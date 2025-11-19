La inversión del año en real estate: La casa propia con una propuesta desde U$S10

Los modelos disponibles van de 30 a 78 m², con valores que oscilan entre US$31.308 y US$76.613. Cada unidad se fabrica en un plazo máximo de 90 días, se personaliza según necesidad y se entrega lista para instalar en cualquier terreno del país.

Para Lucas Salvatore, fundador de IDERO, el sistema tradicional de construcción quedó obsoleto:

“Fabricamos con precisión milimétrica, sin sobrecostos y en tiempos que la obra húmeda simplemente no puede igualar. En 2025 no puede ser tan difícil tener una casa”, aseguró.

Tokenización y real estate: Por qué esta casa se convierte también en una inversión

La otra mitad de la innovación la aporta Pala Blockchain, empresa responsable de la infraestructura tecnológica que permite transformar cada fracción de vivienda en un token transferible.

La tokenización garantiza trazabilidad, seguridad jurídica y transparencia. Cada operación queda registrada, cada fracción tiene respaldo legal y los documentos se preservan en una escribanía. Esto habilita algo impensado para el ahorro tradicional, la posibilidad de vender o transferir las fracciones acumuladas en cualquier momento, convirtiendo a la vivienda en un activo líquido.

“Esta tecnología devuelve confianza al proyecto vital de la casa propia”, explicó Rodolfo Vigliano, CEO de Pala.

¿Por qué este sistema de real estate cambia la lógica de la casa como inversión?

A diferencia de los planes de ahorro o créditos hipotecarios rígidos, este modelo:

No exige cuotas fijas.

No penaliza atrasos.

No depende de bancos.

Permite comprar fracciones de acuerdo al ritmo de cada persona.

Convierte el ahorro en un activo que puede venderse sin perder valor.

Y además, para miles de personas que no califican a un crédito bancario, abre una puerta realista de acceso a la vivienda.

Vigliano lo resume. “Hay miles de argentinos que pueden ahorrar de a poco. Esta plataforma les da una casa real y, además, construye un historial de pago para futuros créditos”.

Real estate y empresa: ¿Puede este modelo expandirse a planes corporativos de casa propia?

IDERO anunció que implementará el sistema entre sus 400 empleados, aportando hasta un 50% adicional sobre el monto que cada trabajador ahorre. La idea es que otras compañías repliquen este esquema dentro de sus programas de beneficios, generando una nueva forma de inversión social interna.

Para el economista Damián Tabakman, presidente de la CEDU, la iniciativa marca un quiebre: “Combina innovación tecnológica con una herramienta real de ahorro. Honra la ilusión de quien junta fracciones y llega al 60% para recibir su casa”.

