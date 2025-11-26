Las megafusiones y grandes inversiones volvieron a dominar los mercados financieros en 2025, impulsadas por un renovado apetito corporativo y un entorno regulatorio más permisivo en Estados Unidos. Las transacciones de más de US$ 10.000 millones alcanzaron su mayor nivel en Wall Street desde que existen registros modernos.
MEGAINVERSIONES FINANCIERAS
Récord de inversiones de más de US$ 10.000 millones en Wall Street
Fusiones e inversiones de más de US$10.000 millones se disparan a un nivel histórico, impulsadas por regulaciones más flexibles y apetito corporativo.
El hito se confirmó tras la compra de una participación en Upbit —el principal exchange de criptomonedas de Corea del Sur— por parte de la tecnológica Naver por US$ 10.300 millones, una operación que elevó a 63 el número total de megaacuerdos firmados este año, superando el récord alcanzado en 2015.
Ya nadie entiende la volatilidad de los mercados financieros
Este repunte en la actividad ocurre a pesar de un inicio de año marcado por la incertidumbre. Los llamados aranceles del “día de la liberación”, impulsados por la administración de Donald Trump, generaron semanas de volatilidad en los mercados y dudas sobre la trayectoria de tasas de interés y la solidez de la economía global. Sin embargo, una vez disipado el shock inicial, las corporaciones parecieron reactivar proyectos largamente postergados.
“Las empresas están aprovechando una ventana única para concretar operaciones enormes que venían esperando hace tiempo”, explicó Ivan Farman, codirector global de M&A de Bank of America, a Financial Times. Según él, la presión competitiva también juega un rol clave:
La segunda mitad del año: un torbellino de inversiones históricas
Desde mediados de 2025, los anuncios de adquisiciones y fusiones comenzaron a sucederse a un ritmo poco habitual. Entre los movimientos más resonantes destacan la oferta de US$ 85.000 millones de Union Pacific por Norfolk Southern, la privatización de Electronic Arts impulsada por capital saudí por US$ 55.000 millones, la fusión de Anglo American con Teck por US$ 50.000 millones, y la compra de Kenvue por US$ 49.000 millones por parte de Kimberly-Clark.
Edward Lee, socio corporativo de Kirkland & Ellis, señaló al mismo medio que muchos ejecutivos recuperaron la “confianza y visibilidad” necesarias para impulsar transformaciones estratégicas aplazadas durante dos años por la inflación, las elecciones y las tasas elevadas. A su vez, sostuvo que un marco regulatorio más flexible permitió destrabar operaciones que antes enfrentaban fuertes obstáculos.
Parte de ese alivio llegó tras la decisión de Trump de no profundizar la guerra comercial con China y reducir algunos de los aranceles más duros. A ello se sumó un giro favorable hacia las fusiones y adquisiciones, incluyendo una relajación de normas antimonopolio.
Inversiones en tecnología, bancos, salud e industria
El entusiasmo comprador se propagó por prácticamente todos los sectores. La banca vivió su mayor nivel de aprobaciones regulatorias en más de tres décadas, la industria farmacéutica aceleró la adquisición de biotecnológicas, y el auge de la inteligencia artificial detonó una avalancha de inversiones en tecnología e infraestructura de datos.
“Estamos viendo un tsunami de capital hacia IA, pero también un repunte en salud, finanzas e industria”, afirmó Drago Rajkovi, de Citigroup.
No obstante, el boom no es homogéneo. Las grandes corporaciones dominan el escenario, mientras que las operaciones pequeñas siguen rezagadas. Según Andrew Woeber, de Barclays, los acuerdos de menor escala generan menos impacto y rentabilidad, por lo que muchos compradores priorizan jugadas grandes.
