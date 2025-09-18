Sonidos de Catar en el Colon-46

Voces que destacan el valor de la cultura

El concierto fue más que un espectáculo musical: se trató de un gesto de diplomacia cultural.

Kurt Meister , Director Ejecutivo de la OFQ, celebró el honor de compartir escenario en una de las salas más prestigiosas del mundo, resaltando el carácter universal de la música.

Gabriela Ricardes, Ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, elogió la iniciativa como una muestra concreta de colaboración internacional y destacó a Qatar como un socio clave en la agenda cultural de este año.

Fundada en 2007 por Su Alteza la Jequesa Moza bint Nasser, la OFQ está integrada por músicos de más de 28 países, muchos con experiencia en orquestas de renombre como la Filarmónica de Nueva York o la Sinfónica de la BBC. Su misión va más allá de la música: busca tender puentes culturales y consolidar el intercambio entre Oriente y Occidente.

Sonidos de Catar en el Colon-73

