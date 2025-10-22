Conductora supera rápido: El Trece queda atrás y ella celebra un contrato millonario

La salida de Carolina "Pampita" Ardohain de El Trece tras la cancelación de "Los 8 escalones" en noviembre parecía el final de un ciclo televisivo, pero la realidad demuestra algo completamente diferente. La top model no conoce el significado de quedarse quieta, y mucho menos de lamentarse por una puerta que se cierra cuando hay todo un continente esperándola del otro lado.
Lo que parecía un golpe en su carrera televisiva se transformó en una gran oportunidad. DirecTV la eligió como su flamante imagen para toda Latinoamérica, y el anuncio cayó como una bomba en el ambiente del espectáculo. Pero hay más, mucho más. Durante su paso por "Ya fue todo", el programa de streaming de Jotax TV, la conductora dejó caer información jugosa sobre lo que se viene: "Hay muchas cosas lindas para el año que viene que va a estar el Mundial".
"Van a haber muchas cosas divertidas para hacer, así que termino el año con broche de oro. Me van a ver en el Mundial, voy a tener la suerte de estar ahí", añadió.
Alejandro Castelo, al frente de la entrevista, intentó arrancarle detalles específicos con una pregunta directa: "¿Entrevista con los jugadores?". Sin embargo, Pampita manejó la intriga como una profesional, dejando más preguntas que respuestas: "No puedo adelantar nada, pero sé que lo vamos a disfrutar todos. Tengo buen acceso con DirecTV, así que vamos a aprovechar".
El mensaje está claro: mientras algunos lamentan su partida de la televisión tradicional, ella ya está subida al avión rumbo al mayor espectáculo deportivo mundial. De los escalones del prime time argentino a las canchas del Mundial, Pampita vuelve a demostrar que su carrera nunca dependió de un solo canal, sino de su capacidad para reinventarse y aprovechar cada oportunidad que se le cruza en el camino.
El Trece cierra un ciclo, pero ¿Adrián Suar deja abierta una ventana?
Pero atención, porque esta historia todavía tiene un capítulo pendiente. Adrián Suar, el reconocido gerente de programación de El Trece, apareció ante las cámaras de LAM y tiró una bomba que deja sabor a final abierto, con respecto a "Los 8 escalones": "Se levanta, pero va a volver, en algún momento va a volver. Ya muchos programas se han levantado y después volvieron". Al mismo tiempo que continuó diciendo: "Son momentos de la tele. En algún momento Pampita va a volver como van a volver 'los 8 escalones'".
