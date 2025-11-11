La inflación de octubre habría superado el 2% y enciende las alarmas del Gobierno

En términos de acumulados, la inflación anualizada continúa siendo alta, aunque con señales de desaceleración. Algunas consultoras estiman que la variación interanual se situaría alrededor de 31,4% para octubre.

A nivel de la Ciudad de Buenos Aires, el índice para el mes fue de 2,2%, igual que en septiembre, y la variación interanual porteña alcanzó 33,6%.

Desde el Gobierno se busca que esta moderación sea sostenible, pero el repunte de la inflación mensual pone en evidencia que el efecto “bajista” no está garantizado. Así y todo, el ministro de economía, Luis Caputo, dijo en una entrevista esta semana que la inflación bajaría hacia mitad del año que viene a menos del 1% mensual.

Aunque aún es una estimación y falta la confirmación oficial, el dato de octubre anticipa que la inflación argentina podría estar recuperando dinamismo tras varios meses de relativa moderación.

