¿Todos se arrepienten de 'Poné a Francella'?: El Puma Goity se sinceró

Cuando la conversación viró hacia el streaming y las plataformas, el actor no ocultó su entusiasmo por proyectos como "El Encargado". "'El Encargado' me encantó, estoy con ganas de seguir haciendo cosas así", comentó. Sin embargo, ahí fue donde Goity mostró su lado más filoso y frontal. Arremetió sin piedad contra cierta postura snob que circula entre algunos colegas del ambiente. "Son pocos los que dicen que quieren hacer una película o serie por año. No son amigos míos, hay mucho impostor. Me da vergüenza ajena cuando dicen que no quieren trabajar, sos un estúpido", disparó sin anestesia.

"Hay que salir a laburar por vos y por todo el laburo que le das a la gente. Si Francella dice que quiere hacer un proyecto, labura un montón de gente. Hay que tener respeto por las figuras", sentenció.

Su postura sobre "Poné a Francella"

Y como si faltara munición, también tuvo palabras para quienes se quejan de que el teatro es aburrido. "El teatro no es aburrido, a lo sumo vas a ver espectáculos de mierda", lanzó. Al mismo tiempo que llevó a cabo un examen autocrítico de su propia carrera: "Yo no haría hoy otra vez 'Poné a Francella', fue hace 20 años".

Embed - Gabriel "Puma" Goity: "Me da VERGÜENZA AJENA cuando DICEN que NO QUIEREN TRABAJAR"

----------------------------------

Más contenido en Urgente24

Bronca total con Mercado Pago y su comunicado oficial: Qué dijo

Elecciones 2025: cuándo se vota, qué se vota, cómo se vota y cómo consultar el padrón electoral

El Nueve le hace la cruz a una de sus conductoras: "Está todo bastante picante"

Vuelve el outlet que genera furor total con sus increíbles ofertas