Bochorno de Milei/Caputo: Designaron a exfuncionario K que renunció a las horas y en inglés

La renuncia en inglés

Dapena Fernández hizo pública su renuncia a la ANSV en a través de un mensaje en inglés en la red social LinkedIn: “Debido a problemas de incompatibilidad con respecto a la consultoría externa, actualmente no puedo asumir el cargo de Director Ejecutivo de la ANSV. Gracias por todos sus buenos deseos”, escribió.

image La renuncia en inglés de Dapena Fernández, claramente no estuvo destinada a Milei/Caputo sino con su trabajo en el exterior.

Cabe la pregunta: ¿nadie le había preguntado a Dapena Fernández si podía asumir en el cargo antes de designarlo o él se arrepintió por alguna razón? ¿o le habrán pedido que renuncie después de que trascendió en los medios su pasado como funcionario de Cristina Kirchner y Alberto Fernández? y otra incógnita: ¿no sabían Milei/Caputo que se terminaría conociendo el CV de Dapena Fernández con su paso por la gestión de kirchnerista?

Dapena Fernández, de la AA camporista a Milei

Nicolás Abelardo Dapena Fernández es reconocido como analista internacional y consultor. Trabajó con organizaciones como las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA). Está especializado en control de armas, terrorismo y análisis de conflictos internacionales.

image

Pero en su paso por la administración pública fue uno de los gerentes más importantes de Aerolíneas Argentinas en la era de dominio camporista. Según el periodista especializado en temas aeronáuticos, Norberto Dupesso, había sido designado por La Cámpora y Mariano Recalde.

Luego, Dapena Fernández se desempeñó como subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico durante la administración de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, un puesto más acorde con su área de conocimiento.

En ese cargo estuvo hasta 2019 cuando el presidente Alberto Fernández decidió disolver la subsecretaría y convertirla en una Dirección Nacional (Dirección Nacional de Lucha contra el Narcotráfico), bajo la órbita de la Subsecretaría de Investigación Criminal y Cooperación Judicial.

Ahora Dapena Fernández parece volver a un cargo que no cuadra con su especialidad, la ANSV, pero más extraño es lo de Milei que lo regresa al Estado a pesar de su pasado en el mundo K.

