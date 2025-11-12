Vista Energy anunció inversión de US$ 4.500 millones en Vaca Muerta

Vista Energy presentó su nuevo plan estratégico y anunció una inversión de más de US$ 4.500 millones en Vaca Muerta para impulsar su producción +60% y alcanzar los 180.000 barriles diarios de petróleo equivalente (boe/d) en 2028. La visión de la compañía para 2030 se centra en alcanzar una producción de 200.000 boe/d.
La empresa, que ya invirtió más de USD 6.000 millones en la Argentina, se consolidó como el principal productor independiente de crudo y mayor exportador de petróleo del país. Vista proyecta ingresos por exportaciones por US$ 8.000 millones en los próximos 3 años, y un EBITDA ajustado de US$ 2.800 millones para 2028, lo que representa un crecimiento del +75% respecto de su estimación para 2025.
“Estamos entrando en una nueva etapa de crecimiento que llevará a Vista a una escala superior, apoyados en todo lo que construimos hasta ahora. En un contexto global donde la demanda de energía sigue creciendo, los productores eficientes y de bajo costo, como nuestra compañía, marcarán la diferencia. Haber consolidado una cultura de alto desempeño, ágil y con un equipo de clase mundial fue clave para seguir liderando el desarrollo de Vaca Muerta”, afirmó Miguel Galuccio, fundador y CEO de Vista Energy.
Vista presentó su nuevo plan estratégico ante la comunidad financiera internacional en su3er. Investor Day, un evento que marcó un nuevo hito para la compañía con la presencia en vivo de más de 15 representantes de las principales entidades financieras del mundo —entre ellas Bank of America, Citi, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Santander y UBS.
De acuerdo con las proyecciones del plan, entre 2026-2028, Vista prevé generar un flujo de caja libre de ~US$1.500 millones por año (considerando un escenario de precio Brent de US$65 a US$70 por barril). Este nivel de generación de caja permitirá sostener el crecimiento, fortalecer la estructura financiera y mantener la capacidad de inversión de largo plazo.
Desde el anuncio del 1er. plan estratégico en 2021, Vista incrementó 3 veces su producción y 4 veces su EBITDA ajustado, que pasó de US$ 380 millones a US$ 1.600 millones en 2025. Además, el valor de su acción se expandió a una tasa anual compuesta del 73%, posicionándola entre las compañías de E&P con mejor desempeño a nivel global.
Con los nuevos anuncios, la firma ratifica un modelo propio de gestión que redefinió la forma de producir hidrocarburos en Vaca Muerta.
