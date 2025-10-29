Juicio por YPF: El Gobierno le pidió más tiempo para entregar los mails de Caputo, Massa y Cía.

Todo comienza cerca de las 12:00 p.m. hora de Buenos Aires (seguramente se demore hasta las 13:00 hs). La audiencia no durará más de dos horas y se espera que la sala 1703 de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito esté llena de representantes legales, periodistas, analistas y curiosos como yo que siguen el caso desde el primer día Todo comienza cerca de las 12:00 p.m. hora de Buenos Aires (seguramente se demore hasta las 13:00 hs). La audiencia no durará más de dos horas y se espera que la sala 1703 de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito esté llena de representantes legales, periodistas, analistas y curiosos como yo que siguen el caso desde el primer día

image Imagen publicada por Sebastián Maril en 'X'.

Los mails de Caputo, Massa y otros...

En septiembre de 2023, Loretta Preska condenó al país a pagar US$16.000 millones al fondo Burford y otros por la expropiación de la petrolera, y emplazó al Gobierno a presentar los mails y chat de funcionarios y exfuncionarios antes de este jueves 30 de octubre. Incluso advirtió que si la Argentina no cumplía la diligencia, podría ser objeto de sanciones.

La entrega de información está relacionada con la intención de los beneficiarios del fallo de descubrir si la propia YPF, Aerolíneas Argentinas, el Banco Central (BCRA) y el Banco Nación funcionan como "alter ego" de la República.

A principios de octubre, en una audiencia presidida por Preska, los demandantes insistieron en que los funcionarios usan chats y teléfonos personales para manejar asuntos de Estado y que hay evidencia pública de eso.

La magistrada reafirmó entonces su orden para que la Argentina otorgue los mails y chats de WhatsApp de Caputo, Massa y otros funcionarios, y emplazó al país a hacerlo antes de este jueves 30 y advirtió que la falta de cumplimiento podría derivar en sanciones, como inferencias adversas o medidas de desacato.

En las últimas horas, más precisamente, en la noche del martes, la defensa argentina presentó el escrito ante el juzgado de Loretta Preska en el que le informa que va a pedir a más de 30 funcionarios y exfuncionarios que "cooperen con la justicia y entreguen el contenido de sus dispositivos móviles".

Pero para ello, en el escrito, los abogados del país solicitaron que extienda el plazo hasta el 21 de noviembre.

