La miniserie de 8 episodios que esconde secretos aterradores

La crítica elogia a "Incontrolables", la miniserie con Mae Martin

Sin embargo, lo verdaderamente llamativo es cómo la crítica internacional ya ha comenzado a posicionarse respecto a esta producción antes de su estreno masivo. Kristy Puchko, de Mashable, no escatimó en elogios al advertir: "No le des al play en 'Wayward' a menos que estés preparado para entregarte a 8 horas de esta sensacional serie".

Por su parte, Ben Travers de IndieWire adopta una perspectiva más matizada pero igualmente intrigante: "Aunque puede que no pase a la historia como una de las historias de culto más sólidas que arrasan en televisión, 'Wayward' tiene menos problemas que peculiaridades. Solo hay que tener la mente abierta". Esta reflexión invita a considerar que estamos ante una propuesta que desafía convenciones y que requiere una disposición receptiva para ser plenamente apreciada.

image "Incontrolables", miniserie disponible en Netflix a partir del 25 de septiembre.

La estructura de ocho episodios que conforman "Incontrolables" estará disponible exclusivamente a través de Netflix. Esta decisión garantiza que los suscriptores tendrán acceso inmediato a la totalidad de la temporada, permitiendo ese consumo voraz que caracteriza a los thrillers más efectivos.

