Vista Energy anunció inversión de US$ 4.500 millones en Vaca Muerta

Desde el anuncio del 1er. plan estratégico en 2021, Vista incrementó 3 veces su producción y 4 veces su EBITDA ajustado, que pasó de US$ 380 millones a US$ 1.600 millones en 2025. Además, el valor de su acción se expandió a una tasa anual compuesta del 73%, posicionándola entre las compañías de E&P con mejor desempeño a nivel global.

Con los nuevos anuncios, la firma ratifica un modelo propio de gestión que redefinió la forma de producir hidrocarburos en Vaca Muerta.

