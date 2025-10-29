El inesperado cruce entre Beto Casella y Edith Hermida en Bendita: "Quedate en el barro"

Edith Hermida lamentó la posibilidad de que Beto Casella deje Bendita

Es preciso recordar que hace algunos días Edith Hermida habló sobre la posibilidad de que Beto Casella se vaya de El Nueve y lamentó que así fuera.

La periodista comentó que posee 27 años de aportes y destacó: "Estoy a cuatro años de jubilarme y obviamente que lo pienso".

No obstante, ante la versión que brindó Ángel de Brito sobre que sería la reemplazante de su actual compañero, dijo: "Todavía no es un hecho que me quede, estoy viendo. Me lo tomé con tranquilidad". "Para mí es difícil tomar una decisión porque lo amo a Beto", sumó.

"Todo es un tema, no es tan fácil irse", indicó y confesó que se encuentra "re angustiada" por la situación. Además, sobre la chance de que algunos se vayan y otros se queden admitió: "Yo creo que sí, que hay posibilidades de fractura. No lo puedo creer también. O sea, lo pienso y no lo puedo creer".

---------------------

Más noticias en Urgente24

Reabre baratísimo outlet y lugarcitos para merendar por $3.500

A Nancy Pazos no la apoyan ni sus hijos: Qué dijo uno de ellos

La película de 1 hora y 40 con un final imposible de adivinar

Chau Guido Kaczka: El Trece quiere rating y no importa a quién tenga que traer para conseguirlo

El pueblo argentino entre los más lindos del mundo desconocido por el turismo