Mediante la Resolución 6/2025 publicada este martes (4/11) en el Boletín Oficial con la firma de Claudia Silvana Testa, presidenta alterna del organismo, el Gobierno nacional convocó al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Además del sueldo mínimos se deben actualizar las prestaciones por desempleo.
REUNIÓN EL 26/11
Convocaron al Consejo del Salario Mínimo: ¿Milei volverá a aumentar por decreto?
El Gobierno convocó oficialmente al Consejo del Salario Mínimo. No hubo acuerdo en las últimas reuniones y las subas fueron por debajo de la inflación.
Consejo del Salario Mínimo y expectativas
Según la resolución oficial, la convocatoria se formalizó para el 26 de noviembre a las 10:00 horas. Allí se verán las caras 16 representantes de los empleadores y 16 de los trabajadores, designados ad honorem por el Poder Ejecutivo, además de un presidente designado por el Ministerio de Trabajo.
El orden del día incluye la designación de dos consejeros por cada sector para la firma del acta y la consideración de los temas elevados por la Comisión del Salario Mínimo, Vital y Móvil y Prestaciones por Desempleo, que sesionará el mismo día de manera virtual.
Pero si no se logra quorum en la primera convocatoria, la sesión podrá realizarse en segunda convocatoria a las 14 del mismo día.
La determinación del nuevo salario mínimo es importante también para establecer los nuevos valores de los seguros de desempleo y del programa Potenciar Trabajo, que representan la mitad del salario mínimo.
El cronograma de trabajo será el siguiente:
10:00 hs: Se reunirá la "Comisión del Salario Mínimo, Vital y Móvil y Prestaciones por Desempleo". El objetivo es tratar la "Determinación del Salario Mínimo, Vital y Móvil" y la "Determinación de los montos mínimo y máximo de la prestación por desempleo".
12:30 hs: Se convocó a la sesión plenaria ordinaria para tratar los temas elevados por la comisión.
14:00 hs: Se fijó la segunda convocatoria a sesión plenaria, en caso de ser necesaria.
Desacuerdos y bajos aumentos
La reunión del Consejo del Salario Mínimo prevista para el 26/11 genera poca expectativa en los participantes ya que este año no hubo acuerdos y el Poder Ejecutivo fue quien terminó de imponer los aumentos salariales. Las subas que decidió la Administración Milei quedaron por debajo de la evolución de los precios.
Así las cosas, el monto vigente del salario mínimo desde agosto de 2025 sigue en $322.200 mensuales para una jornada laboral completa de 48 horas semanales el valor por hora para los trabajadores jornalizados es de $1.610.
Para esta reunión del Consejo, los gremios reclaman un aumento de entre 20% y 25%, mientras que las cámaras empresarias piden “compatibilizar la recomposición con la sostenibilidad del empleo”. El Gobierno, por su parte, quiere que se llegue a un acuerdo entre partes para no imponer subas por decreto.
