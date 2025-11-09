Boca venció 2-0 a River en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura. En una nueva edición del Superclásico, el número 265 de la historia, el Xeneize fue de menor a mayor y se impuso con carácter ante un Millonario de cara lavada.
Boca 2-0 River: el Xeneize le ganó con carácter a un Millonario abatido y sin respuestas
Boca se impuso ante River y se llevó todo: primero de grupo, clasificado a playoffs y Copa Libertadores 2026, y dejó al Millonario haciendo cuentas.
EN VIVO
-
18:37
Final del partido: Boca venció 2-0 a River
-
18:34
Ingresa Zenón en Boca
-
18:31
¡De no creer lo que se perdió River! VIDEO: Galarza cabeceó solo en el área y se perdió el descuento
-
18:30
¡Era el tercero de Boca! VIDEO: Armani le tapó un mano a mano clarísimo a Giménez
-
18:24
Ingresa Herrera y Belmonte en Boca
-
18:22
[VAR] Decisión final: no es penal
-
18:19
[VAR] Posible chequeo penal por un choque entre Armani y Giménez
-
18:14
Ahora es el Xeneize quien maneja la pelota con comodidad, ante un Millonario que quedó muy golpeado tras el segundo gol
-
18:11
Malas noticias para Boca: Palacios no puede con su dolencia muscular y sale reemplazado
-
17:57
Ingresan Borja y Galoppo en River
-
17:54
¡Hasta dónde fue Armani! VIDEO: El arquero tuvo que salir lejos, hacerle falta a Palacios y se ganó la amarilla
-
17:45
¡GOL DE BOCA! VIDEO: Al minuto del segundo tiempo, Merentiel pone el 2-0
-
17:44
Gallardo patea el tablero: adentro Juanfer Quintero
-
17:43
Comienza el 2T
-
17:32
La polémica del Superclásico: ¿Hubo falta de Giménez sobre Paulo Díaz en el gol de Boca?
-
17:26
Final del 1T
-
17:21
¡GOL DE BOCA! VIDEO: Armani da rebote y Zeballos pone el 1-0
-
17:06
Malas noticias para River: Maxi Meza se lesionó solo y entre lágrimas se va reemplazado
-
17:04
Al Xeneize le cuesta juntar pases: ni Delgado-Paredes desde la base, ni Palacios o Giménez-Merentiel
-
16:54
Sorpresa en la Bombonera: es River quien maneja la pelota y marca el tempo
-
16:47
Dua Lipa en el Superclásico: la cantante dice presente en la Bombonera y lo mira desde el palco con la camiseta de Argentina
-
16:45
Sin ningún dominio claro, ambos equipos se reparten la pelota
-
16:33
Comienza el partido
-
16:24
¿Tiro en el pie? Gallardo dejó afuera a su mejor arma ofensiva
-
16:00
Color rojo y blanco en Núñez: Así despidieron los hinchas al micro del Millonario rumbo al estadio
-
15:52
Color azul y amarillo en La Boca: Mirá las imágenes de la previa en territorio Xeneize
-
15:44
Cómo está el historial entre Boca y River: los cuatro partidos de diferencia que hay entre ambos
-
15:30
Formación confirmada en Boca: sin sorpresas el equipo de Úbeda
-
15:22
Ganar o ganar: Por qué a River solo le sirve un triunfo para entrar a la Copa Libertadores 2026
-
15:19
River tiene formación confirmada y Gallardo abandona los dogmas
-
15:13
"Este club tiene que jugar Copa Libertadores todos los años": en River saben que se juegan todo
-
15:13
La pelota del Mundial será la pelota del Superclásico: ¿Puede complicar?
-
15:12
TV: Dónde ver Boca vs. River
El clásico quedó en manos de Boca y el curso de las cosas siguió de manera lineal. Porque el Xeneize, que venía en subida y llegaba mejor, ratificó su buen momento. "Necesitábamos este partido para demostrar que tenemos un gran equipo, un gran grupo", dijo Miguel Merentiel tras la victoria.
Del otro lado, River no sorprendió. Mostró la misma apatía que muestra desde hace meses y confirmó que su crisis futbolística necesitará de tiempo para revertirse. Marcelo Gallardo, que durante la semana pasada había confirmado su continuidad durante un año más al frente del equipo, volvió a dejar ese mismo semblante alicaído, desahuciado, confundido.
Su River, ese que en otros años se imponía ante su eterno rival ya desde el duelo mental, esta tarde en la Bombonera fue apenas un equipo flaco. Uno al que no solo le faltaba fútbol, sino también personalidad, temperamento.
