8 alimentos con proteínas que una dietista sugiere comer cada semana

Pistachos

Los pistachos no solo son sabrosos, sino que también tienen un gran valor nutricional. Las proteínas es una de sus ventajas. De hecho, Manaker dice que los pistachos aportan los nueve aminoácidos esenciales.

Una porción de 28 gramos aporta aproximadamente 6 gramos de proteína, según el USDA, escribe Manaker.

Huevos

Los huevos son un superalimento. La dietista dice que contienen proteínas de alta calidad con todos los aminoácidos esenciales. Además son sumamente versátiles para incluir en la dieta.

Un huevo grande contiene 6 g de proteína, de acuerdo con el USDA.

Lentejas

Las lentejas son un alimento muy completo nutricionalmente hablando. La experta indica que son ricas en fibra, proteínas, folato, potasio y hierro. Además tienen efecto saciante.

Este alimento aporta 9 g de proteína por cada media taza, según el USDA.

Pollo

Sin duda, una de las fuentes de proteínas más conocidas y recomendadas es el pollo, un alimento que se puede disfrutar de muchas maneras.

Manaker describe la cantidad de proteínas del pollo como "impresionante". El USDA detalla que una porción de 85 g proporciona 26 g de proteína.

Yogur griego

Para quienes están interesados en alimentos proteicos que no sean carne, el yogur puede ser un aliado.

La dietista escribe que este alimento (200 g) contiene 20 g de proteína y los nueve aminoácidos esenciales. Además su contenido de proteínas es más altos que el de otros tipos de yogur.

Pescado

Uno de los mejores alimentos para comer, no sólo para obtener proteínas, es el pescado. La dietista dice que tiene beneficios cardiovasculares, neurocognitivos y psicológicos.

En cuanto a la cantidad de proteínas, para tener idea, una porción de 3 onzas de salmón contiene 22 g de proteína, según el USDA

Quinoa

La quinoa es una gran opción para quienes buscan incorporar proteínas de origen vegetal a la dieta. Además, la dietista destaca que este alimento está repleto de fibra y antioxidantes.

¿Cuánta proteína tiene la quinoa? El USDA señala que una taza de quinoa cocida aporta 8 g de proteína, indica Manaker.

Tofu

Otra fuente de proteína de origen vegetal es el tofu, que se elabora a partir de la leche de soja.

De acuerdo con Manaker, el tofu es rico en calcio y cobre, y aporta 22 g de proteína por media taza, de acuerdo con el USDA.

-----------

Más noticias en Urgente24

Hígado sano: Coma esta potente fruta aprobada por un hepatólogo

¿Qué pasa con el corazón cuando comes palta (aguacate) regularmente?

Este es el secreto para reducir tu riesgo de diabetes en un 31%

El hábito de 3 minutos que aumenta la longevidad y debes hacer al despertar

Harvard lo dice: Estas son las 3 mejores vitaminas para obtener energía