Conductora supera rápido: El Trece queda atrás y ella celebra un contrato millonario

El Trece cierra un ciclo, pero ¿Adrián Suar deja abierta una ventana?

Pero atención, porque esta historia todavía tiene un capítulo pendiente. Adrián Suar, el reconocido gerente de programación de El Trece, apareció ante las cámaras de LAM y tiró una bomba que deja sabor a final abierto, con respecto a "Los 8 escalones": "Se levanta, pero va a volver, en algún momento va a volver. Ya muchos programas se han levantado y después volvieron". Al mismo tiempo que continuó diciendo: "Son momentos de la tele. En algún momento Pampita va a volver como van a volver 'los 8 escalones'".

