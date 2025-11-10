urgente24
Riestra 0-1 Independiente: el Rojo rompió un invicto de casi 2 años y ayudó a River en la Libertadores

Si Deportivo Riestra ganaba, desplazaba a River del puesto de repechaje hacia la Libertadores. Pero Independiente ganó en el Laza tras muchísimo tiempo.

10 de noviembre de 2025 - 18:08

EN VIVO

Deportivo Riestra cayó 1-0 ante Independiente por la fecha 15 del Torneo Clausura. Con gol de Santiago Montiel, el Rojo logró lo que parecía imposible y acumuló su tercera victoria al hilo, pero sobre todo mantuvo el sueño de la Copa Sudamericana 2026, al que todavía no suelta.

El fútbol tiene preparados los libretos más indescifrables, y con lo que sucedió esta tarde en el Estadio Guillermo Laza demostró que no tiene demasiado sentido intentar predecir ningún futuro posible.

Porque tras la pálida derrota en el Superclásico ante Boca, River había quedado al borde de caer a puestos de Copa Sudamericana. Ubicado en el tercer puesto de la Tabla Anual con 52 puntos, el Millonario había quedado en zona de repechaje al certamen continental, una realidad con un sabor desagradable para un equipo de Gallardo que se preparó para otra cosa.

image
La fortaleza, un d&iacute;a, se quebr&oacute;

La fortaleza, un día, se quebró

Deportivo Riestra, con 51 puntos, tenía la chance de desplazarlo de ese puesto y quedarse (al menos momentáneamente pero a sabiendas de que dependería de sí mismo en la última fecha) con el boleto al repechaje de la Libertadores.

Siendo uno de los mejores equipos del Torneo Clausura y ya clasificado a los playoffs, el panorama para el Malevo era muy favorable. Enfrentaba a un Independiente todavía con heridas sin suturar y en reconstrucción, en un Estadio Guillermo Laza en donde ha construido una fortaleza: no perdía de local desde el 24 de mayo de 2024, cuando Rosario Central lo venció 2-0.

image
El Rojo sac&oacute; un triunfazo del Laza

El Rojo sacó un triunfazo del Laza

Desde entonces pasaron 27 partidos y muchísimos rivales, pero nunca nadie pudo derrotarlo. Hasta que llegó un Rojo inesperado, que venía con dos 3-0 encima de las últimas dos fechas y con al anhelo casi platónico de clasificarse a la Copa Sudamericana.

En un duelo chato, que se abrió un poco más durante algunos tramos del segundo tiempo, el equipo de Gustavo Quinteros le hizo probar al Malevo de su propia medicina: le convirtió un gol de pelota parada, la vía más peligrosa que tiene Riestra y por la que ha marcado la mayor cantidad de goles en este Torneo Clausura. Fue de lateral.

Zabala envió con las manos un centro al área, al minuto 49´y cuando se moría el encuentro, y Cabral llegó a tocarla y dejársela a Montiel. El zurdo no dudó: le pegó como vino y batió a Nacho Arce.

Con este resultado, Riestra quedó en puestos de Copa Sudamericana y River se mantuvo en el tercer puesto (repechaje a la Libertadores). Independiente no entró a zona de clasificación a Sudamericana pero tampoco perdió el sueño; aunque gane el último partido que le queda vs. Rosario Central no sacará boleto, pero queda a tiro si uno de los que ya se clasificaron a Sudamericana sale campeón del Torneo Clausura, accede a la Libertadores y libera un cupo.

Resumen del partido

Live Blog Post

Final del partido: Riestra cayó 1-0 ante Independiente

Live Blog Post

¡GOL DE INDEPENDIENTE! VIDEO: Montiel le da de su propia medicina al Malevo y pone el 1-0

Live Blog Post

¿No era mano de Barbieri? VIDEO: Todo el Rojo reclamó la pelota en el brazo del defensor de Riestra

Live Blog Post

¡La atajada de la fecha! VIDEO: Espectacular Arce a contrapierna para mantener el cero

Live Blog Post

¡Gambeteó el arquero pero demoró en definir! VIDEO: Herrera quedó solo frente al arco pero tardó demasiado

Live Blog Post

Se abren los espacios para el Rojo y su mejor momento del partido

Live Blog Post

¡Rey, a puro reflejo! VIDEO: El arquero y una salvada top para evitar el gol de Riestra

Live Blog Post

Comienza el 2T

Live Blog Post

Con la cabeza en la Copa Libertadores 2026: River celebra el partido chato pero necesita más de Independiente

Con el empate parcial, el Malevo iguala los 52 puntos de River en la Tabla Anual, pero el tercer puesto sigue siendo del Millonario por diferencia de gol. Podría ser peor para los de Núñez, pero espera más de un Independiente que viene de golear 3-0 en sus últimos dos partidos.

