Scott Bessent a Bill Pulte: "Te voy a dar un puñetazo en la cara"

el secretario de Transporte, Sean Duffy;

el secretario de Comercio, Howard Lutnick;

el secretario del Interior, Doug Burgum;

la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins;

la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard;

la administradora de la SBA (Small Business Administration o Agencia Federal de Pequeños Negocios de Estados Unidos), Kelly Loeffler;

el director de Medicare y Medicaid, Mehmet Oz; e

el inversor de capital riesgo, David Sacks, socio de Palihapitiya en el podcast 'All In'.

Bill-Pulte Bill Pulte.

El choque

En medio del bullicio del cóctel, Bessent arremetió contra Pulte con una diatriba repleta de improperios. El secretario del Tesoro había oído el relato de varias personas que el director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda había hablado mal de él a Trump, según dijo una persona cercana. No iba a enfrascarse en cháchara como si nada pasara.

"¿Por qué demonios le hablas de mí al Presidente? ¡Que te jodan!", le dijo Bessent a Pulte. "Te voy a dar un puñetazo en la cara".

Un testigo presencial y otras 4 personas familiarizadas con lo sucedido me describieron la escena. El único punto en el que discreparon fue si fue Bessent o Pulte quien inició la conversación.

A ellos y a otras personas que describieron el conflicto se les concedió el anonimato debido a la delicadeza de la situación.

Pulte parecía aturdido, y el tenso encuentro provocó la intervención del copropietario y tesorero del club, Omeed Malik, según 3 personas. Pero Bessent no se dejó vencer y trató de que expulsaran a Pulte, según el testigo.

—Soy yo o él —le dijo Bessent a Malik—. Dime quién se larga de aquí.

Añadió: “O podríamos salir a la calle... ”.

—¿Para hacer qué? —preguntó Pulte—. ¿Para hablar?

—No —respondió Bessent—. Te voy a dar una paliza.

Para calmar la situación, Malik separó a los hombres y acompañó a Bessent a otra parte del club para que se calmara.

Durante la cena, Bessent y Pulte se sentaron en extremos opuestos de la mesa, y la fiesta transcurrió sin más incidentes.

Bessent, Pulte, Malik y la Casa Blanca declinaron hacer comentarios.

javier-milei-y-scott-bessentjpg Scott Bessent cuando visitó a Javier Milei.

El trasfondo

El enfrentamiento —que un miembro de Trump calificó de "loco" y otro de "desquiciado"— subraya las sorprendentes tensiones entre los principales funcionarios de Trump encargados de trabajar en los asuntos económicos más sensibles del país.

Trump anunció en mayo que Bessent, Lutnick y Pulte colaborarían en un plan para privatizar Fannie Mae y Freddie Mac, los organismos federales de financiación de la vivienda que Pulte supervisa.

En las últimas semanas, Pulte ha liderado una iniciativa que podría colocar hasta 15% de Fannie Mae y Freddie Mac en los mercados de capitales.

Pero, entre bastidores, ambos hombres se han enfrentado en una especie de guerra territorial sobre los gigantes hipotecarios, así como otros asuntos económicos, según me dijeron 4 allegados a Trump.

Bessent cree, según algunas personas familiarizadas con el conflicto, que Pulte se ha inmiscuido en asuntos que el secretario considera de su competencia.

Pulte, añaden, se ha irritado ante la amenaza de ser manipulado.

Para complicar toda la dinámica, según aliados de la Administración Trump que siguen de cerca el drama, se encuentran los estrechos vínculos de Pulte con Howard Lutnick.

El secretario de Comercio y Bessent han tenido una relación complicada desde la transición, cuando ambos compitieron por el puesto en el Tesoro. Esto ha generado una gran desconfianza en cualquier proyecto conjunto del trío.

Fue por eso que Bessent, que siente que no tiene tiempo para dramas y calumnias dada su enorme responsabilidad, según una persona cercana a él, se puso furioso cuando vio a Pulte el miércoles.

Ambos hombres mantienen relaciones estrechas con Trump y son conocidos dentro de la órbita del Presidente por competir abiertamente por influencia y poder, aunque de diferentes maneras.

trump lutnick.webp Howard Lutnick en la Sala Oval con Donald Trump.

Los personajes

Bessent, quien públicamente se presenta como alguien de voz suave, se ha ganado la confianza de Trump como una presencia tranquilizadora para los mercados, en medio de las impredecibles maniobras del Presidente con respecto a los aranceles y otros asuntos económicos.

Operador cauteloso, considerado una "influencia moderadora" en la Administración, el multimillonario Bessent, exgestor de fondos de cobertura ha superado su antigua asociación con el megadonante demócrata George Soros y ahora es considerado uno de los aliados más cercanos de Trump.

Mientras tanto, Pulte, un impetuoso hombre de 37 años con 3 millones de seguidores en X, ha adoptado una postura más agresiva en su discreto puesto.

Heredero de una familia que amasó una fortuna construyendo viviendas, Pulte despidió rápidamente a más de 100 empleados de Fannie y Freddie mientras asumía el control directo de las entidades financieras inmobiliarias clave, a menudo implementando nuevas iniciativas en X.

En las últimas semanas, su prestigio en la Casa Blanca y en el mundo MAGA en general ha aumentado, ya que ha utilizado su cargo para iniciar investigaciones hipotecarias contra varios críticos del Presidente.

Sus esfuerzos por atacar a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, alegando que solicitó hipotecas para varias residencias "principales", han redoblado la presión sobre la Reserva Federal, mientras Trump presiona para bajar las tasas de interés.

Trump intentó despedir a Cook, designada por Joe Biden, el mes pasado. Ella ha calificado las acusaciones de infundadas y ha interpuesto una demanda para impugnar su destitución. El caso está pendiente.

lisa-d-cook.jpg Lisa Cook, una víctima de Bill Pulte.

Compitiendo

Bessent y Pulte han estado en posiciones opuestas en el debate sobre si Trump debería despedir al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

Bessent, tal como adelantaron mis colegas Megan Messerly y Victoria Guida a principios de este año, había advertido en privado que tal decapitación desestabilizaría los mercados financieros.

Pulte, por su parte, ha pedido repetidamente la dimisión de Powell y ha sostenido que Trump tiene la facultad de despedirlo con justa causa, basándose en su presunta mala gestión de las costosas renovaciones de la sede de la Reserva Federal.

Pulte incluso entregó a Trump un borrador de carta de despido de Powell, según informó The Washington Post en julio.

El altercado del miércoles tampoco fue la primera vez que Bessent tuvo un altercado con un colega de Trump.

En abril, confrontó a Elon Musk a las afueras del Despacho Oval, acusando al magnate tecnológico —quien entonces dirigía su iniciativa para la Eficiencia del Departamento de Gobierno— en una diatriba repleta de blasfemias, de actuar a sus espaldas para asegurar a su candidato elegido, Gary Shapley, como comisionado interino del IRS (organismo recaudador de impuestos).

Bessent promovía a otro hombre, el subsecretario del Tesoro, Michael Faulkender, para que asumiera el cargo, y quitarlo de su lado. Al menos logró que Faulkender dejara el Tesoro a finales del mes pasado, tras solo 5 meses en el cargo."

