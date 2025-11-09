en vivo TORNEO CLAUSURA Boca 2-0 River: el Xeneize le ganó con carácter a un Millonario abatido y sin respuestas

Boca vs. River: Superclásico número 265 FOTO NA:Damian Dopacio Boca vs. River: Superclásico número 265 FOTO NA:Damian Dopacio

Boca se impuso ante River y se llevó todo: primero de grupo, clasificado a playoffs y Copa Libertadores 2026, y dejó al Millonario haciendo cuentas.