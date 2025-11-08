"Estaciones móviles" lo nuevo a mano: Expendedores clásicos piden "reglas claras"

"Son seguras, rápidas de instalar y cumplen todas las normativas vigentes. La reforma vino a reconocer una necesidad técnica y económica largamente postergada en el país", sostuvo Capuano.

Según el ejecutivo, el modelo reduce drásticamente los tiempos y costos de instalación, eliminando la necesidad de obras civiles complejas y facilita el abastecimiento en áreas rurales, viales o mineras donde las estaciones tradicionales son inviables.

A todo esto expendedores tradicionales plantearon advertencias y reclaman "control territorial y reglas claras" para la ubicación de estas estaciones móviles. "La innovación es bienvenida, pero hay que evitar que se transforme en un mercado paralelo sin regulación", señalaron empresarios del sector al medio Surtidores.

