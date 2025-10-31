La grieta ya no se queda en la política ni en la televisión tradicional: llegó al streaming y la está rompiendo en los Martín Fierro. Tomás Dente y Luis Ventura se cruzaron fuerte por las nominaciones, los programas que quedaron afuera y hasta por sospechas de financiamiento, dejando claro que incluso los premios digitales también tienen sus líos internos.
EXPLOTÓ TODO
La grieta llegó al streaming: Tomás Dente habló de "platita" y Luis Ventura estalló
Tomas Dente cruzó a Luis Ventura por las nominaciones de los Martín Fierro de Streaming. ¿Grieta política o una pelea personal que explotó en vivo?
Tomás Dente vs Luis Ventura: la previa que explotó antes de los Martín Fierro
La idea original era reconocer al nuevo contenido digital, a los streamers, programas y creadores que hoy marcan tendencia fuera de la pantalla tradicional. Pero el debut de los Martín Fierro de Streaming terminó con olor a escándalo. Todo empezó cuando Luis Ventura, presidente de APTRA, se quejó porque las nominaciones se difundieron sin su aval. Desde ahí, el clima se puso espeso.
En medio de esa tensión, Tomás Dente, desde Entrometidos en la Tarde (Net TV), prendió fuego el tema con un editorial donde lanzaba suspicacias sobre la supuesta "no" nominación del canal de streaming Carajo. "Me resulta llamativo que el streaming que tiene una ideología libertaria, Carajo, haya sido, misteriosamente, omitido de todas las ternas. Es raro. ¿Quién puso la platita?", tiró el conductor, que además recordó que había renunciado a APTRA hacía pocos días.
Pero Dente fue por más: "Evidentemente, alguien que no es afín a este Gobierno está financiando los Martín Fierro y esa es la razón por la cual queda afuera un streaming con una ideología en sintonía con el Presidente".
La frase corrió como la pólvora en redes y portales, aunque la teoría se cayó enseguida: Romi Scalora y Fefe Bongiorno (panelistas de Entrometidos) confirmaron en vivo que un programa de Carajo sí estaba nominado. Aun así, el daño estaba hecho. Dente dejó flotando la idea de que la política también mete la cola en los premios, algo que no suena tan descabellado para quienes conocen cómo se maneja APTRA desde adentro.
El periodista aprovechó el aire para marcar distancia con la vieja guardia de la tele: criticó la falta de transparencia, el hermetismo y la desconexión de APTRA con las nuevas plataformas. "Yo no soy de consumir el universo del streaming", reconoció, pero igual apuntó contra el sistema de selección.
En su mensaje había un deje de indignación genuina y necesidad de diferenciarse. Y, por supuesto, un pase de factura a Ventura, que no tardó en responder.
Ventura no se achica: Guerra abierta con Dente
Fiel a su estilo, Luis Ventura contestó sin filtro y con nombre y apellido. Desde Intrusos y en declaraciones a varios medios, salió con los tapones de punta: "La mano negra es la de él. ¿Para quién trabaja?", lanzó, dejando entrever que veía algo más detrás del discurso de Dente.
Después lo liquidó tratándolo de desagradecido con una frase bien suya: "Vino de rodillas a pedir ser socio. Me peleé con medio mundo para inscribirlo y ahora hace todo lo que está haciendo. Tenían razón". Y para cerrar, agregó una amenaza elegante pero filosa: "Que no me haga hablar porque después va a venir pidiendo por favor."
Ventura siente que Dente lo traicionó justo cuando intentaba abrir APTRA a nuevos formatos. Pero al mismo tiempo, su reacción lo deja expuesto: en lugar de calmar las aguas, las aviva. Y en declaraciones a Gossip y PrimiciasYa, el presidente de la entidad remarcó que está "podrido de los que hablan en función del color de la camiseta", y aclaró: "Yo no tengo ninguna, la del laburo nada más."
En el fondo, no se trata si Carajo fue o no nominado: es una discusión sobre poder, pertenencia y legitimidad. Dente representa a la nueva camada que quiere que los premios reflejen al streaming sin la sombra de la vieja televisión. Ventura, en cambio, se aferra a un formato donde las jerarquías siguen pesando más que los clics o las visualizaciones.
A días de la ceremonia, lo que debería ser una celebración del mundo digital argentino se convirtió en una radiografía de cómo el pasado y el presente todavía chocan dentro del mismo escenario. Y si algo quedó claro, es que los Martín Fierro ya no se ganan solo con un programa: también hay que saber pelear el micrófono.
