El nuevo decreto de modernización permitirá la instalación de tanques aéreos y sistemas modulares certificados, impulsa un formato que pareciera acelerar el acceso al combustible en zonas aisladas, reducir costos y dinamizar la inversión privada.
ACEPTACIÓN CON ADVERTENCIAS
"Estaciones móviles" lo nuevo a mano: Expendedores clásicos piden "reglas claras"
Productores, transportistas y gobiernos provinciales conformes mientras, las estaciones tradicionales, piden reglas claras para evitar un "mercado sin control".
Las llamadas "estaciones móviles" comenzaron a desplegarse en distintas regiones del país, así marcan un cambio estructural en la distribución de combustibles.
Concepto "estaciones móviles"
Son puntos de carga transportables, de montaje rápido y operación segura, especialmente diseñados para industrias, transportistas y organismos públicos.
Lago Posadas (Santa Cruz)
El caso más reciente es la unidad inaugurada en Lago Posadas (Santa Cruz) por la empresa estatal Formicruz, que en apenas días puso en marcha una boca de expendio completamente ensamblada, con un tanque de 40.000 litros, módulos de despacho, oficina, baño y sistema eléctrico antiexplosivo homologado.
En diálogo con el portal Surtidores, Pablo Capuano, gerente comercial de Bertotto Boglione, la empresa fabricante, explicó que las estaciones modulares "son una evolución en la forma de abastecer energía".
"Son seguras, rápidas de instalar y cumplen todas las normativas vigentes. La reforma vino a reconocer una necesidad técnica y económica largamente postergada en el país", sostuvo Capuano.
Según el ejecutivo, el modelo reduce drásticamente los tiempos y costos de instalación, eliminando la necesidad de obras civiles complejas y facilita el abastecimiento en áreas rurales, viales o mineras donde las estaciones tradicionales son inviables.
A todo esto expendedores tradicionales plantearon advertencias y reclaman "control territorial y reglas claras" para la ubicación de estas estaciones móviles. "La innovación es bienvenida, pero hay que evitar que se transforme en un mercado paralelo sin regulación", señalaron empresarios del sector al medio Surtidores.
