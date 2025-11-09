urgente24
Boca 2-0 River: el Xeneize le ganó con carácter a un Millonario abatido y sin respuestas

Boca vs. River: Superclásico número 265

FOTO NA:Damian Dopacio
FOTO NA:Damian Dopacio

Boca se impuso ante River y se llevó todo: primero de grupo, clasificado a playoffs y Copa Libertadores 2026, y dejó al Millonario haciendo cuentas.

9 de noviembre de 2025 - 15:15

EN VIVO

Boca venció 2-0 a River en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura. En una nueva edición del Superclásico, el número 265 de la historia, el Xeneize fue de menor a mayor y se impuso con carácter ante un Millonario de cara lavada.

El clásico quedó en manos de Boca y el curso de las cosas siguió de manera lineal. Porque el Xeneize, que venía en subida y llegaba mejor, ratificó su buen momento. "Necesitábamos este partido para demostrar que tenemos un gran equipo, un gran grupo", dijo Miguel Merentiel tras la victoria.

Del otro lado, River no sorprendió. Mostró la misma apatía que muestra desde hace meses y confirmó que su crisis futbolística necesitará de tiempo para revertirse. Marcelo Gallardo, que durante la semana pasada había confirmado su continuidad durante un año más al frente del equipo, volvió a dejar ese mismo semblante alicaído, desahuciado, confundido.

Su River, ese que en otros años se imponía ante su eterno rival ya desde el duelo mental, esta tarde en la Bombonera fue apenas un equipo flaco. Uno al que no solo le faltaba fútbol, sino también personalidad, temperamento.

Resumen del partido

Final del partido: Boca venció 2-0 a River

Ingresa Zenón en Boca

Sale Zeballos.

¡De no creer lo que se perdió River! VIDEO: Galarza cabeceó solo en el área y se perdió el descuento

¡Era el tercero de Boca! VIDEO: Armani le tapó un mano a mano clarísimo a Giménez

Ingresa Herrera y Belmonte en Boca

Sale Paredes y Merentiel.

[VAR] Decisión final: no es penal

[VAR] Posible chequeo penal por un choque entre Armani y Giménez

Ahora es el Xeneize quien maneja la pelota con comodidad, ante un Millonario que quedó muy golpeado tras el segundo gol

Malas noticias para Boca: Palacios no puede con su dolencia muscular y sale reemplazado

Ingresa Ander Herrera.

Ingresan Borja y Galoppo en River

Afuera Driussi y Castaño.

¡Hasta dónde fue Armani! VIDEO: El arquero tuvo que salir lejos, hacerle falta a Palacios y se ganó la amarilla

¡GOL DE BOCA! VIDEO: Al minuto del segundo tiempo, Merentiel pone el 2-0

Gallardo patea el tablero: adentro Juanfer Quintero

Sale Lautaro Rivero.

Live Blog Post

Live Blog Post

La polémica del Superclásico: ¿Hubo falta de Giménez sobre Paulo Díaz en el gol de Boca?

Final del 1T

¡GOL DE BOCA! VIDEO: Armani da rebote y Zeballos pone el 1-0

Malas noticias para River: Maxi Meza se lesionó solo y entre lágrimas se va reemplazado

En su lugar ingresa Matías Galarza. Mala suerte para Meza, que se había operado en julio del tendón rotuliano izquierdo y eso le había demandado un largo tiempo de recuperación. Antes del Superclásico llevaba 18 partidos jugados.

Al Xeneize le cuesta juntar pases: ni Delgado-Paredes desde la base, ni Palacios o Giménez-Merentiel

Boca no hace daño con pelota. Delgado y Paredes inician desde el fondo, pero no encuentran pases hacia adelante. Palacios, un eslabón fundamental para enlazar al mediocampo con el ataque, por ahora buenas apariciones. También hubo muy poco de los delanteros, Giménez-Merentiel, para aportar con descensos y apoyos.

