Rubén Pollo Sobrero descartó que el descarrilamiento del Sarmiento se debiera a un error humano

Una formación del tren Sarmiento se descarriló este martes cerca de la estación Liniers, a unos 100 metros del cruce de Timoteo Gordillo y Avenida Rivadavia. El incidente ocurrió alrededor de las 15:50 y… pic.twitter.com/KIMyizqO84 — LOS ANDES (@LosAndesDiario) November 11, 2025

"Lo más importante es que no hubo fallecidos", destacó el jefe del SAME, Alberto Crescenti.

Los equipos de asistencia psicológica se activaron para asistir a varias personas con crisis nerviosa.

La empresa Trenes Argentinos informó que "el tren se descalza" lo que implica un accidente leve.

El fiscal federal Carlos Stornelli interviene en el caso y ya pidió un examen alcohol en sangre para el maquinista y la recolección de los audios entre los conductores del convoy y los controles de trenes en las estaciones terminales.