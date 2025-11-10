Riestra 0-1 Independiente: el Rojo rompió un invicto de casi 2 años y ayudó a River en la Libertadores

Deportivo Riestra cayó 1-0 ante Independiente por la fecha 15 del Torneo Clausura. Con gol de Santiago Montiel, el Rojo logró lo que parecía imposible y acumuló su tercera victoria al hilo, pero sobre todo mantuvo el sueño de la Copa Sudamericana 2026, al que todavía no suelta.
Si Deportivo Riestra ganaba, desplazaba a River del puesto de repechaje hacia la Libertadores. Pero Independiente ganó en el Laza tras muchísimo tiempo.
EN VIVO
21:00
Final del partido: Riestra cayó 1-0 ante Independiente
20:56
¡GOL DE INDEPENDIENTE! VIDEO: Montiel le da de su propia medicina al Malevo y pone el 1-0
-
20:55
¿No era mano de Barbieri? VIDEO: Todo el Rojo reclamó la pelota en el brazo del defensor de Riestra
20:50
¡La atajada de la fecha! VIDEO: Espectacular Arce a contrapierna para mantener el cero
20:40
¡Gambeteó el arquero pero demoró en definir! VIDEO: Herrera quedó solo frente al arco pero tardó demasiado
20:29
Se abren los espacios para el Rojo y su mejor momento del partido
20:23
¡Rey, a puro reflejo! VIDEO: El arquero y una salvada top para evitar el gol de Riestra
-
20:07
Comienza el 2T
19:51
Con la cabeza en la Copa Libertadores 2026: River celebra el partido chato pero necesita más de Independiente
-
19:50
Final del 1T
19:44
El Malevo se anima, el Rojo deja espacios y Riestra ya tuvo dos chances claras de gol en pocos minutos
19:32
Independiente, por vía Lomónaco
-
19:23
Independiente domina con pelota, pero necesitará más velocidad para quebrar a un Riestra ordenado
-
"¡Jugá para adelante!": El grito de Quinteros a uno de los volantes del Rojo
-
19:01
Comienza el partido
18:49
Equipos confirmados en Riestra e Independiente
-
Demichelis en River y Martínez en Boca: Así estaban los grandes la última vez que Riestra perdió de local
-
6 goles en dos partidos: Independiente llega con el pecho inflado y quiere repetir una nueva goleada
-
El Malevo puede amargar al Millonario por 2da vez en el año: (VIDEO) Así fue el batacazo que dio en el Monumental en la fecha 10 del Torneo Clausura
-
No es solo Riestra: el otro partido de la jornada que puede dejar a River en puesto de Copa Sudamericana 2026
-
Por qué Deportivo Riestra puede desplazar a River del puesto de repechaje a la Copa Libertadores 2026
-
Independiente no pierde las esperanzas en la Copa Sudamericana, pero necesita ganar sí o sí
-
Hace cuánto no pierde Deportivo Riestra en su estadio: el imbatible récord
-
18:00
TV: Dónde ver Riestra vs. Independiente
El fútbol tiene preparados los libretos más indescifrables, y con lo que sucedió esta tarde en el Estadio Guillermo Laza demostró que no tiene demasiado sentido intentar predecir ningún futuro posible.
Porque tras la pálida derrota en el Superclásico ante Boca, River había quedado al borde de caer a puestos de Copa Sudamericana. Ubicado en el tercer puesto de la Tabla Anual con 52 puntos, el Millonario había quedado en zona de repechaje al certamen continental, una realidad con un sabor desagradable para un equipo de Gallardo que se preparó para otra cosa.
Deportivo Riestra, con 51 puntos, tenía la chance de desplazarlo de ese puesto y quedarse (al menos momentáneamente pero a sabiendas de que dependería de sí mismo en la última fecha) con el boleto al repechaje de la Libertadores.
Siendo uno de los mejores equipos del Torneo Clausura y ya clasificado a los playoffs, el panorama para el Malevo era muy favorable. Enfrentaba a un Independiente todavía con heridas sin suturar y en reconstrucción, en un Estadio Guillermo Laza en donde ha construido una fortaleza: no perdía de local desde el 24 de mayo de 2024, cuando Rosario Central lo venció 2-0.
Desde entonces pasaron 27 partidos y muchísimos rivales, pero nunca nadie pudo derrotarlo. Hasta que llegó un Rojo inesperado, que venía con dos 3-0 encima de las últimas dos fechas y con al anhelo casi platónico de clasificarse a la Copa Sudamericana.
En un duelo chato, que se abrió un poco más durante algunos tramos del segundo tiempo, el equipo de Gustavo Quinteros le hizo probar al Malevo de su propia medicina: le convirtió un gol de pelota parada, la vía más peligrosa que tiene Riestra y por la que ha marcado la mayor cantidad de goles en este Torneo Clausura. Fue de lateral.
Zabala envió con las manos un centro al área, al minuto 49´y cuando se moría el encuentro, y Cabral llegó a tocarla y dejársela a Montiel. El zurdo no dudó: le pegó como vino y batió a Nacho Arce.
Con este resultado, Riestra quedó en puestos de Copa Sudamericana y River se mantuvo en el tercer puesto (repechaje a la Libertadores). Independiente no entró a zona de clasificación a Sudamericana pero tampoco perdió el sueño; aunque gane el último partido que le queda vs. Rosario Central no sacará boleto, pero queda a tiro si uno de los que ya se clasificaron a Sudamericana sale campeón del Torneo Clausura, accede a la Libertadores y libera un cupo.