Live Blog Post

Final del 1T

Live Blog Post

El Malevo se anima, el Rojo deja espacios y Riestra ya tuvo dos chances claras de gol en pocos minutos

Live Blog Post

Independiente, por vía Lomónaco

Kevin Lomónaco avanzó en conducción y logró una falta. La secuencia, que no pasó a mayores porque el tiro libre no fue bueno, demuestra una de las posibilidades que debe aprovechar el Rojo. Ante el bloque defensivo de Riestra, los avances de Lomónaco con pelota desde el fondo pueden abrirle puertas: provocar desmarques, pases filtrados y desajustes en las marcas del Malevo.

Live Blog Post

Independiente domina con pelota, pero necesitará más velocidad para quebrar a un Riestra ordenado

El Malevo, fiel a su estilo, le cede la iniciativa al Rojo para que sea el rival quien proponga. Mientras tanto se mueve con agilidad y orden, siempre en bloque, y no regala espacios. Independiente necesita de movimientos menos predeterminados y más sorpresivos para contrarrestar la buena defensa local.

Live Blog Post

"¡Jugá para adelante!": El grito de Quinteros a uno de los volantes del Rojo

El pedido del DT fue para Cedrés, que se reparte el mediocampo con Loyola. Quinteros quiere más verticalidad en Independiente.

Live Blog Post

Comienza el partido

Live Blog Post

Equipos confirmados en Riestra e Independiente

Riestra: Arce; Barbieri, Paz, Miño, Goitía; Céliz, Díaz, Sansotre, Ramírez; Herrera, Alonso

Independiente: Rey; Godoy, Lomónaco, Valdez, De Irastorza; Millán, Cedres, Loyola; Montiel, Ávalos, Abaldo

Live Blog Post

Demichelis en River y Martínez en Boca: Así estaban los grandes la última vez que Riestra perdió de local

La última vez que el Malevo cayó derrotado en su estadio fue el 24 de mayo de 2024, en un 0-2 vs. Rosario Central. Un Canalla que apenas en sus mejores sueños proyectaba un Ángel Di María con la camiseta de sus amores.

Aquel torneo tendría como campeón al Vélez de Gustavo Quinteros, con el Fortín como protagonista junto a Huracán y Talleres, entre otros.

River y Boca no se llevarían los flashes. En el Millonario, Martín Demichelis transitaba sus últimos meses como DT del equipo de Núñez (en agosto retornaría Marcelo Gallardo). En el Xeneize, Diego Martínez trataba de mantener el buen trabajo del primer semestre, pero todo decantaría en septiembre tras una derrota frente a Belgrano.

Live Blog Post

6 goles en dos partidos: Independiente llega con el pecho inflado y quiere repetir una nueva goleada

El Rojo ha logrado salir del fondo de la tabla gracias a sus dos últimas victorias, curiosamente dos sendos triunfos ante sus rivales. La fecha pasada venció 3-0 a Atlético Tucumán en Avellaneda, y la anterior ganó 3-0 ante Platense en Vicente López.

Live Blog Post

El Malevo puede amargar al Millonario por 2da vez en el año: (VIDEO) Así fue el batacazo que dio en el Monumental en la fecha 10 del Torneo Clausura

Live Blog Post

No es solo Riestra: el otro partido de la jornada que puede dejar a River en puesto de Copa Sudamericana 2026

El lunes de nervios para River no se termina con el partido de Independiente vs. Riestra. Por más de que el Malevo no gane y no le saque el tercer lugar, a las 21.15 Argentinos Juniors buscará hacerlo.

Al igual que el Malevo, el Bicho también tiene 52 unidades. En caso de vencer Belgrano, su rival de esta noche, sumará 54 y le quitará el puesto de repechaje al Millonario.

Live Blog Post

Por qué Deportivo Riestra puede desplazar a River del puesto de repechaje a la Copa Libertadores 2026

Si Riestra gana, suma 54 puntos y desplaza a River (que tiene 52 unidades) al cuarto puesto. De esa manera, el Millonario caería a zona de Copa Sudamericana.

Live Blog Post

Independiente no pierde las esperanzas en la Copa Sudamericana, pero necesita ganar sí o sí

Sin chances de clasificar a playoffs del Torneo Clausura, Independiente atraviesa un proceso de recuperación de la mano de Gustavo Quinteros. Mientras busca recomponer al equipo, el entrenador tiene en la mira la Copa Sudamericana.

Matemáticamente tiene chances, pero para lograrlo Independiente debe ganar ante Riestra esta tarde y también en la última fecha vs. Rosario Central.

Live Blog Post

Hace cuánto no pierde Deportivo Riestra en su estadio: el imbatible récord

La última vez que el Malevo perdió en el Guillermo Laza fue el 24 de mayo de 2024. Hace más de un año y medio que el conjunto de Villa Soldati no es batido en su propia cancha. El último que logró la hazaña fue Rosario Central.

Live Blog Post

TV: Dónde ver Riestra vs. Independiente

El partido se transmite por TNT Sports.

