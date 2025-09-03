El dolor de espalda o dolor lumbar es una molestia extremadamente común. De hecho, se considera una de las principales causas de discapacidad en todo el mundo y es una de las razones más frecuentes por las que las personas visitan al médico. ¿Lo has tenido alguna vez?
NATURALMENTE
7 cosas que puedes hacer a diario para aliviar el dolor de espalda
Si alguna vez has tenido dolor de espalda, entonces sabes lo incómodo que es. He aquí algunas cosas que ayudan a aliviar el dolor y tener una espalda sana.
Este dolor puede ser provocado por varios factores, como estrés, torceduras musculares, levantamiento de peso, enfermedades como artritis, y más.
Afortunadamente, hay varias maneras de prevenir y combatir el dolor de espalda.
Si bien, a menudo cuando aparece este dolor, las personas recurren a medicamentos para calmar la molestia rápidamente, es importante saber que hay algunas cosas que se pueden hacer a diario para aliviar el dolor lumbar.
Entonces, ¿Qué hacer cuando hay dolor de espalda? ¿Cómo aliviar el dolor de espalda? ¿Cómo prevenir el dolor de espalda de manera natural?
He aquí algunos hábitos diarios recomendados por la Universidad en Davis, California (UC Davis), para aliviar el dolor lumbar y mantener la espalda sana:
Haz este ejercicio
Puede que hacer ejercicio sea lo último en lo que pienses cuando tienes dolor de espalda, sin embargo, el ejercicio puede ayudar a combatir esta molestia y evitar que se repita. La UC Davis recomienda dedicar unos minutos cada día a realizar un par de ejercicios sencillos para el core. Otro ejercicio que puede ayudar a combatir el dolor de espalda es salir a caminar.
Estírate
Otra recomendación es estirarte todos los días. Según la UC Davis este simple hábito diario puede promover la salud de la columna. Y es que, según los expertos, "muchos problemas de espalda se deben a la tensión muscular", y estirarte puede ayudar a que los músculos estén menos tensos.
Siéntate bien
Mantener una mala postura mientras se está sentado puede contribuir a que aparezca el dolor lumbar. "Si su postura al sentarse es mala, los discos de la columna lumbar se cargan aún más que al estar de pie", explican. Recuerde, no sólo es importante sentarse bien, sino también levantarse en algunos momentos si está sentado por mucho tiempo.
Levanta peso de forma correcta
Uno de los motivos por los que podría doler la espalda es por levantar peso de manera incorrecta. Esto puede generar tensión muscular. En caso de que tenga que levantar objetos pesados, la UC Davis aconseja contraer los músculos de las piernas, no los de la espalda. De ser necesario, no dude en buscar ayuda.
Disminuye la presión en la espada al dormir
¿Sabías que dormir boca arriba ejerce presión sobre la columna vertebral? Lo advierte la UC Davis y sugiere levantar un poco las rodillas con ayuda a una almohada debajo para reducir la presión en la espalda. Ahora, en caso de dormir de lado, puede colocar la almohada entre sus piernas.
Procura tener un peso saludable
El sobrepeso y la obesidad contribuyen a diversas enfermedades y también pueden estar detrás del dolor de espalda. "El sobrepeso sobrecarga la espalda", indican. En ese sentido, busca maneras de mantener un peso saludable, que finalmente también podría traducirse en una mejor salud en general.
Deja de fumar
Probablemente muchos estén pensando en este momento ¿Qué tiene que ver el dolor de espalda con el mal hábito de fumar? "Fumar restringe el flujo sanguíneo a los discos que amortiguan las vértebras. Esto podría acelerar la degeneración discal", explican. Sin duda, reducir el dolor de espalda es otro gran motivo para deshacerse del cigarrillo.
------------
Más noticias en Urgente24
El pequeño hábito que puedes copiar de las personas más longevas del mundo
Estudio revela la dieta que reduce el riesgo de múltiples enfermedades crónicas
¿Tienes más de 60? Aquí hay 3 ejercicios simples para mejorar tu equilibrio
Cómo se toma el aceite de oliva para la artritis: Esto dicen los expertos
Oncólogo reduce su riesgo de cáncer haciendo esto 3 veces a la semana