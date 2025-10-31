La grieta llegó al streaming: Tomás Dente habló de "platita" y Luis Ventura estalló

El periodista aprovechó el aire para marcar distancia con la vieja guardia de la tele: criticó la falta de transparencia, el hermetismo y la desconexión de APTRA con las nuevas plataformas. "Yo no soy de consumir el universo del streaming", reconoció, pero igual apuntó contra el sistema de selección.

En su mensaje había un deje de indignación genuina y necesidad de diferenciarse. Y, por supuesto, un pase de factura a Ventura, que no tardó en responder.

Ventura no se achica: Guerra abierta con Dente

Fiel a su estilo, Luis Ventura contestó sin filtro y con nombre y apellido. Desde Intrusos y en declaraciones a varios medios, salió con los tapones de punta: "La mano negra es la de él. ¿Para quién trabaja?", lanzó, dejando entrever que veía algo más detrás del discurso de Dente.

Después lo liquidó tratándolo de desagradecido con una frase bien suya: "Vino de rodillas a pedir ser socio. Me peleé con medio mundo para inscribirlo y ahora hace todo lo que está haciendo. Tenían razón". Y para cerrar, agregó una amenaza elegante pero filosa: "Que no me haga hablar porque después va a venir pidiendo por favor."

image Luis Ventura respondió con dureza, recordó cómo apoyó a Dente, acusó traición y defendió la imparcialidad de APTRA, dejando al descubierto la tensión entre vieja guardia televisiva y streaming emergente.

Ventura siente que Dente lo traicionó justo cuando intentaba abrir APTRA a nuevos formatos. Pero al mismo tiempo, su reacción lo deja expuesto: en lugar de calmar las aguas, las aviva. Y en declaraciones a Gossip y PrimiciasYa, el presidente de la entidad remarcó que está "podrido de los que hablan en función del color de la camiseta", y aclaró: "Yo no tengo ninguna, la del laburo nada más."

En el fondo, no se trata si Carajo fue o no nominado: es una discusión sobre poder, pertenencia y legitimidad. Dente representa a la nueva camada que quiere que los premios reflejen al streaming sin la sombra de la vieja televisión. Ventura, en cambio, se aferra a un formato donde las jerarquías siguen pesando más que los clics o las visualizaciones.

A días de la ceremonia, lo que debería ser una celebración del mundo digital argentino se convirtió en una radiografía de cómo el pasado y el presente todavía chocan dentro del mismo escenario. Y si algo quedó claro, es que los Martín Fierro ya no se ganan solo con un programa: también hay que saber pelear el micrófono.

