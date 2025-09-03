7 cosas que puedes hacer a diario para aliviar el dolor de espalda

He aquí algunos hábitos diarios recomendados por la Universidad en Davis, California (UC Davis), para aliviar el dolor lumbar y mantener la espalda sana:

Haz este ejercicio

Puede que hacer ejercicio sea lo último en lo que pienses cuando tienes dolor de espalda, sin embargo, el ejercicio puede ayudar a combatir esta molestia y evitar que se repita. La UC Davis recomienda dedicar unos minutos cada día a realizar un par de ejercicios sencillos para el core. Otro ejercicio que puede ayudar a combatir el dolor de espalda es salir a caminar.

Estírate

Otra recomendación es estirarte todos los días. Según la UC Davis este simple hábito diario puede promover la salud de la columna. Y es que, según los expertos, "muchos problemas de espalda se deben a la tensión muscular", y estirarte puede ayudar a que los músculos estén menos tensos.

Siéntate bien

Mantener una mala postura mientras se está sentado puede contribuir a que aparezca el dolor lumbar. "Si su postura al sentarse es mala, los discos de la columna lumbar se cargan aún más que al estar de pie", explican. Recuerde, no sólo es importante sentarse bien, sino también levantarse en algunos momentos si está sentado por mucho tiempo.

Levanta peso de forma correcta

Uno de los motivos por los que podría doler la espalda es por levantar peso de manera incorrecta. Esto puede generar tensión muscular. En caso de que tenga que levantar objetos pesados, la UC Davis aconseja contraer los músculos de las piernas, no los de la espalda. De ser necesario, no dude en buscar ayuda.

Disminuye la presión en la espada al dormir

¿Sabías que dormir boca arriba ejerce presión sobre la columna vertebral? Lo advierte la UC Davis y sugiere levantar un poco las rodillas con ayuda a una almohada debajo para reducir la presión en la espalda. Ahora, en caso de dormir de lado, puede colocar la almohada entre sus piernas.

Procura tener un peso saludable

El sobrepeso y la obesidad contribuyen a diversas enfermedades y también pueden estar detrás del dolor de espalda. "El sobrepeso sobrecarga la espalda", indican. En ese sentido, busca maneras de mantener un peso saludable, que finalmente también podría traducirse en una mejor salud en general.

Deja de fumar

Probablemente muchos estén pensando en este momento ¿Qué tiene que ver el dolor de espalda con el mal hábito de fumar? "Fumar restringe el flujo sanguíneo a los discos que amortiguan las vértebras. Esto podría acelerar la degeneración discal", explican. Sin duda, reducir el dolor de espalda es otro gran motivo para deshacerse del cigarrillo.

