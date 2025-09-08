¿El dolor de espalda está afectando tu intimidad? Prueba esto

Evita doblar la columna

A la hora de tener relaciones sexuales, Harvard dice que debes evitar doblar la columna hacia atrás. En vez de eso, procura mantener la espalda recta o ligeramente inclinada hacia adelante.

Flexiona las rodillas

Harvard también recomienda flexionar las rodillas al inclinarse hacia adelante durante la intimidad. "Mantener las rodillas rectas al inclinarse hacia adelante ejerce demasiada presión sobre la zona lumbar", advierte.

Ten una almohada cerca

Durante el sexo, también hay que procurar no acostarse boca abajo o boca arriba con las piernas extendidas. De acuerdo con Harvard: "Si puede, mantenga las caderas flexionadas para aliviar la presión en la zona lumbar. Usar almohadas puede ayudar".

Elige una posición sexual que favorezca la espalda

Hay posiciones sexuales que pueden ser mejores que otras cuando se trata de tener sexo y cuidar la columna. Harvard sugiere probar posturas sexuales que favorezcan la espalda, por ejemplo, "acostarse de lado con las caderas y las rodillas ligeramente dobladas".

Evita las relaciones sexuales extensas e intensas

Si te molesta la espalda, los expertos sugieren limitar el tiempo y la intensidad del sexo. "No intentes tener relaciones sexuales prolongadas y vigorosas", indican. Recuerda que lo importante es disfrutar.

Prueba sexo en el agua

¿Sabías que tener relaciones sexuales en el agua puede aliviar un poco la tensión de la espalda? De acuerdo con Harvard, esto es posible porque el agua ofrece apoyo. Así que prueba tendiendo sexo en una piscina o un jacuzzi.

Ten paciencia, mucha paciencia

Finalmente, procura que no te falte la paciencia. "No intente reanudar las relaciones sexuales demasiado pronto después de un episodio de dolor de espalda", insiste Harvard.

De acuerdo con los expertos, si el dolor de espalda regresa al reanudar las relaciones sexuales, es mejor esperar algunos días para tener otra vez sexo.

Aunque, en caso de que el dolor persista o empeore, la recomendación es clara: consulte a un médico.

