Hígado sano: Coma esta potente fruta aprobada por un hepatólogo

Esto se debe, según el experto, al alto contenido de polifenoles y antocianina de los arándanos, ambos con efectos antioxidantes.

“Los arándanos promueven la salud del hígado al reducir el estrés oxidativo, disminuir la inflamación, mejorar el metabolismo de las grasas y proteger contra la fibrosis e incluso los cambios cancerosos”, agregó.

Hay estudios que también lo confirman.

El sitio especializado Medical News Today (MNT) cita un estudio de 2013 en ratas que halló que los suplementos de jugo de arándanos podrían aumentar la capacidad antioxidante en el hígado.

"El estudio también sugiere que el jugo de arándano podría ayudar a aliviar la fibrosis hepática", agregaron.

Beneficios de los arándanos

Los arándanos son muy beneficiosos para la salud. No sólo pueden ayudar a cuidar el hígado, sino que también proporcionan otras ventajas a quienes los incluyen en la dieta de manera regular.

He aquí otros beneficios para destacar de los arándanos:

Ayudan a reducir la inflamación

Reducen el riesgo de enfermedades del corazón

Ayudan a bajar la presión arterial

Protegen contra el envejecimiento

Protegen contra el cáncer

Ayudan a mantener la función cerebral

Mejoran la memoria

Pueden tener efecto antidiabéticos

Ayudan a combatir las infecciones urinarias

Reducen el daño muscular luego del ejercicio

luego del ejercicio Ayudan a prevenir un derrame cerebral

En general, se recomienda consumir entre media taza y una taza de arándanos al día para aprovechar sus beneficios.

¿Cómo mantener un hígado sano?

Es posible que los arándanos ayuden a tener un hígado sano, pero no es lo único que hay que hacer para evitar enfermedades hepáticas.

Aquí hay algunas recomendaciones de la American Liver Foundation para cuidar la salud del hígado:

Mantenga un hígado sano manteniendo un peso saludable

Consuma una dieta equilibrada para mantener un hígado sano

Haga ejercicio regularmente para promover un hígado sano

Evite las toxinas

Consuma alcohol responsablemente para mantener un hígado sano

Evite el consumo de drogas ilegales

Evite las agujas contaminadas

Busque atención médica si está expuesto a sangre

No comparta artículos de higiene personal

Practique sexo seguro

Lávese las manos

Siga las instrucciones de todos los medicamentos

Vacúnate contra la hepatitis

