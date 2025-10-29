El PRO busca recuperar protagonismo dentro del Gobierno: el efecto Santilli y la nueva estrategia de Macri

En la Casa Rosada no descartan que el PRO tenga un rol más activo en la segunda etapa del Gobierno libertario.

“Estamos disponibles para aportar experiencia y gestión. Si el Presidente lo pide, Mauricio siempre va a estar dispuesto a ayudar”.

Aunque insisten en que “no hay pedidos de cargos ni negociaciones”, cerca de Macri admiten que el PRO atraviesa un proceso de reorganización interna que podría derivar en una nueva mesa de conducción nacional, con figuras como Fernando De Andreis, uno de los operadores más cercanos al exmandatario y artífice del acuerdo con los libertarios en la Ciudad de Buenos Aires.

El PRO: Un partido en reconstrucción

Dentro del PRO coinciden en que el triunfo bonaerense y la alianza en CABA le dieron aire al espacio, pero también abrieron un nuevo debate sobre su rol futuro: ¿aliado estable del mileísmo o partido con identidad propia dentro de la coalición de Gobierno?

“Este resultado nos permite volver a tener voz y peso político. El PRO demostró que sigue vivo”, aseguraron en la sede porteña del partido. En ese sentido, reconocen que tanto Ritondo como Santilli fueron las caras del “resurgir” del espacio y que lograron mostrar cohesión en un momento en el que otros sectores opositores quedaron desdibujados.

En contraposición, el bloque Provincias Unidas —que integran dirigentes como Ignacio Torres o Gisela Scaglia— aparece debilitado. “Se equivocaron de estrategia. En vez de acompañar, buscaron marcar diferencias antes de tiempo”, lanzaron desde el PRO bonaerense.

El futuro en el Congreso y la tensión con los libertarios

El próximo desafío será el reacomodamiento parlamentario. Si bien en La Libertad Avanza aseguran que el PRO se integrará a un interbloque común, en el partido amarillo rechazan la idea de ser considerados un “bloque chico” o subordinado.

“Después de haber sido clave para sostener votaciones difíciles, no vamos a aceptar que nos subestimen”, señaló un legislador cercano a Ritondo, en respuesta a los dichos del presidente de Diputados, Martín Menem.

Por lo pronto, el PRO prepara un encuentro en los próximos días con dirigentes nacionales, bonaerenses y de la juventud del partido, con el objetivo de definir una estrategia política conjunta para 2026.

“Hay una nueva energía dentro del PRO. Ganamos territorio, recuperamos presencia y ahora queremos volver a influir en la toma de decisiones del Gobierno”, resumió un dirigente del entorno de Macri.

____________________________

Más noticias en Urgente24:

Reforma laboral: Peronismo aturdido y la CGT intenta agitar paros y marchas

Juicio por YPF: El Gobierno le pidió más tiempo para entregar los mails de Caputo, Massa y Cía.

Martín Llaryora quiere ser el árbitro de Milei, pero Natalia de la Sota lo discute