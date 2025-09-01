Cómo se toma el aceite de oliva para la artritis: Esto dicen los expertos

¿Por qué el aceite de oliva es bueno para la artritis?

Estos beneficios del aceite de oliva para el manejo de la artritis puede deberse a varios mecanismos. Uno de ellos es el oleocantal, un compuesto natural con propiedades similares a las de los antiinflamatorios comunes.

"El oleocantal inhibe la actividad de las enzimas COX, con una acción farmacológica similar a la del ibuprofeno", afirma el Dr. el doctor José M. Ordovás, director de nutrición y genómica del Centro de Investigación de Nutrición Humana sobre el Envejecimiento Jean Mayer del USDA en la Universidad Tufts de Boston, de acuerdo con un artículo de Arthritis Foundation.

Por otra parte, el aceite de oliva es rico en otros polifenoles que ayudan a reducir la inflamación. La artritis causa inflamación en una o más articulaciones.

"Experimentos en humanos, animales y de laboratorio han demostrado que los polifenoles del aceite de oliva extra virgen combaten eficazmente la inflamación y mejoran los síntomas de artritis en las articulaciones y en todo el cuerpo", agregan.

Asimismo, el aceite de oliva virgen extra es rico en antioxidantes, como la vitamina E y los compuestos fenólicos que, según The Arthritis Movement, pueden ayudar a reducir la degeneración del cartílago.

¿Cuánto aceite de oliva consumir?

De acuerdo con The Arthritis Movement se debe incluir de 2 a 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra en la dieta a diario.

En Arthritis Foundation coinciden y recomiendan consumir de 2 a 3 cucharadas de este alimento todos los días.

Puedes incorporar el aceite de oliva virgen extra a tu dieta de varias maneras, desde salsa para mojar pan o para rociar ensaladas, hasta usarlo para saltear y asar alimentos.

Beneficios del aceite de oliva

Tiene propiedades antibacterianas

Mejora la salud del intestino

Reduce el riesgo de diabetes tipo 2

Contribuye a la pérdida de peso

Tiene propiedades antiinflamatorias

Reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular

Tiene propiedades antioxidantes

Ayuda a reducir el colesterol

Mejora la salud del cerebro

Promueve un envejecimiento saludable

