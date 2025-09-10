"Bloqueemos Todo": Imágenes de la protesta en Francia tras la caída de Bayrou

Manifestantes de 'Bloqueemos todo', así llaman a la jornada de este miércoles, junto a alrededor de 175 mil manifestantes, han provocado incendios en cafeterías, han vandalizado autos y se han enfrentado con la policía en enfrentamientos en ciudades como París, Toulouse y Montpellier.

image Vandalismo y barricadas en Francia, en plena ola de protestas | GENTILEZA EFE

Alrededor de 250 personas fueron detenidas mientras manifestantes incendiaban contenedores, bloqueaban rutas y se enfrentaban a las fuerzas de seguridad. Según reportan los medios parisinos, una multitud de insurrectos bloqueó la entrada al instituto Hélène Boucher, en París.

Fred, representante de la rama de transporte público RATP del sindicato CGT, se expresó en una manifestación en París, en relación al nuevo premier.

"Es la misma mierda, es lo mismo, Macron es el problema, no los ministros", dijo a Reuters. "Los ministros, son un problema, pero es más Macron y su forma de trabajar, lo que significa que tiene que irse.", lanzó.

Del mismo modo, Claire, una estudiante de primer año de secundaria en París, aseguró ante The Guardian que la manifestación de este miércoles, la que la congregó, era la primera protesta en la que participaba:

Es mi primera barricada... Estoy haciendo esto para protestar contra la desigualdad: hay una brecha creciente entre los muy ricos y los pobres Es mi primera barricada... Estoy haciendo esto para protestar contra la desigualdad: hay una brecha creciente entre los muy ricos y los pobres

Además, un estudiante tras ser dispersado con gases lacrimógenos, lamentó: "Estoy aquí porque, en medio de esta crisis política, nadie está mencionando lo que realmente me importa: la crisis climática. No hay una política a largo plazo sobre el planeta."

Marie, una profesora universitaria de Niza, también compartió su indignación:

"Hay una acumulación de frustración en Francia. Protesté contra el aumento de la edad de jubilación en 2023 y nadie ha estado escuchando en lo más alto. Esto no es el tipo de mundo en el que quiero vivir, donde los pobres se empobrecen cada vez más. La gente está enojada y decidida a hacerse escuchar".

