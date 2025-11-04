El Cronista llega al streaming: Una apuesta digital que busca nuevas audiencias

Christian Findling adelantó la llegada de El Cronista Stream

Por medio de una entrevista que brindó Christian Findling para DossierNet había adelantado la creación de El Cronista Stream.

"Queremos un formato puramente de streaming, con conductores que hablen el lenguaje de las nuevas generaciones y con columnistas que puedan darle al usuario información útil para la toma de decisiones y para su economía personal", había explicado en la nota que dio en agosto.

Asimismo, el titular de la compañía que es quien encabeza el proyecto agregó: "Sabemos que será un desafío pasar del mundo de la gráfica digital al de los formatos audiovisuales pero contamos con el talento y la convicción de que será una nueva área de negocios a explotar en los próximos años".

"El Cronista es un medio que busca todo el tiempo nuevos desafíos y generar un ambiente de constante innovación", expresó sacando chapa del medio que comanda.

