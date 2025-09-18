Teatro Colón fue escenario de un histórico concierto

El pasado miércoles, 17 de septiembre, el Teatro Colón abrió sus puertas a una noche que quedará en la memoria: la Orquesta Filarmónica de Qatar (OFQ) ofreció por primera vez un concierto en Argentina como parte de su gira sudamericana.
El evento se inscribió en la iniciativa global Años de Cultura, que busca tender puentes entre países a través de la música, el patrimonio y las industrias creativas.
El maestro Enrique Arturo Diemecke, ex Director General Artístico del Colón, regresó a la sala para dirigir a más de 70 músicos que unieron la tradición sinfónica occidental con la riqueza tonal del mundo árabe.
La velada fue un verdadero viaje musical. El virtuoso bandoneonista argentino Víctor Hugo Villena cautivó con una interpretación conmovedora de Aconcagua de Piazzolla, evocando la identidad nacional con cada nota.
El repertorio también incluyó composiciones de Dana Al Fardan y el Dr. Nasser Sahim, quienes aportaron obras inspiradas en las escalas tradicionales del maqam del Golfo, creando una atmósfera cargada de emoción y con tintes cinematográficos.
El concierto fue más que un espectáculo musical: se trató de un gesto de diplomacia cultural.
Kurt Meister, Director Ejecutivo de la OFQ, celebró el honor de compartir escenario en una de las salas más prestigiosas del mundo, resaltando el carácter universal de la música.
Gabriela Ricardes, Ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, elogió la iniciativa como una muestra concreta de colaboración internacional y destacó a Qatar como un socio clave en la agenda cultural de este año.
Fundada en 2007 por Su Alteza la Jequesa Moza bint Nasser, la OFQ está integrada por músicos de más de 28 países, muchos con experiencia en orquestas de renombre como la Filarmónica de Nueva York o la Sinfónica de la BBC. Su misión va más allá de la música: busca tender puentes culturales y consolidar el intercambio entre Oriente y Occidente.
