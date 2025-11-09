La gran recesión de las relaciones: El auge de la soltería ¿tendencia o propósito?

Midiendo tendencias

Un reportaje del Wall Street Journal sugiere que la mayoría de las mujeres en Bumble, por ejemplo, descartan a los hombres que miden menos de 1,83 metros, excluyendo de forma inmediata a un 85% de los posibles candidatos. Además, las nuevas tecnologías han provocado un declive en las habilidades sociales, ya que los jóvenes dedican menos tiempo a socializar en persona.

Quizás el factor más crucial es que, al volverse más fácil la vida en solitario, las expectativas de las mujeres se han incrementado. Ellas son más propensas que los hombres a desear una pareja con buena formación académica y estabilidad económica.

El problema es que cada vez más hombres no alcanzan este estándar, rezagándose en educación y encontrando dificultades laborales. La perspectiva de la soledad y el celibato podría ser un poderoso incentivo para que los hombres maduren y asuman una distribución más equitativa de las tareas domésticas, aunque esta tendencia persiste incluso en países nórdicos avanzados.

Las consecuencias de esta crisis son profundas: es probable que agrave la ya drástica caída de la fecundidad mundial, y el aumento de hombres jóvenes solteros podría llevar a un incremento de la violencia y la delincuencia. La crisis no muestra signos de corregirse por sí misma; de hecho, un sorprendente 7% de los jóvenes solteros considera una relación romántica con un compañero de Inteligencia Artificial, que ofrece paciencia y amabilidad sin las exigencias de un humano.

La fuente concluye que se avecina un futuro con muchos más solteros, y tanto la industria de la construcción como la administración pública deben prepararse para este cambio.

