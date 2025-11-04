urgente24
El Cronista llega al streaming: Una apuesta digital que busca nuevas audiencias

La iniciativa forma parte de la expansión multiplataforma de El Cronista, con el objetivo de conectar con nuevos públicos sin perder su sello periodístico.

04 de noviembre de 2025 - 12:38
El Cronista llega al streaming: Una apuesta digital con el fin de buscar nuevas audiencias.

Foto: X @Cronistacom 04/11/2025

Al igual que otros medios de comunicación como por ejemplo Infobae, El Cronista lanzará a partir de las 18 horas su nuevo canal de streaming El Cronista Stream con el fin de ampliar su ecosistema digital y llegar a nuevas audiencias.

Si bien se trata de un reconocido portal de noticias más bien vinculado al mundo financiero, lo cierto es que con la apuesta buscará no solo consolidar a sus lectores sino que también ampliar el público mediante actualidad, debate, entretenimiento y análisis. El lanzamiento incluye tres programas originales que se emitirán semanalmente y estarán disponibles en YouTube y redes sociales. En primera instancia, la nueva señal contará con tres programas.

Sello Argento, de la mano de Jairo Stracchia, irá los martes a las 19 horas y se tratará de un ciclo de entrevistas exclusivas con empresarios, emprendedores y referentes que están transformando la manera de hacer negocios en la Argentina. Por otro lado Nada Personal, bajo la conducción de Mariana Brey, los miércoles de 20 a 21:30 buscará debatir los temas más punzantes de la agenda política y económica. Y por último, Lo Que Dé será comandado por un grupo de jóvenes con el fin de instalar un espacio de conversación, humor y entretenimiento junto a Martu Ortiz, Revista Pola, Andrés Losano y Julián Zancada.

“Queremos que El Cronista se escuche y se vea todos los días, en los lugares donde hoy se conversa: en YouTube, en redes, en streaming. El Cronista Stream es el primer paso de una expansión que llevará nuestros contenidos a nuevos formatos y audiencias”, manifestó al respecto Christian Findling, titular de la compañía.

Christian Findling adelantó la llegada de El Cronista Stream

Por medio de una entrevista que brindó Christian Findling para DossierNet había adelantado la creación de El Cronista Stream.

"Queremos un formato puramente de streaming, con conductores que hablen el lenguaje de las nuevas generaciones y con columnistas que puedan darle al usuario información útil para la toma de decisiones y para su economía personal", había explicado en la nota que dio en agosto.

Asimismo, el titular de la compañía que es quien encabeza el proyecto agregó: "Sabemos que será un desafío pasar del mundo de la gráfica digital al de los formatos audiovisuales pero contamos con el talento y la convicción de que será una nueva área de negocios a explotar en los próximos años".

"El Cronista es un medio que busca todo el tiempo nuevos desafíos y generar un ambiente de constante innovación", expresó sacando chapa del medio que comanda.

