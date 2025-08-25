Descubren que este alimento reduce el estrés oxidativo: Cuánto comer a diario

También se ha relacionado el estrés oxidativo con un envejecimiento más rápido.

almendras

¿Qué alimento reduce el estrés oxidativo?

Hay varios alimentos que pueden ayudar a reducir el estrés oxidativo y hacerle frente al daño que causa en el cuerpo, incluidos los frutos secos.

Entre tantos frutos secos, las almendras parecen ser especialmente buenas para combatir el estrés oxidativo, así lo ha demostrado un nuevo estudio.

Los investigadores hicieron una revisión sistemática y metaanálisis sobre el impacto de la suplementación con almendras en biomarcadores oxidativos en adultos.

Encontraron que comer almendras a diario puede ayudar a reducir el estrés oxidativo.

En concreto, los investigadores comprobaron que comer más 60 gramos de almendras al día reducía significativamente ciertos marcadores de daño celular (como MDA y 8-OHdG) y, en algunos análisis, mejoraba la actividad de las enzimas antioxidantes del cuerpo (SOD)

"Estos hallazgos respaldan a las almendras como un alimento funcional para el manejo de la oxidación", concluyeron los investigadores.

Los resultados fueron publicados en Nature.

¿Cuántas almendras comer a diario?

En general, los expertos recomiendan comer un puñado de frutos secos al día.

Pero, tomando en cuenta que el estudio encontró beneficios en el consumo de 60 gramos de almendras al día, ¿De cuántas almendras estamos hablando?

Monique Richard, MS, RDN, LDN, nutricionista dietista registrada y propietaria de Nutrition-In-Sight, quien no participó en el estudio, señaló que la cantidad estudiada de 60 g o 2 oz de almendras “equivale aproximadamente a 22 almendras”, según Medical News Today.

Asimismo, la dietista considera que “es un tamaño de porción adecuado”.

Beneficios de las almendras

Queda claro que las almendras podrían ser un buen refrigerio para quienes buscan reducir el estrés oxidativo, pero también para quienes quieren mejorar la salud en otros aspectos.

He aquí más beneficios de incluir almendras en la dieta:

Mejora la salud de la vista

Es buena para el corazón

Reduce el colesterol

Reduce el azúcar en sangre

Combate el insomnio

Mejora la salud del cerebro

