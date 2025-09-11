Llegó a Prime Video una miniserie que te va a absorber desde el primer minuto. Con apenas 6 episodios, este thriller psicológico te deja pensando quién manipula a quién en cada capítulo y qué está pasando realmente detrás de cada gesto. No es fácil despegarse, y lo mejor es que te mantiene en vilo hasta el final.
PARA MARATONEAR SIN PARAR
La miniserie más adictiva que podés ver en una tarde sin esfuerzo
Una nueva miniserie de Prime Video te va a atrapar con una trama de obsesión y secretos inesperados. Un gran thriller que no te deja adivinar quién juega sucio.
La miniserie que no te deja mirar hacia otro lado
"La novia" (en inglés "The Girlfriend"), se estrenó el 10 de septiembre de 2025 y adapta la novela de Michelle Frances en una versión que respira tensión desde el primer minuto. La historia gira alrededor de Laura Sanderson (Robin Wright), madre de Daniel, y su reacción ante Cherry Laine (Olivia Cooke), la nueva novia de su hijo.
Ella, una madre adinerada y controladora y su nuera, una joven que viene de un entorno más humilde. En ese choque se arma un drama repleto de celos, paranoia y una tensión emocional que roza lo incestuoso.
Laurie Davidson interpreta a Daniel, atrapado entre los deseos de su madre y su propia relación amorosa. Wright, además de actuar, dirigió tres episodios, aportando una mirada muy personal sobre cómo la obsesión maternal puede transformar la vida de todos los involucrados.
Con solo 6 episodios de 45 a 55 minutos, la serie está pensada para verse en una tarde, y cada vuelta de tuerca pone en duda las verdaderas intenciones de las dos protagonistas femeninas. La atmósfera es tan meticulosa que cada mirada, silencio o gesto funciona como un detonante de tensión que mantiene al espectador en vilo.
Además, el elenco se completa con Waleed Zuaiter, Anna Chancellor, Francesca Corney, Shalom Brune-Franklin, Karen Henthorn, Leo Suter y Tanya Moodie, quienes enriquecen la historia y muestran cómo las obsesiones pueden afectar a toda una familia.
Reacciones encontradas, pero hay consenso
Si bien obtuvo un puntaje de 86% en Rotten Tomatoes, la recepción no fue unánime, pero sí contundente en cuanto a actuación y construcción del thriller. Collider señaló: "Una serie increíblemente entretenida. Cada giro de la trama te mantiene en vilo -y hay muchos giros de la trama- y cada uno aumenta la tensión entre los dos personajes principales.". Por su parte, Variety destacó la química entre Cooke y Wright: "Lo que separa a 'The Girlfriend' de otras series similares es el dinamismo que Cooke y Wright aportan a la pantalla (...) su final dejará atónitos a la mayoría de los espectadores".
Incluso críticas más tibias, como la de The Guardian, reconocen sus méritos y resaltan su tono provocador: "Este drama es la serie perfecta - y lo digo con amor - para los pervertidos (...) La veré entera, por supuesto por razones profesionales".
En definitiva, La novia plantea un juego psicológico intenso, que además obliga al espectador a cuestionarse constantemente sobre los límites del amor, la obsesión y la lealtad familiar. Una tarde frente a la pantalla puede ser suficiente para salir completamente atrapado… y con ganas de más.
