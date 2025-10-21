Gabriel Goity, mejor conocido en el ambiente artístico como el puma Goity mantuvo una charla con Pablo Montagna en Radio Rivadavia y dejó en claro que cuando se trata de hablar con el corazón en la mano, no hay medias tintas. Los domingos se han convertido en el territorio ideal para las grandes conversaciones en "Pasa Montagna", y esta vez el turno fue para uno de los actores más viscerales del espectáculo argentino, que se despachó con todo: desde su presente arriba del escenario hasta su mirada sin concesiones sobre el mundo artístico.
"NO LO HARÍA"
¿Todos se arrepienten de 'Poné a Francella'?: El Puma Goity se sinceró
En una entrevista con Pablo Montagna, Gabriel Goity reflexionó sobre su presente y encendió la polémica al recordar su pasado.
El actor está en pleno furor con "Cyrano", esa pieza monumental que lo tiene como protagonista absoluto y que ya conquistó a más de 200 mil espectadores. Lo que distingue a esta producción del resto es su ambición desmedida, algo que Goity no duda en subrayar. Cuando la obra sale de gira, mantiene intacta toda su majestuosidad: "La condición era ir con todo. Generalmente, cuando hacés gira te piden reducir elenco y escenografía, pero no es el caso", manifestó con alegría.
La respuesta del público ha sido arrolladora, y el Puma lo sabe perfectamente. La gente agradece ver teatro de verdad, de esos montajes que te dejan pegado a la butaca y te recuerdan por qué este arte sigue vigente después de siglos. "El público agradece ver grandes obras de teatro, con muchos actores, escenografía, vestuario. Un clásico es clásico porque es una gran obra de teatro", sostuvo con firmeza.
Pero hay algo más profundo en esta historia. Para Goity, encarnar a Cyrano no es simplemente un papel más en su extensa carrera: es la culminación de un sueño que arrastra desde la juventud. "Todo el mundo sabía que el Cyrano era mi obra. Empecé a estudiar teatro por culpa de Cyrano. Cuando me llegó el llamado que esperé más de 40 años de 'el Cyrano es tuyo', se me llenó todo de preguntas", confesó, dejando entrever la emoción de quien finalmente abraza aquello que siempre quiso.
El Puma Goity celebra que los premios Martín Fierro incluyan al teatro
El reconocimiento al trabajo teatral también fue tema de charla. Goity festejó que los premios Martín Fierro incluyan al teatro junto al cine y la televisión. "Está muy bien que le den un Martín Fierro al cine, televisión y teatro", expresó, en un guiño a la necesidad de visibilizar un arte que muchas veces queda en segundo plano frente a la pantalla chica o grande.
Cuando la conversación viró hacia el streaming y las plataformas, el actor no ocultó su entusiasmo por proyectos como "El Encargado". "'El Encargado' me encantó, estoy con ganas de seguir haciendo cosas así", comentó. Sin embargo, ahí fue donde Goity mostró su lado más filoso y frontal. Arremetió sin piedad contra cierta postura snob que circula entre algunos colegas del ambiente. "Son pocos los que dicen que quieren hacer una película o serie por año. No son amigos míos, hay mucho impostor. Me da vergüenza ajena cuando dicen que no quieren trabajar, sos un estúpido", disparó sin anestesia.
"Hay que salir a laburar por vos y por todo el laburo que le das a la gente. Si Francella dice que quiere hacer un proyecto, labura un montón de gente. Hay que tener respeto por las figuras", sentenció.
Su postura sobre "Poné a Francella"
Y como si faltara munición, también tuvo palabras para quienes se quejan de que el teatro es aburrido. "El teatro no es aburrido, a lo sumo vas a ver espectáculos de mierda", lanzó. Al mismo tiempo que llevó a cabo un examen autocrítico de su propia carrera: "Yo no haría hoy otra vez 'Poné a Francella', fue hace 20 años".