Sorpresa en la Bombonera: es River quien maneja la pelota y marca el tempo

Aunque sin demasiado peligro, por ahora el Millonario es quien más y mejor tiene la posesión. Frente a un Xeneize más impreciso y apresurado, River logra circular la pelota con más calma.

Dua Lipa en el Superclásico: la cantante dice presente en la Bombonera y lo mira desde el palco con la camiseta de Argentina

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1987606199479484768&partner=&hide_thread=false
Sin ningún dominio claro, ambos equipos se reparten la pelota

Comienza el partido

¿Tiro en el pie? Gallardo dejó afuera a su mejor arma ofensiva

El Muñeco decidió dejar a Juanfer Quintero en el banco. El estado físico del colombiano siempre fue su gran lunar, a pesar de sus inmensas cualidades técnicas. En este River, al que le cuesta mucho la elaboración en ataque, Quintero es crucial y su inclusión en el equipo le da otro vuelo ofensivo. A pesar ello, Gallardo optó por dejarlo en el banco de suplentes.

Color rojo y blanco en Núñez: Así despidieron los hinchas al micro del Millonario rumbo al estadio

Color azul y amarillo en La Boca: Mirá las imágenes de la previa en territorio Xeneize

Cómo está el historial entre Boca y River: los cuatro partidos de diferencia que hay entre ambos

Con 265 partidos disputados, el historial lo domina Boca, que venció 92 veces, mientras que el Millonario ganó en 88 oportunidades. Terminaron en empate en 84 partidos.

Formación confirmada en Boca: sin sorpresas el equipo de Úbeda

Sin sorpresas, Boca va así: Marchesín; Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco; Delgado, Paredes, Zeballos, Palacios; Giménez, Merentiel

Ganar o ganar: Por qué a River solo le sirve un triunfo para entrar a la Copa Libertadores 2026

Más allá de salir campeón del Torneo Clausura (eso se verá dentro de unas semanas), la Tabla Anual es la otra vía que tiene River para clasificar a la Copa Libertadores 2026, y por ahora no está cumpliendo el objetivo.

En la Tabla Anual, los dos primeros boletos son para el líder y el escolta. Rosario Central es puntero indiscutido con 66 puntas y ya está clasificado, dado que en las dos fechas que restan nadie lo podrá superar.

El segundo puesto es, por ahora, ocupado por Boca, con 56 puntos. Lo sigue River, en tercer lugar, con 52 unidades. El puesto del Millonario no es de clasificación directa sino que otorga boleto para el repechaje; si pierde, ya no podrá alcanzar al Xeneize y deberá aspirar a quedar en el tercer puesto (si es que sus perseguidores, como Deportivo Riestra, Racing, San Lorenzo o Argentinos Juniors no lo superan.

River tiene formación confirmada y Gallardo abandona los dogmas

Con una formación más conservadora, Marcelo Gallardo decidió apostar por 3 centrales. Es cierto que los laterales (Montiel y Acuña), harán las veces de carrileros y se proyectarán en ataque, pero está claro que el DT optó por un 11 inicial más precavido.

River va con: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Díaz, Rivero, Acuña; Castaño, Portillo, Meza; Driussi, Salas.

"Este club tiene que jugar Copa Libertadores todos los años": en River saben que se juegan todo

En la previa del partido, Lucas Martínez Quarta expresó las sensaciones del equipo: Es una obligación para nosotros. Sabemos de la exigencia de este club y este club tiene jugar Copa Libertadores todos los años. Sabemos lo que significa este partido. Los jugaremos con mucha pasión, muchas ganas".

La pelota del Mundial será la pelota del Superclásico: ¿Puede complicar?

La Trionda, pelota que se utilizará en el Mundial 2026, verá la luz por primera vez en el mundo durante el Superclásico. Milton Delgado, volante del Xeneize, reveló las diferencias que le encuentran en relación a otras pelotas: "Puede ser que cambie un poco, capaz que un poco más rápida es", dijo.

TV: Dónde ver Boca vs. River

El partido es transmitido por TNT Sports y ESPN Premium, ambos canales del pack fútbol.

