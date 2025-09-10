HBO Max estrenó una miniserie intensa que logra atrapar al espectador desde el primer episodio con una combinación explosiva de crimen, tensión y dilemas morales. Este thriller oscuro y vertiginoso explora el choque entre la vida familiar y la ilegalidad, ofreciendo un retrato crudo de personajes que se ven empujados al límite de sus decisiones.
MUY TENSA Y ADICTIVA
La nueva miniserie de 7 episodios que arranca fuerte y no da respiro
Esta miniserie nueva de HBO Max ofrece una historia intensa que no te podés perder. Un thriller donde la moral y la lealtad chocan en un juego de gato y ratón.
Una miniserie que redefine el thriller
En Task: Unidad Especial (o simplemente Task), Tom Pelphrey interpreta a Robbie Prendergast, un trabajador de una empresa de saneamiento que roba casas de narcotraficantes en Filadelfia, mientras sostiene a su familia y a su sobrina de 21 años, Maeve (Emilia Jones).
La serie lo enfrenta a Mark Ruffalo, que encarna a Tom Brandis, un agente del FBI recientemente reincorporado tras una tragedia familiar. A ellos se suman Thuso Mbedu como la sargento detective Aleah, Raúl Castillo como Cliff Broward, cómplice y amigo de Robbie, y Jamie McShane y Sam Keeley como los integrantes del peligroso grupo de criminales.
La dinámica es inmediata: mientras Robbie planifica cada robo con cuidado, Brandis arma una fuerza especial para atraparlo. La historia combina el thriller criminal con la vida familiar, mostrando a un hombre que vive en dos mundos opuestos, muy parecido a lo que Marty Byrde enfrentaba en Ozark, aunque en 7 episodios que no permiten pausas.
Según entrevistas con Pelphrey, "la posibilidad de explorar cómo una persona común se ve arrastrada al crimen y al mismo tiempo intenta proteger lo que más ama es un desafío que siempre quise asumir".
Lo que dicen los críticos: Por qué 'Task' ya genera debate
La recepción inicial ya es positiva: Rotten Tomatoes reporta un 90% de aprobación basado en 48 críticas. MicropsiaCine.com destaca que "Ingelsby (...) sabe que los enredados guiones con interminables vueltas de tuerca están agotados y va al grano con lo que es verdaderamente importante: los seres humanos que habitan y atraviesan sus historias."
Por su parte, The Hollywood Reporter resalta la producción: “Está bien elaborada en muchos aspectos, con un reparto de primera, decorados minuciosamente trabajados (Keith Cunningham es el diseñador de producción) y una bella fotografía orientada a la naturaleza.” Y The Independent subraya la química Ruffalo–Pelphrey: "Mark Ruffalo está brillantemente dinámico en el sofisticado thriller del creador de 'Mare of Easttown'".
Lo que distingue a Task es cómo mezcla la tensión del crimen con los dilemas morales: Robbie termina cuidando al hijo de un narcotraficante mientras enfrenta las amenazas de la ley y de otros criminales, exponiendo la vulnerabilidad de sus seres queridos. La serie obliga al espectador a preguntarse hasta dónde justificaría un crimen por proteger a la familia, un tema que conecta directamente con las tragedias de Ben Davis en Ozark.
En definitiva, Task: Unidad Especial es un thriller que cuestiona la moral desde la intimidad familiar, con personajes bien escritos, riesgos y dilemas que prometen no dejar a nadie indiferente.
