Tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas, la atención dentro de la coalición de Gobierno se trasladó a un actor que vuelve a hacer ruido: el PRO. El partido fundado por Mauricio Macri se prepara para capitalizar el resultado electoral en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, donde logró reposicionarse tras meses de tensión interna y dudas sobre su futuro.
PLANES
El PRO busca recuperar protagonismo dentro del Gobierno: el efecto Santilli y la nueva estrategia de Macri
El PRO quiere recuperar espacios perdidos dentro del oficialismo. Santilli sirvió para darle poder al partido amarillo y Macri quiere aprovechar.
El punto de inflexión llegó con el desempeño de Diego Santilli en territorio bonaerense. El exvicejefe de Gobierno porteño fue clave en la campaña y logró revertir un escenario que parecía adverso. Mientras las encuestas pronosticaban una derrota amplia frente al peronismo, el PRO dio el batacazo y terminó imponiéndose en las urnas, sumando aire político en un momento en el que el espacio atravesaba su etapa más frágil desde 2003.
“Fue una elección bisagra. El PRO demostró que sigue teniendo estructura, territorio y figuras con peso”, destacó un dirigente cercano a Cristian Ritondo a TN.
El reencuentro entre Macri y Milei
En el plano nacional, la buena elección sirvió también para recomponer el vínculo entre Javier Milei y Mauricio Macri, que había entrado en pausa tras las tensiones por los lugares en las listas y los acuerdos legislativos.
Según fuentes del partido amarillo, en las últimas semanas hubo contactos informales entre ambos y el diálogo “volvió a ser fluido”.
En la Casa Rosada no descartan que el PRO tenga un rol más activo en la segunda etapa del Gobierno libertario.
“Estamos disponibles para aportar experiencia y gestión. Si el Presidente lo pide, Mauricio siempre va a estar dispuesto a ayudar”.
Aunque insisten en que “no hay pedidos de cargos ni negociaciones”, cerca de Macri admiten que el PRO atraviesa un proceso de reorganización interna que podría derivar en una nueva mesa de conducción nacional, con figuras como Fernando De Andreis, uno de los operadores más cercanos al exmandatario y artífice del acuerdo con los libertarios en la Ciudad de Buenos Aires.
El PRO: Un partido en reconstrucción
Dentro del PRO coinciden en que el triunfo bonaerense y la alianza en CABA le dieron aire al espacio, pero también abrieron un nuevo debate sobre su rol futuro: ¿aliado estable del mileísmo o partido con identidad propia dentro de la coalición de Gobierno?
“Este resultado nos permite volver a tener voz y peso político. El PRO demostró que sigue vivo”, aseguraron en la sede porteña del partido. En ese sentido, reconocen que tanto Ritondo como Santilli fueron las caras del “resurgir” del espacio y que lograron mostrar cohesión en un momento en el que otros sectores opositores quedaron desdibujados.
En contraposición, el bloque Provincias Unidas —que integran dirigentes como Ignacio Torres o Gisela Scaglia— aparece debilitado. “Se equivocaron de estrategia. En vez de acompañar, buscaron marcar diferencias antes de tiempo”, lanzaron desde el PRO bonaerense.
El futuro en el Congreso y la tensión con los libertarios
El próximo desafío será el reacomodamiento parlamentario. Si bien en La Libertad Avanza aseguran que el PRO se integrará a un interbloque común, en el partido amarillo rechazan la idea de ser considerados un “bloque chico” o subordinado.
“Después de haber sido clave para sostener votaciones difíciles, no vamos a aceptar que nos subestimen”, señaló un legislador cercano a Ritondo, en respuesta a los dichos del presidente de Diputados, Martín Menem.
Por lo pronto, el PRO prepara un encuentro en los próximos días con dirigentes nacionales, bonaerenses y de la juventud del partido, con el objetivo de definir una estrategia política conjunta para 2026.
“Hay una nueva energía dentro del PRO. Ganamos territorio, recuperamos presencia y ahora queremos volver a influir en la toma de decisiones del Gobierno”, resumió un dirigente del entorno de Macri.
