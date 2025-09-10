La nueva miniserie de 7 episodios que arranca fuerte y no da respiro

Según entrevistas con Pelphrey, "la posibilidad de explorar cómo una persona común se ve arrastrada al crimen y al mismo tiempo intenta proteger lo que más ama es un desafío que siempre quise asumir".

Lo que dicen los críticos: Por qué 'Task' ya genera debate

La recepción inicial ya es positiva: Rotten Tomatoes reporta un 90% de aprobación basado en 48 críticas. MicropsiaCine.com destaca que "Ingelsby (...) sabe que los enredados guiones con interminables vueltas de tuerca están agotados y va al grano con lo que es verdaderamente importante: los seres humanos que habitan y atraviesan sus historias."

Por su parte, The Hollywood Reporter resalta la producción: “Está bien elaborada en muchos aspectos, con un reparto de primera, decorados minuciosamente trabajados (Keith Cunningham es el diseñador de producción) y una bella fotografía orientada a la naturaleza.” Y The Independent subraya la química Ruffalo–Pelphrey: "Mark Ruffalo está brillantemente dinámico en el sofisticado thriller del creador de 'Mare of Easttown'".

Lo que distingue a Task es cómo mezcla la tensión del crimen con los dilemas morales: Robbie termina cuidando al hijo de un narcotraficante mientras enfrenta las amenazas de la ley y de otros criminales, exponiendo la vulnerabilidad de sus seres queridos. La serie obliga al espectador a preguntarse hasta dónde justificaría un crimen por proteger a la familia, un tema que conecta directamente con las tragedias de Ben Davis en Ozark.

En definitiva, Task: Unidad Especial es un thriller que cuestiona la moral desde la intimidad familiar, con personajes bien escritos, riesgos y dilemas que prometen no dejar a nadie indiferente.

