Convocaron al Consejo del Salario Mínimo: ¿Milei volverá a aumentar por decreto?

El cronograma de trabajo será el siguiente:

10:00 hs: Se reunirá la "Comisión del Salario Mínimo, Vital y Móvil y Prestaciones por Desempleo". El objetivo es tratar la "Determinación del Salario Mínimo, Vital y Móvil" y la "Determinación de los montos mínimo y máximo de la prestación por desempleo".

12:30 hs: Se convocó a la sesión plenaria ordinaria para tratar los temas elevados por la comisión.

14:00 hs: Se fijó la segunda convocatoria a sesión plenaria, en caso de ser necesaria.

Desacuerdos y bajos aumentos

La reunión del Consejo del Salario Mínimo prevista para el 26/11 genera poca expectativa en los participantes ya que este año no hubo acuerdos y el Poder Ejecutivo fue quien terminó de imponer los aumentos salariales. Las subas que decidió la Administración Milei quedaron por debajo de la evolución de los precios.

Así las cosas, el monto vigente del salario mínimo desde agosto de 2025 sigue en $322.200 mensuales para una jornada laboral completa de 48 horas semanales el valor por hora para los trabajadores jornalizados es de $1.610.

Para esta reunión del Consejo, los gremios reclaman un aumento de entre 20% y 25%, mientras que las cámaras empresarias piden “compatibilizar la recomposición con la sostenibilidad del empleo”. El Gobierno, por su parte, quiere que se llegue a un acuerdo entre partes para no imponer subas por decreto.

--------------

