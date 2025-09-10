Más de doscientos focos de protestas y manifestaciones estallan en varios puntos de Francia, con barricadas, vandalismo, disturbios con la Policía y autos prendidos fuegos, lo que ilustra el actual escenario de crisis política que se vive, en medio del advenimiento de un nuevo primer ministro, designado por Emmanuel Macron, tras la caída en desgracia de François Bayrou, destituido por la oposición en un contexto en el que las distintas fuerzas se dirimen el control del poder dentro del Congreso, al no contar con mayoría parlamentaria.
ESTALLIDO POPULAR
"Bloqueemos Todo": Imágenes de la protesta en Francia tras la caída de Bayrou
Una ola de protestas sacude Francia, en la misma jornada en la que asume un nuevo primer ministro designado por Macron. El estallido social y la crisis de institucionalidad en medio de la fragmentación politica en el Congreso.
El hasta ahora ministro de Defensa de Francia, Sébastien Lecornu, asumió este miércoles como nuevo primer ministro de Francia, ungido con el cetro de la dirección de Macron, un día después de que François Bayrou fuera destituido de su cargo de premier tras perder el voto de confianza en el Parlamento francés, y en pleno panorama de vaivenes en el Ejecutivo, con tres anteriores primeros ministros derrocados por mociones de censura o por no pasar los votos de confianza en el Congreso.
Protestas en Francia intentan voltear al gobierno de Macron
En Francia, la administración de Emmanuel Macron desplegó este miércoles en todo el estado nacional alrededor de 80 mil agentes de la policía antidisturbios para aplacar la jornada de protestas, en medio de la asunción del nuevo primer ministro, el cuarto en lo que va de este año.
Manifestantes de 'Bloqueemos todo', así llaman a la jornada de este miércoles, junto a alrededor de 175 mil manifestantes, han provocado incendios en cafeterías, han vandalizado autos y se han enfrentado con la policía en enfrentamientos en ciudades como París, Toulouse y Montpellier.
Alrededor de 250 personas fueron detenidas mientras manifestantes incendiaban contenedores, bloqueaban rutas y se enfrentaban a las fuerzas de seguridad. Según reportan los medios parisinos, una multitud de insurrectos bloqueó la entrada al instituto Hélène Boucher, en París.
Fred, representante de la rama de transporte público RATP del sindicato CGT, se expresó en una manifestación en París, en relación al nuevo premier.
"Es la misma mierda, es lo mismo, Macron es el problema, no los ministros", dijo a Reuters. "Los ministros, son un problema, pero es más Macron y su forma de trabajar, lo que significa que tiene que irse.", lanzó.
Del mismo modo, Claire, una estudiante de primer año de secundaria en París, aseguró ante The Guardian que la manifestación de este miércoles, la que la congregó, era la primera protesta en la que participaba:
Además, un estudiante tras ser dispersado con gases lacrimógenos, lamentó: "Estoy aquí porque, en medio de esta crisis política, nadie está mencionando lo que realmente me importa: la crisis climática. No hay una política a largo plazo sobre el planeta."
Marie, una profesora universitaria de Niza, también compartió su indignación:
"Hay una acumulación de frustración en Francia. Protesté contra el aumento de la edad de jubilación en 2023 y nadie ha estado escuchando en lo más alto. Esto no es el tipo de mundo en el que quiero vivir, donde los pobres se empobrecen cada vez más. La gente está enojada y decidida a hacerse escuchar".
