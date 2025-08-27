El hígado es uno de esos órganos que ha tomado relevancia en los últimos años debido a la incidencia de enfermedades, especialmente, de la enfermedad del hígado graso no alcohólico que, se cree, puede estar relacionada con la dieta y hábitos poco saludables. Pero, ¿Podría una pequeña fruta ayudar a proteger el hígado? Sí, conoce cuál.
SALUD HEPÁTICA
Hígado sano: Coma esta potente fruta aprobada por un hepatólogo
Si quiere cuidar la salud de su hígado, comience por incluir esta fruta con propiedades antioxidantes a su dieta.
¿Qué fruta es buena para el hígado?
Una de las mejores frutas del mundo podría también serlo para la salud hepática. Se trata de los arándanos.
Los arándanos son una fruta pequeña, pero muy poderosa. Este alimento es rico en fibra, vitamina C, vitamina A, vitamina B6, vitamina K, vitamina E, magnesio, cobre y más.
No hay duda de la riqueza nutricional de este alimento, pero se ha dicho que realmente su mayor poder se encuentra en sus antioxidantes.
“Los arándanos son una de las frutas más estudiadas para la protección del hígado, y son muy potentes”, dijo el Dr. Anthony Martínez, MD, hepatólogo y profesor asociado de medicina en la Universidad de Buffalo, según el sitio especializado Parade.
Esto se debe, según el experto, al alto contenido de polifenoles y antocianina de los arándanos, ambos con efectos antioxidantes.
“Los arándanos promueven la salud del hígado al reducir el estrés oxidativo, disminuir la inflamación, mejorar el metabolismo de las grasas y proteger contra la fibrosis e incluso los cambios cancerosos”, agregó.
Hay estudios que también lo confirman.
El sitio especializado Medical News Today (MNT) cita un estudio de 2013 en ratas que halló que los suplementos de jugo de arándanos podrían aumentar la capacidad antioxidante en el hígado.
"El estudio también sugiere que el jugo de arándano podría ayudar a aliviar la fibrosis hepática", agregaron.
Beneficios de los arándanos
Los arándanos son muy beneficiosos para la salud. No sólo pueden ayudar a cuidar el hígado, sino que también proporcionan otras ventajas a quienes los incluyen en la dieta de manera regular.
He aquí otros beneficios para destacar de los arándanos:
- Ayudan a reducir la inflamación
- Reducen el riesgo de enfermedades del corazón
- Ayudan a bajar la presión arterial
- Protegen contra el envejecimiento
- Protegen contra el cáncer
- Ayudan a mantener la función cerebral
- Mejoran la memoria
- Pueden tener efecto antidiabéticos
- Ayudan a combatir las infecciones urinarias
- Reducen el daño muscular luego del ejercicio
- Ayudan a prevenir un derrame cerebral
En general, se recomienda consumir entre media taza y una taza de arándanos al día para aprovechar sus beneficios.
¿Cómo mantener un hígado sano?
Es posible que los arándanos ayuden a tener un hígado sano, pero no es lo único que hay que hacer para evitar enfermedades hepáticas.
Aquí hay algunas recomendaciones de la American Liver Foundation para cuidar la salud del hígado:
- Mantenga un hígado sano manteniendo un peso saludable
- Consuma una dieta equilibrada para mantener un hígado sano
- Haga ejercicio regularmente para promover un hígado sano
- Evite las toxinas
- Consuma alcohol responsablemente para mantener un hígado sano
- Evite el consumo de drogas ilegales
- Evite las agujas contaminadas
- Busque atención médica si está expuesto a sangre
- No comparta artículos de higiene personal
- Practique sexo seguro
- Lávese las manos
- Siga las instrucciones de todos los medicamentos
- Vacúnate contra la hepatitis
