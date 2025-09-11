La miniserie más adictiva que podés ver en una tarde sin esfuerzo

Con solo 6 episodios de 45 a 55 minutos, la serie está pensada para verse en una tarde, y cada vuelta de tuerca pone en duda las verdaderas intenciones de las dos protagonistas femeninas. La atmósfera es tan meticulosa que cada mirada, silencio o gesto funciona como un detonante de tensión que mantiene al espectador en vilo.

Además, el elenco se completa con Waleed Zuaiter, Anna Chancellor, Francesca Corney, Shalom Brune-Franklin, Karen Henthorn, Leo Suter y Tanya Moodie, quienes enriquecen la historia y muestran cómo las obsesiones pueden afectar a toda una familia.

Reacciones encontradas, pero hay consenso

Si bien obtuvo un puntaje de 86% en Rotten Tomatoes, la recepción no fue unánime, pero sí contundente en cuanto a actuación y construcción del thriller. Collider señaló: "Una serie increíblemente entretenida. Cada giro de la trama te mantiene en vilo -y hay muchos giros de la trama- y cada uno aumenta la tensión entre los dos personajes principales.". Por su parte, Variety destacó la química entre Cooke y Wright: "Lo que separa a 'The Girlfriend' de otras series similares es el dinamismo que Cooke y Wright aportan a la pantalla (...) su final dejará atónitos a la mayoría de los espectadores".

image Los críticos destacan la química entre Robin Wright y Olivia Cooke y las vueltas de la trama, aunque algunas reseñas son más críticas. La serie tiene un 86% en Rotten Tomatoes y cuestiona la obsesión y el poder.

Incluso críticas más tibias, como la de The Guardian, reconocen sus méritos y resaltan su tono provocador: "Este drama es la serie perfecta - y lo digo con amor - para los pervertidos (...) La veré entera, por supuesto por razones profesionales".

En definitiva, La novia plantea un juego psicológico intenso, que además obliga al espectador a cuestionarse constantemente sobre los límites del amor, la obsesión y la lealtad familiar. Una tarde frente a la pantalla puede ser suficiente para salir completamente atrapado… y con ganas de más.

