamos el memorándum de entendimiento mientras otros gobiernos pactaban con Irán para ataques terroristas. Nosotros pactamos con Israel combatir el antisemitismo. Esperamos que este memorándum sirva como puntapié para la cooperación de toda la región.

“En casi 80 años, Israel fue convertido en una base de prosperidad y crecimiento. Por eso, apoyar a Israel es importante para nuestro país, porque es apoyar los valores que hace 100 años nos hicieron grandes, pero que abandonamos y por ello caímos a la miseria”.