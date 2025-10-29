En la noche del martes (28/10) se llevó una nueva emisión de Bendita e inesperadamente Beto Casella sorprendió a sus panelistas cuando, con humor, dejó en claro que lo extrañarán en el momento en que decida finalmente pasar a otro canal.
CADA VEZ MÁS LEJOS
El inesperado cruce entre Beto Casella y Edith Hermida en Bendita: "Quedate en el barro"
Beto Casella aprovechó su rol de conductor del programa de El Nueve para deslizar que ya tiene la decisión tomada de cambiar de canal en 2026.
En diálogo con Edith Hermida, histórica panelista del ciclo televisivo que se emite por El Nueve, comenzó diciendo: "Yo me voy a mandar a mudar de acá. ¿Y sabés como me van a extrañar, no?". "Vos no te vas una mierda", le contestó entre risas la periodista.
Asimismo, posteriormente la comunicadora lanzó un mensaje determinante cuando en referencia al armado de lo que será su nuevo programa le dijo: "De todas las que te vas a llevar, ninguna es como yo".
De todos modos, su declaración no lo “apichonó” y rápidamente retrucó con picardía: "Yo te saqué del barro, quedate en el barro". Y sumó tajante: "Te estoy ofreciendo progresar y vos te querés quedar acá".
Edith Hermida lamentó la posibilidad de que Beto Casella deje Bendita
Es preciso recordar que hace algunos días Edith Hermida habló sobre la posibilidad de que Beto Casella se vaya de El Nueve y lamentó que así fuera.
La periodista comentó que posee 27 años de aportes y destacó: "Estoy a cuatro años de jubilarme y obviamente que lo pienso".
No obstante, ante la versión que brindó Ángel de Brito sobre que sería la reemplazante de su actual compañero, dijo: "Todavía no es un hecho que me quede, estoy viendo. Me lo tomé con tranquilidad". "Para mí es difícil tomar una decisión porque lo amo a Beto", sumó.
"Todo es un tema, no es tan fácil irse", indicó y confesó que se encuentra "re angustiada" por la situación. Además, sobre la chance de que algunos se vayan y otros se queden admitió: "Yo creo que sí, que hay posibilidades de fractura. No lo puedo creer también. O sea, lo pienso y no lo puedo creer".
