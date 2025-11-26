Récord de inversiones de más de US$ 10.000 millones en Wall Street

La segunda mitad del año: un torbellino de inversiones históricas

Desde mediados de 2025, los anuncios de adquisiciones y fusiones comenzaron a sucederse a un ritmo poco habitual. Entre los movimientos más resonantes destacan la oferta de US$ 85.000 millones de Union Pacific por Norfolk Southern, la privatización de Electronic Arts impulsada por capital saudí por US$ 55.000 millones, la fusión de Anglo American con Teck por US$ 50.000 millones, y la compra de Kenvue por US$ 49.000 millones por parte de Kimberly-Clark.

Edward Lee, socio corporativo de Kirkland & Ellis, señaló al mismo medio que muchos ejecutivos recuperaron la “confianza y visibilidad” necesarias para impulsar transformaciones estratégicas aplazadas durante dos años por la inflación, las elecciones y las tasas elevadas. A su vez, sostuvo que un marco regulatorio más flexible permitió destrabar operaciones que antes enfrentaban fuertes obstáculos.

Parte de ese alivio llegó tras la decisión de Trump de no profundizar la guerra comercial con China y reducir algunos de los aranceles más duros. A ello se sumó un giro favorable hacia las fusiones y adquisiciones, incluyendo una relajación de normas antimonopolio.

Inversiones en tecnología, bancos, salud e industria

El entusiasmo comprador se propagó por prácticamente todos los sectores. La banca vivió su mayor nivel de aprobaciones regulatorias en más de tres décadas, la industria farmacéutica aceleró la adquisición de biotecnológicas, y el auge de la inteligencia artificial detonó una avalancha de inversiones en tecnología e infraestructura de datos.

“Estamos viendo un tsunami de capital hacia IA, pero también un repunte en salud, finanzas e industria”, afirmó Drago Rajkovi, de Citigroup.

No obstante, el boom no es homogéneo. Las grandes corporaciones dominan el escenario, mientras que las operaciones pequeñas siguen rezagadas. Según Andrew Woeber, de Barclays, los acuerdos de menor escala generan menos impacto y rentabilidad, por lo que muchos compradores priorizan jugadas grandes.

