Rubén Pollo Sobrero descartó que el descarrilamiento del Sarmiento se debiera a un error humano

El titular de la Unión Ferroviaria Oeste, Rubén Pollo Sobrero, sostuvo: “no hay posibilidad de relacionar lo sucedido con alguna acción intencional o gremial”.

11 de noviembre de 2025 - 19:35
“Se trató de un problema técnico, no hubo falla humana porque se trata de un cambio de vías, el cambio 54, que se colocó hace una semana: se está desplegando un sistema nuevo” explicó Rubén Pollo Sobrero en inmediaciones de la estación Liniers del Ferrocarril Sarmiento.

Este moderno método evita cualquier falla del hombre. Por más que alguien quiera cometer un error la cabina de señales se lo impide. Cuando pasó el tren, los últimos dos vagones tomaron una vía que no era la correcta y provocaron el descarrilo. Por eso el tren se ve cruzado. Una parte fue por una vía y otra se quedó en otro riel.

image
Rubén Pollo Sobrero se refirió al accidente en el tren Sarmiento

Saldo del accidente ferroviario en Liniers

El accidente ocurrió a 100 metros del paso a nivel de la estación de Liniers. Dos dotaciones de Bomberos de la Ciudad y 40 ambulancias del SAME trabajaron en el lugar asistiendo a 20 pasajeros y trasladando a 9 de ellos a distintos hospitales.

Entre las heridas se encuentra una mujer de avanzada edad y con complicaciones de motricidad.

Una formación del tren Sarmiento descarriló a la altura de la estación Liniers, lo que generó complicaciones a los pasajeros que debieron bajar y caminar por el trazado de las vías. Al parecer, 3 vagones de la formación se salieron de las vías a las 15:50 del martes 11/11 cuando se dirigían desde Moreno a Once.

"Lo más importante es que no hubo fallecidos", destacó el jefe del SAME, Alberto Crescenti.

Los equipos de asistencia psicológica se activaron para asistir a varias personas con crisis nerviosa.

La empresa Trenes Argentinos informó que "el tren se descalza" lo que implica un accidente leve.

El fiscal federal Carlos Stornelli interviene en el caso y ya pidió un examen alcohol en sangre para el maquinista y la recolección de los audios entre los conductores del convoy y los controles de trenes en las estaciones terminales.

