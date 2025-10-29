Comando Vermelho: Sangre, balas y narcotráfico en Río de Janeiro

Este cártel, armado hasta los dientes y capaz de enfrentarse contra la artillería de la Policía Militar este martes, nació en los años 70 en la cárcel de Candido Mendes, ubicada en la zona de Ilha Grande, en Río de Janeiro. En sus inicios, se hizo llamar "Falange Vermelha", un movimiento que buscaba garantizar los derechos de los reclusos, quienes sufrían hacinamiento y penurias. Sin embargo, con el tiempo se convirtió en una banda que se dedicó al robo a mano armada, sicariato y narcotráfico.

image Una persona mira detrás de un coche quemado durante una operación policial contra el tráfico de drogas en la favela do Penha, en Río de Janeiro, Brasil. 28 de octubre 2025. | GENTILEZA REUTERS

Con el paso de los años, el Comando Vermelho se consolidó como el mayor administrador de las favelas de Río. Se asoció con facciones como el Primer Comando de la Capital (PCC) en ciertas rutas del tráfico de drogas transnacional, mientras rivalizaba con el Terceiro Comando Puro (TCP) y Amigos dos Amigos (ADA). Estas facciones se disputan el control de las rutas del narcotráfico y la cuota de seguridad de los comercios que no desean evitar ataques.

En las favelas, el Comando Vermelho es como un ejército en guerra constante. Tienes que ser más rápido, más violento y estar siempre un paso adelante para sobrevivir. No es un trabajo, es un modo de vida. Vivir y morir por el CV (un excombatiente, entrevista incluida en el libro "Elite da Tropa")

image Narcotraficantes del Comando Vermelho, la facción más grande de Río de Janeiro, posan con rifles y ropa de camuflaje para incursiones en el bosque. | GENTILEZA EFE

Poco a poco, en connivencia con soldados que le proveían armamento por vía clandestina, el Comando Vermelho fue adquiriendo una considerable artillería y sus municiones. En la actualidad, el CV cuenta con fusiles de asalto (versiones del AK, AR–15/M4 y fusiles similares en calibres 5,56/7,62), fusiles de batalla y semiautomáticos (modelos tipo FAL o similares aparecen en algunos enfrentamientos), subfusiles y ametralladoras ligeras (usadas para control territorial y en tiroteos urbanos), ametralladoras pesadas y armas de gran calibre, explosivos, granadas, lanzagranadas, lanzacohetes y drones.

Las armas que usamos no eran para defender nuestras casas, eran para tomar lo que era nuestro. El Comando Vermelho tiene poder en las favelas porque tiene armas que los policías no tienen. Es una guerra, no un negocio (Excombatiente del Comando Vermelho citado en La Guerra de las Favelas)

image El CV penetró en las nuevas generaciones de la favela. | GENTILEZA O'GLOBO

A medida que avanzó, estrechando lazos con la política, la banda narcocriminal intentó extender su influencia más allá de Río, llegando a estados como Bahía, Mina Geráis y en São Paulo, este último donde domina el Primer Comando Capital. Esta expansión generó tensiones y enfrentamientos armados con las bandas rivales del TCP y ADA, incluyendo decapitaciones y desmembramientos a plena luz del día.

Hoy en día, el CV ha diversificado sus negocios en el mundo de las criptomonedas y la tecnología. En este ámbito, desarrolló la aplicación de transporte Rotax Mobili, diseñada para desplazar a plataformas legítimas como Uber y garantizar que los conductores obedezcan a las reglas impuestas por las pandillas, así como ofrecerles seguridad en el camino de ruta.

