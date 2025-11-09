Petróleo ruso y fortuna: El trader que hizo U$S 250 millones

El petróleo ruso se mueve por elusión

Eppinger (quien fundó CE Energy) relató cómo el petróleo ruso continuó moviéndose en el mercado global: La aversión de los bancos a hacer negocios con Rusia obligó a los productores rusos a vender a intermediarios (como Tejarinaft) a crédito abierto, dijo. Además, esto permitió a pequeñas empresas, como CE Energy (que nunca tuvo más que un puñado de empleados), mover miles de millones de dólares.

Eppinger operaba a través de Tejarinaft y otras empresas en Dubái, donde el fueloil originario de Rusia, era entregado y luego se le otorgaba un certificado de mezcla en Emiratos Árabes Unidos a través del sistema de tanques de Fujairah. Esto, según sus abogados, era suficiente para cumplir con las regulaciones de sanciones.

Entre 2022 y 2025, CE Energy comercializó 3,3 millones de toneladas de petróleo. Al menos tres cuartas partes provinieron de Tejarinaft y otras compañías. Suministró combustible a clientes en países como Brasil (a Raízen, participada por Shell), España, China y Malasia, incluso enviando más de 300.000 toneladas directamente desde puertos rusos a Vitol.

La vie en rose

El contexto anterior de Eppinger fue el de un joven de clase media, nacido en 1994 en Alemania de padres soviéticos. Su única ambición, inspirada por la figura del magnate J.R. Ewing (de la serie Dallas) y por el contacto con traders como Marc Rich, fue convertirse en comerciante de petróleo. Tras fundar su propia empresa y perder una inversión de U$s900.000 en Kazajistán, se mudó a Dubái.

El contexto posterior es el de un playboy multimillonario en la Riviera Francesa, donde compró una villa de €7 millones (Villa Mirta) y la renovó por €14 millones, además de una segunda propiedad de €5 millones para sus padres.

Eppinger, conocido por su ostentosa celebración de 30 cumpleaños con 300 botellas de champán Cristal, planea continuar su carrera, buscando aumentar su patrimonio neto y adquirir más obras de arte, afirmando: “No voy a vivir de los intereses. Quiero aumentar mi patrimonio neto en un cero y comprar más Picassos”.

A pesar de los riesgos reputacionales y la potencial revisión bancaria, Eppinger decidió hablar con el Financial Times como inicio de su carrera pública y hasta dón de llevó (por ahora).

Otras noticias en Urgente24:

La inflación de octubre sería peor de lo que se esperaba

La miniserie de 6 capítulos que todos devoran en una tarde

Alerta por ciclón que impactará en 14 provincias de Argentina: Cuándo llega y qué esperar

Eduardo Feinmann reculó y se disculpó tras estallar al aire: "No me gusté"

Llamativo secretismo de Milei: El que calla otorga (y genera suspicacias...