“Se trató de un problema técnico, no hubo falla humana porque se trata de un cambio de vías, el cambio 54, que se colocó hace una semana: se está desplegando un sistema nuevo” explicó Rubén Pollo Sobrero en inmediaciones de la estación Liniers del Ferrocarril Sarmiento.
20 HERIDOS, 9 HOSPITALIZADOS
Rubén Pollo Sobrero descartó que el descarrilamiento del Sarmiento se debiera a un error humano
El titular de la Unión Ferroviaria Oeste, Rubén Pollo Sobrero, sostuvo: “no hay posibilidad de relacionar lo sucedido con alguna acción intencional o gremial”.
Saldo del accidente ferroviario en Liniers
El accidente ocurrió a 100 metros del paso a nivel de la estación de Liniers. Dos dotaciones de Bomberos de la Ciudad y 40 ambulancias del SAME trabajaron en el lugar asistiendo a 20 pasajeros y trasladando a 9 de ellos a distintos hospitales.
Entre las heridas se encuentra una mujer de avanzada edad y con complicaciones de motricidad.
"Lo más importante es que no hubo fallecidos", destacó el jefe del SAME, Alberto Crescenti.
Los equipos de asistencia psicológica se activaron para asistir a varias personas con crisis nerviosa.
La empresa Trenes Argentinos informó que "el tren se descalza" lo que implica un accidente leve.
El fiscal federal Carlos Stornelli interviene en el caso y ya pidió un examen alcohol en sangre para el maquinista y la recolección de los audios entre los conductores del convoy y los controles de trenes en las estaciones terminales.